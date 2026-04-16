水曜日のレアル・マドリード戦で4－3勝利し準決勝進出したバイエルンは、2025/26年度の赤字を回避し、むしろわずかな黒字を得る見込みとなった。
翻訳者：
前回王者のPSGを大きく上回る可能性も。バイエルン、CL制覇で巨利
UEFAは今シーズンのチャンピオンズリーグでバイエルンに総額8344万5000ユーロを支払った。出場だけで1862万ユーロ、グループステージ7勝で1470万ユーロを加算した。 グループステージ2位でラウンド16に直接進出したことで、さらに1,162万5,000ユーロを獲得した。
ラウンド16進出で1,100万ユーロ、準々決勝進出で1,250万ユーロ、そして水曜日に決まった準決勝進出で1,500万ユーロが加算される。
さらに「価値賞」が加わり、これはクラブのUEFA係数とテレビ市場に応じて決定される。バイエルンは前シーズンと同程度の約4,389万7,000ユーロが見込まれる。 よって、バイエルンは今季CLで総額約1億3000万ユーロの賞金を獲得できる見込みだ。ホーム7試合（準決勝第2戦PSG戦を含む）のチケット収入は含まれていない。
- AFP
バイエルン・ミュンヘンはPSGのCL収入を大幅に上回る可能性がある。
バイエルンが準決勝でPSGを破れば、UEFAからの分配金はさらに増加。決勝進出で1850万ユーロ、優勝すればさらに650万ユーロが加算される。 さらにUEFAスーパーカップに出場すれば、優勝で500万ユーロ、準優勝でも400万ユーロが支払われる。
つまり、CLとUEFAスーパーカップを制すれば最大3000万ユーロの追加収入が見込める。最良の場合、バイエルンは今季CLで約1億6000万ユーロを稼ぎ、準々決勝でインテルに敗れた前年度より5500万ユーロ多い。 さらに、次戦の相手PSGが昨季CL制覇で得た賞金1億4440万ユーロも上回る見込みだ。
バイエルンは3冠を取れるか？
バイエルンは第1戦を2-1で制し、第2戦もレアルに4-3で勝利。90分間、劇的な展開が続いた。 準決勝の相手はPSGで、現在欧州で最も手強いライバルだ。バイエルンのヨシュア・キミッヒはDAZNのインタビューで「欧州最高の2チームが対戦する」と語り、フランス勢との一戦を楽しみにしている。
第1戦は4月28日にパリで行われ、バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督は出場停止でベンチに立てない。第2戦で3枚目のイエローカードを受けたためだ。 第2戦は8日後の5月6日にミュンヘンで行われ、決勝ではアーセナル対アトレティコ・マドリードの勝者が待つ。決勝は5月30日にハンガリー・ブダペストで開催される。
バイエルンは11月のリーグ戦でもPSGと対戦し、前半2-0とリード。後半は10人となったが2-1で勝利した。
チャンピオンズリーグだけでなく、ブンデスリーガではほぼ優勝確定、DFBポカールでも優勝を狙う。 日曜にホームでシュトゥットガルトに勝てば35回目のリーグ優勝が確定する。さらに2020年以来のDFBポカール制覇も狙っており、水曜の準決勝ではアウェーでレバークーゼンと対戦する。
- Getty Images Sport
FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合
日付
試合
大会
4月19日（日）
FCバイエルン対VfBシュトゥットガルト
ブンデスリーガ
4月22日（水）
バイエル・レバークーゼン対FCバイエルン
DFBポカール
4月25日（土）
FSVマインツ05 vs. FCバイエルン
ブンデスリーガ
4月28日（火）
パリ・サンジェルマン対FCバイエルン
チャンピオンズリーグ
5月2日（土）
FCバイエルン対1.FCハイデンハイム
ブンデスリーガ