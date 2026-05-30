『キッカー』誌によると、SGE経営陣と元監督は、来シーズンからの再契約交渉が順調で、双方は合意に「楽観的」だ。
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劇的な復帰が現実味を帯びてきた：アイントラハト・フランクフルトは今週初めにも新監督を迎える可能性がある
現在は詳細を詰める段階であり、交渉が決裂する可能性は低いという。早ければ来週初めにも、先日解任されたアルベルト・リエラの後任として正式発表される見込みだ。フランクフルトと56歳のオーストリア人監督との交渉は5月中旬から続いている。
ヒュッターは2018～2021年にアイントラハトで成功を収めた後、ライバルのボルシア・メンヒェングラートバッハへ移籍したが、その経緯は必ずしも円満ではなかった。それでも彼は今日まで古巣との絆を大切にし、数週間前にもフランクフルトを訪れている。
2023年にボルシアを退団した際、彼はキッカー誌に「メンヒェングラートバッハも素晴らしいクラブだが、今でも感情的にはフランクフルトに深い愛着がある。アイントラハトの試合を見ると胸が熱くなる。あの頃は本当に素晴らしい時間だった」と語っている。
- AFP
アディ・ヒュッターは直近までASモナコで指導していた
ヒュッターは昨年10月、リーグ・アンのASモナコで解任された。同クラブを2度チャンピオンズリーグへ導いた実績がある。
最近はプレミアリーグでの指揮に関心があるとされ、『レキップ』紙はリーグのライバルであるオリンピック・マルセイユとの噂も報じた。
フランクフルトは他にも複数の候補をリストアップ。マティアス・ヤイスレ（アル・アハリ。ACミランの監督候補にも） ケティル・クヌッセン（ボーデ・グリムト）、ヤコブ・ネエストルップ（無所属）、ドメニコ・テデスコ（無所属）、ロジャー・シュミット（Jリーググローバル・スポーツ・ディレクター）、マイク・トゥルベリ（FCミッティラン）、トビアス・ストロブル（SCフェル）、トンダ・エッカート（サウサンプトンFC）、ダニー・ロール（グラスゴー・レンジャーズ）などが挙げられる。
アディ・ヒュッターのフランクフルト監督としての成績
ゲーム 141 勝利 67 引き分け 31 敗戦 43 得失点差 265:218 平均勝ち点 1.65