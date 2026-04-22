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「努力の問題ではない」――ブライトン戦敗北後、トレヴォ・チャロバはチームメイトを擁護し、チェルシーのリアム・ローゼニオール監督の見解に異議を唱えた
- AFP
スタンフォード・ブリッジで内部対立が激化
ロゼニオール監督率いるチームは、開始早々の3分でフェルディ・カディオグルに先制され、さらにジャック・ヒンシェルウッドとダニー・ウェルベックにも得点を許した。この敗戦で114年ぶりのリーグ5連敗（無得点）となった。 1ヶ月以上ぶりに先発したチャロバは、前半にゴールラインでのクリアを見せたが、守備陣の奮闘は実らず。ロゼニオール監督はチームのパフォーマンスを「あらゆる面で許容できない」と厳しく批判した。
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チャロバが反撃する
チャロバはローゼニオールの見解に反論し、チェルシーのチームメイトが全力で戦ったと即座に擁護した。スコアはともかく、選手たちは大きな負担を負ったと強調した。
「みんなが死ぬほど走り回った。ロッカールームの全員が疲れている。努力の問題ではない。全力を尽くした。ただ、今日は負けただけだ」とチャロバは主張した。
ローゼニオールは選手たちの態度を非難している
ロゼニオール監督は試合後、戦術ではなく選手たちの精神状態を問題視し、「今夜は意欲の問題だ」と断じた。その見解とチャロバの証言のズレは、ベンチとピッチの意思疎通不足を示している。
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チェルシーにおける明らかな乖離
何が問題なのかという認識が一致していないことは、チェルシーにとって大きな懸念だ。リーズとのFAカップ準決勝を目前に控える中、この公の対立が起きたタイミングは、スタンフォード・ブリッジの首脳陣にとって最悪だ。また、チェルシーはチャンピオンズリーグ出場権を逃す危機にも直面しており、次節プレミアリーグは5月4日にノッティンガム・フォレストと対戦する。