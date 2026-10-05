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劣勢から劇的勝利へ！ デジレ・ドゥエとマイケル・オリーズの終盤の連続弾で、フランスがベルギー相手に劇的逆転勝利を飾る
スタッド・ドゥ・フランスでの終盤劇
ジネディーヌ・ジダン監督のフランス代表での任期は、月曜夜に新たな高みに達した。チームは終盤に圧巻の反撃を見せ、ベルギーを4-1で粉砕した。フランスは1週間前にブリュッセルで挙げた1-0の僅差勝利を受け、UEFAネーションズリーグのグループ1で勝ち点7の首位に立ってスタッド・ド・フランスでの一戦に臨んだ。首位固めを狙ったジダン監督は、若さを前面に出した4-3-3を採用し、GKギヨーム・レスト、そして実験的なDFコンビのマクサンス・ラクロワとレニー・ヨロを先発に起用した。
ウスマン・デンベレは開始早々に流れをつくった。内側へ切れ込んで放ったシュートは、開始60秒以内にポスト脇をかすめた。その後もブラッドリー・バルコラとエステバン・ルポールがベルギーを脅かし、16分にはマールテン・ファンデフォールトがバルコラのシュートを好セーブで防いだ。フランスが押し込み続ける中でも、ベルギーはカウンターで危険な存在であり続けた。すると35分、アウェーチームが痛烈な一撃を見舞う。チェルシーのロメオ・ラビアが正確なパスでフランス守備陣を切り裂き、ドディ・ルケバキオをギヨーム・レストとの1対1に送り出すと、最後は左足で強烈に振り抜き、ゴール上隅に突き刺した。
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ジダンが違いを生み出す
後半も前半と同じような立ち上がりとなり、フランスはベルギー陣内に押し込んだものの、マルク・ファン・ボメルの統率されたロー・ブロックを崩し切れずに苦しんだ。デンベレは53分に再び大きな決定機を逃し、さらに1時間を迎える直前にはルポールの反転シュートをファンデヴォールトが止め、改めて立ちはだかる存在となった。先発メンバーが壁にぶつかっていると判断したジダンは、流れを変えるべくベンチに目を向けた。勝負に出た3枚替えで、ミカエル・オリーズ、ラヤン・シェルキ、ルーカス・ダ・クーニャを投入した。
とりわけシェルキの投入は大きな変化をもたらし、このプレーメーカーは中盤で試合を操り始めた。シェルキは右足でカーブをかけたシュートで自ら同点に迫ったが、これもファンデヴォールトにアクロバティックなセーブで阻まれた。それでも77分、絶え間ない圧力がついにベルギーの堤防を決壊させた。途中出場のもう1人、デジレ・ドゥエがダ・クーニャからのパスを受けると、ボックス際で見事に反転し、左足の低いシュートを隅へ沈めた。若き才能にとって節目の瞬間となる一撃であり、A代表19試合目で早くも4点目の代表ゴールとなった。
14分間で4ゴール
ホームの観衆が熱狂に包まれる中、フランスは勝機を感じ取り、攻撃の手を緩めなかった。同点弾からわずか4分後、逆転が完成する。オリセが意図を持って右サイドを突破し、ニアポストへ走り込んだシェルキに折り返す。途中出場のシェルキがダイレクトで放ったシュートは、ファンデボールトの足と腕に当たってコースが変わり、そのままラインを割って2-1となった。およそ1時間にわたってリードしていたベルギーは、この流れの急変に明らかに動揺しているようだった。
88分には、技術の高さが光る形で3点目が生まれた。ドゥエとオリセがペナルティーエリア手前の狭いスペースで複雑なワンタッチパスを連続してつなぎ、最後はオリセがフリーになって冷静に流し込んだ。バイエルン・ミュンヘンのスターは、それで終わらなかった。時計がアディショナルタイムに入ると、今度はドゥエが再びアシスト役となり、絶妙なパスでオリセを見つけると、アタッカーはこれを難なく決めて4-1とした。このゴールラッシュにより、フランスは15分足らずで敗戦寸前の状況を圧勝へと変え、隣国相手の長く続く連敗を止めるというベルギーの望みを事実上断ち切った。
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グループ1の順位表と11月の日程
この勝利により、フランスは勝ち点10でネーションズリーグ・グループ1の首位を確固たるものとした。一方、ベルギーは勝ち点6のまま3位にとどまり、勝ち点7で2位につけるイタリアを追う形となっている。
グループの行方は、11月の次回インターナショナルブレイクで決着を迎える。フランスはまず敵地でのイタリア戦という厳しい一戦に臨み、その後ホームでトルコを迎える。ベルギーはまず敵地でトルコと対戦し、その後グループ最終戦でイタリアをホームに迎えて戦いを終える。
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