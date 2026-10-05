ジネディーヌ・ジダン監督のフランス代表での任期は、月曜夜に新たな高みに達した。チームは終盤に圧巻の反撃を見せ、ベルギーを4-1で粉砕した。フランスは1週間前にブリュッセルで挙げた1-0の僅差勝利を受け、UEFAネーションズリーグのグループ1で勝ち点7の首位に立ってスタッド・ド・フランスでの一戦に臨んだ。首位固めを狙ったジダン監督は、若さを前面に出した4-3-3を採用し、GKギヨーム・レスト、そして実験的なDFコンビのマクサンス・ラクロワとレニー・ヨロを先発に起用した。

ウスマン・デンベレは開始早々に流れをつくった。内側へ切れ込んで放ったシュートは、開始60秒以内にポスト脇をかすめた。その後もブラッドリー・バルコラとエステバン・ルポールがベルギーを脅かし、16分にはマールテン・ファンデフォールトがバルコラのシュートを好セーブで防いだ。フランスが押し込み続ける中でも、ベルギーはカウンターで危険な存在であり続けた。すると35分、アウェーチームが痛烈な一撃を見舞う。チェルシーのロメオ・ラビアが正確なパスでフランス守備陣を切り裂き、ドディ・ルケバキオをギヨーム・レストとの1対1に送り出すと、最後は左足で強烈に振り抜き、ゴール上隅に突き刺した。