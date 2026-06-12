劣勢から逆転勝利！韓国がチェコ戦で完璧なスタートを切る

チェコ代表は3月のプレーオフを勝ち抜き、20年ぶりのワールドカップ出場を決めた。ミロスラフ・クーベック監督（74）は2025年12月の就任以来、チームを安定させている。しかしこの日は粘り強い韓国代表に試合開始から圧力をかけられ、バイエル・レバークーゼンのストライカー、パトリック・シクもほとんどチャンスを作れなかった。

韓国はより積極的にチャンスを創出した。元ブンデスリーガのソン・フンミンは12分、シュートをブロックされた。直後にはチャンピオンズリーグ優勝経験のあるパリ・サンジェルマンのイ・ガンインが14分にミドルシュート。 その後、試合は膠着。チェコはアイデア不足、韓国は決定力不足が目立った。ソンが好位置から放ったシュートも左に外れた（39分）。

後半もアジア選手権2度制した韓国が優位に立つ。李在城のセカンドボールが枠を外れ先制ならず（49分）。チェコはスローインからクレジが突如ネットを揺らす。韓国はすぐさま反撃し、報復の1点を奪った。