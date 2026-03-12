Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
TOPSHOT-FBL-ENG-PR-CHELSEA-FULHAMAFP
Muhammad Zaki

翻訳者：

絶好調のチェルシーFWジョアン・ペドロ、元同僚は活躍に驚きなし「練習を見れば…」

【欧州・海外サッカー ニュース】チェルシーFWジョアン・ペドロは現在、絶好調を維持。ワトフォードで共にプレーしたキーナン・デイヴィスは、24歳のジョアン・ペドロがサッカー界の頂点に立つこともできると信じている。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

  • 新加入ながらチェルシーで活躍

    リアム・ロシニアー監督がチェルシー指揮官に就任して以来、ジョアン・ペドロは欧州屈指の決定力を持つストライカーへと変貌を遂げた。新体制下で15試合の出場ながら既に11得点を記録し、エンツォ・マレスカ監督時代の総得点数を上回っている。

    この驚異的な活躍には、上位争いを繰り広げるアストン・ヴィラ戦での見事なハットトリックや、最近のFAカップ・レクサム戦での得点も含まれており、ブルーズ攻撃の要としての地位を確固たるものにした。ロシニアー監督は早々にこの話題に拍車をかけ、このストライカーを「ワールドクラス」と評し、現時点で世界のどの選手とも交換しないと断言している。

    • 広告
  • Watford v Birmingham City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    デイヴィスの主張

    ワトフォードでジョアン・ペドロとチームメイトだったデイヴィスは、旧友の爆発的な成長を間近で見ており、彼の成功にまったく驚いていない。さらに、物議を醸す移籍が実現する可能性も噂されているところだ。

    アーセナルへの移籍の可能性について、デイヴィスは『talkSPORT』に「確かに（その可能性はあると思う）」と語った。

    「トレーニングだけでも彼の質の高さがわかる。彼はブラジル人なので、自分が非常に優れた選手であることを知っているし、その才能に自信を持っている。彼は一人のとして、素晴らしい人物でもある。だから、確かに大きな飛躍を遂げているのは不思議ではない。たとえ彼がアーセナルなどに行ったとしても、私は驚かない。彼はとても優秀だからね」

  • ハヴァーツの足跡を辿る？

    アーセナルに移籍することになれば、カイ・ハヴァーツの足跡を辿ることになるだろう。ハヴァーツは、チェルシーからアーセナルへ移籍し、ミケル・アルテタ監督が率いるタイトル争いをするチームで重要な役割を担っている。チェルシーのファンは、最新のタリスマンを必死に留めておきたいと思うだろう。チェルシーが間違いなく売却に消極的であるとはいえ、ペドロの才能と技術力はガナーズの流動的な攻撃システムにシームレスにフィットするだろう。

  • Joao Pedro EstevaoGetty

    当面の焦点

    移籍の噂はあれど、チェルシーがシーズンを挽回しようとする中、ペドロの当面の焦点はピッチに留まらなければならない。ブルーズは現在、来年の欧州サッカーのエリートを保証するために、プレミアリーグで重要なトップ4 入りを目指している。この国内での追い上げは、チャンピオンズリーグのラウンド16の第1戦でパリ・サンジェルマンに5-2という壊滅的な敗戦を喫した後、欧州での難題と並行して進められている。 来週、スタンフォード・ブリッジで行われる第2戦で、ペドロと彼のチームメイトたちは奇跡的な逆転劇を実現するために、素晴らしいパフォーマンスを発揮しなければならない。

0