オランダ代表を率いるシャビ・エルナンデス監督は、フィリップス・スタディオンでセルビアを迎えるUEFAネーションズリーグ・グループ2の重要な一戦に臨む。オランダは第3節でテッサロニキでの試合を追いついて2-2のドローに持ち込み、勝ち点でグループ首位ギリシャに2差の2位につけている。

アイントホーフェンで勝利し、なおかつドイツがギリシャ戦で勝ち点を落とせば、シャビ監督のチームはグループ2の首位に浮上する。

複数の負傷離脱者を抱えながらも、ホームのオランダは今大会で無敗を維持している。