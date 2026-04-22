「努力の問題ではない」――ブライトン戦敗北後、トレヴォ・チャロバはチームメイトを擁護し、チェルシーのリアム・ローゼニオール監督の見解に異議を唱えた

チャロバはローゼニオールの見解に反論し、チェルシーのチームメイトが全力で戦ったと即座に擁護した。スコアはともかく、選手たちは大きな負担を負ったと強調した。

「みんなが死ぬほど走り回った。ロッカールームの全員が疲れている。努力の問題ではない。全力を尽くした。ただ、今日は負けただけだ」とチャロバは主張した。