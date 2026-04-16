UEFAは今シーズンのチャンピオンズリーグでバイエルンに総額8344万5000ユーロを支払った。出場だけで1862万ユーロ、グループステージ7勝で1470万ユーロを加算した。 グループステージ2位でラウンド16に直接進出したことで、さらに1,162万5,000ユーロを獲得した。

ラウンド16進出で1,100万ユーロ、準々決勝進出で1,250万ユーロ、そして水曜日に決まった準決勝進出で1,500万ユーロが加算される。

さらに「価値賞」が加わり、これはクラブのUEFA係数とテレビ市場に応じて決定される。バイエルンは前シーズンと同程度の約4,389万7,000ユーロが見込まれる。 よって、バイエルンは今季CLで総額約1億3000万ユーロの賞金を獲得できる見込みだ。ホーム7試合（準決勝第2戦PSG戦を含む）のチケット収入は含まれていない。