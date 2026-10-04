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「前半は受け入れがたいものだった！」とシャビ、そしてフィルジル・ファン・ダイクが100キャップ目を前にオランダへ強い警告を発した
シャビがアイントホーフェンでの重要なセルビア戦に向けてオランダを準備する
オランダ代表を率いるシャビ・エルナンデス監督は、フィリップス・スタディオンでセルビアを迎えるUEFAネーションズリーグ・グループ2の重要な一戦に臨む。オランダは第3節でテッサロニキでの試合を追いついて2-2のドローに持ち込み、勝ち点でグループ首位ギリシャに2差の2位につけている。
アイントホーフェンで勝利し、なおかつドイツがギリシャ戦で勝ち点を落とせば、シャビ監督のチームはグループ2の首位に浮上する。
複数の負傷離脱者を抱えながらも、ホームのオランダは今大会で無敗を維持している。
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指揮官、100キャップ到達を前にファン・ダイクを称賛
試合を前に、シャビは主将フィルヒル・ファン・ダイクに賛辞を送った。ファン・ダイクは、オランダ人として史上11人目となるA代表通算100試合出場を達成する見込みだ。指揮官は、ファン・ダイクのリーダーシップと代表チームにおける重要性を強調した。
シャビは守備の要に全面的な信頼を示した。
「フィルヒルにとって感情的な一日になるかもしれない」とシャビは語った。「彼と一緒に仕事ができてとてもうれしい。彼は真のリーダーだ。チームにも完全に溶け込んでいる。100キャップなんて信じられない。彼がプレーするかって？ それは明日になれば分かる」
ファン・ダイク、テッサロニキでの冷や汗の後に戦術の立て直しを要求
オランダが前半を終えてギリシャにリードを許す中、ファン・ダイクが反撃の口火を切った。しかし、このDFは個人的な節目よりも、チーム全体のパフォーマンス向上の方が重要だと強調した。
主将は、前半の戦いぶりを大幅に改善しなければならないと強調した。
「素晴らしい節目ではあるが、今はそこに焦点を当てている場合ではない」とファン・ダイクは述べた。 「まずはみんなでしっかり話し合う。あの前半は受け入れられないものだった」
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オランダがグループ2の首位争いで勝ち点最大化を目指す
シャビ監督と選手たちは、グループステージ3連敗中の不振にあえぐセルビア代表から勝ち点3を奪う一戦に向けて意識を切り替える。オランダ代表は今大会序盤、敵地ベオグラードで行われたセルビア戦に2-1で勝利している。
セルビア代表は現在、勝ち点0でグループ2の最下位に沈んでいる。
試合はアイントホーフェンのフィリップス・スタディオンでキックオフを迎える。
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