絶好調のチェルシーFWジョアン・ペドロ、元同僚は活躍に驚きなし「練習を見れば…」
新加入ながらチェルシーで活躍
リアム・ロシニアー監督がチェルシー指揮官に就任して以来、ジョアン・ペドロは欧州屈指の決定力を持つストライカーへと変貌を遂げた。新体制下で15試合の出場ながら既に11得点を記録し、エンツォ・マレスカ監督時代の総得点数を上回っている。
この驚異的な活躍には、上位争いを繰り広げるアストン・ヴィラ戦での見事なハットトリックや、最近のFAカップ・レクサム戦での得点も含まれており、ブルーズ攻撃の要としての地位を確固たるものにした。ロシニアー監督は早々にこの話題に拍車をかけ、このストライカーを「ワールドクラス」と評し、現時点で世界のどの選手とも交換しないと断言している。
デイヴィスの主張
ワトフォードでジョアン・ペドロとチームメイトだったデイヴィスは、旧友の爆発的な成長を間近で見ており、彼の成功にまったく驚いていない。さらに、物議を醸す移籍が実現する可能性も噂されているところだ。
アーセナルへの移籍の可能性について、デイヴィスは『talkSPORT』に「確かに（その可能性はあると思う）」と語った。
「トレーニングだけでも彼の質の高さがわかる。彼はブラジル人なので、自分が非常に優れた選手であることを知っているし、その才能に自信を持っている。彼は一人のとして、素晴らしい人物でもある。だから、確かに大きな飛躍を遂げているのは不思議ではない。たとえ彼がアーセナルなどに行ったとしても、私は驚かない。彼はとても優秀だからね」
ハヴァーツの足跡を辿る？
アーセナルに移籍することになれば、カイ・ハヴァーツの足跡を辿ることになるだろう。ハヴァーツは、チェルシーからアーセナルへ移籍し、ミケル・アルテタ監督が率いるタイトル争いをするチームで重要な役割を担っている。チェルシーのファンは、最新のタリスマンを必死に留めておきたいと思うだろう。チェルシーが間違いなく売却に消極的であるとはいえ、ペドロの才能と技術力はガナーズの流動的な攻撃システムにシームレスにフィットするだろう。
当面の焦点
移籍の噂はあれど、チェルシーがシーズンを挽回しようとする中、ペドロの当面の焦点はピッチに留まらなければならない。ブルーズは現在、来年の欧州サッカーのエリートを保証するために、プレミアリーグで重要なトップ4 入りを目指している。この国内での追い上げは、チャンピオンズリーグのラウンド16の第1戦でパリ・サンジェルマンに5-2という壊滅的な敗戦を喫した後、欧州での難題と並行して進められている。 来週、スタンフォード・ブリッジで行われる第2戦で、ペドロと彼のチームメイトたちは奇跡的な逆転劇を実現するために、素晴らしいパフォーマンスを発揮しなければならない。
