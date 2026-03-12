絶好調のチェルシーFWジョアン・ペドロ、元同僚は活躍に驚きなし「練習を見れば…」

ワトフォードでジョアン・ペドロとチームメイトだったデイヴィスは、旧友の爆発的な成長を間近で見ており、彼の成功にまったく驚いていない。さらに、物議を醸す移籍が実現する可能性も噂されているところだ。

アーセナルへの移籍の可能性について、デイヴィスは『talkSPORT』に「確かに（その可能性はあると思う）」と語った。

「トレーニングだけでも彼の質の高さがわかる。彼はブラジル人なので、自分が非常に優れた選手であることを知っているし、その才能に自信を持っている。彼は一人のとして、素晴らしい人物でもある。だから、確かに大きな飛躍を遂げているのは不思議ではない。たとえ彼がアーセナルなどに行ったとしても、私は驚かない。彼はとても優秀だからね」