ポッドキャスト『The Good, The Bad and The Football』でスコールズとニッキー・バットは、ポジション変更について語り、マンチェスター・ユナイテッド時代のロイ・キーンの例を挙げた。バットは「キーンはシーズンの3分の2を右SBでプレーした」と語った。

スコールズも「ロブソンやインスがいたから、ロイは右バックを何度も務めた。彼はそのポジションで輝いた。デクラン・ライスも右バックに向いている。彼ならそこでもプレーできるし、創造性が高いタイプでもないから」と続けた。