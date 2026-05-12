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「創造性には欠けるが、アーセナルでは右サイドバックのレギュラーとして適任だ」とポール・スコールズ氏。
アーセナル、守備陣の人手不足に直面
日曜のウェストハム戦でベン・ホワイトが負傷。アルテタ監督は選手起用に悩まされている。3月半ばからユリアン・ティンバーも離脱中だ。守備を安定させるため、一時的にライスが右サイドへ移動し、後にクリスティアン・モスケラがそのポジションに入った。 この配置は、今季53試合で5得点11アシストを記録した27歳にとって新たな試みだ。
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スコールズがキーンと比較
ポッドキャスト『The Good, The Bad and The Football』でスコールズとニッキー・バットは、ポジション変更について語り、マンチェスター・ユナイテッド時代のロイ・キーンの例を挙げた。バットは「キーンはシーズンの3分の2を右SBでプレーした」と語った。
スコールズも「ロブソンやインスがいたから、ロイは右バックを何度も務めた。彼はそのポジションで輝いた。デクラン・ライスも右バックに向いている。彼ならそこでもプレーできるし、創造性が高いタイプでもないから」と続けた。
タイトル争いが最高潮に
ライスは2004年ぶりプレミアリーグ初優勝を狙うアーセナルの原動力だ。アーセナルは36試合で79ポイントを獲得し首位。マンチェスター・シティに5ポイント差をつけているが、シティには1試合未消化がある。過酷なシーズンの残り2週間、小さなミスも許されない。このイングランド代表の適応力が今、不可欠だ。
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国内と欧州での二冠を狙う
アーセナルは月曜、ホームでバーンリーを迎える。アルテタ監督は4バックにモスケラかライスを起用するか決断する。その後、プレミア最終節でアウェイのクリスタル・パレス戦に臨み、5月30日にはブダペストでチャンピオンズリーグ決勝、パリ・サンジェルマン戦に挑む。