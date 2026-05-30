劇的な復帰が現実味を帯びてきた：アイントラハト・フランクフルトは今週初めにも新監督を迎える可能性がある

現在は詳細を詰める段階であり、交渉が決裂する可能性は低いという。早ければ来週初めにも、先日解任されたアルベルト・リエラの後任として正式発表される見込みだ。フランクフルトと56歳のオーストリア人監督との交渉は5月中旬から続いている。

ヒュッターは2018～2021年にアイントラハトで成功を収めた後、ライバルのボルシア・メンヒェングラートバッハへ移籍したが、その経緯は必ずしも円満ではなかった。それでも彼は今日まで古巣との絆を大切にし、数週間前にもフランクフルトを訪れている。

2023年にボルシアを退団した際、彼はキッカー誌に「メンヒェングラートバッハも素晴らしいクラブだが、今でも感情的にはフランクフルトに深い愛着がある。アイントラハトの試合を見ると胸が熱くなる。あの頃は本当に素晴らしい時間だった」と語っている。