ワールドカップ最多優勝国ブラジルは、モロッコとの前半で本来の力を示せなかった。北アフリカ代表モロッコは、バイエルン移籍噂されるイスマエル・サイバリの鮮やかなゴールで先制し、存在感を示した。
前半はレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールが一人で攻め込み、彼のゴールで同点にした。後半、ブラジルは別人のように攻勢を強め、モロッコの機知を凌いだ。
結果、グループCの1位・2位候補は2026年W杯最高レベルの試合を展開し1-1で引き分けた。注目すべき3つのポイント。
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ワールドカップ最多優勝国ブラジルは、モロッコとの前半で本来の力を示せなかった。北アフリカ代表モロッコは、バイエルン移籍噂されるイスマエル・サイバリの鮮やかなゴールで先制し、存在感を示した。
前半はレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールが一人で攻め込み、彼のゴールで同点にした。後半、ブラジルは別人のように攻勢を強め、モロッコの機知を凌いだ。
結果、グループCの1位・2位候補は2026年W杯最高レベルの試合を展開し1-1で引き分けた。注目すべき3つのポイント。
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土壇場でブラジル代表W杯メンバーに入ったネイマールは、モロッコ戦に出場しなかった。ふくらはぎの調子が万全でないためだ。だが、セレソンはFCサントス所属の34歳がグループリーグ第2戦のハイチ戦で復帰できると楽観視している。
アンチェロッティ監督はネイマールを先発から外した。それでも、ベンチにいてもチームに大きな影響を与える。特に、ヴィニシウス・ジュニアにとってはそうだ。
ヴィニシウスは、サッカー大国ブラジルの重圧を一人で背負う必要がない。その事実だけで、彼の負担は大きく軽減される。
モロッコ戦でベンチにいたネイマールは、ピッチに立っていなくても何度も映し出され、常に注目の的だった。ヴィニシウスもそれを理解しているため、試合展開により集中できる。騒ぎを呼ぶのは、むしろネイマールの方だ。
前半、モロッコの激しいプレスに苦戦する中、ヴィニシウスは求められる通りの“ワンマンショー”を演じた。 ブラジルのチャンスはほぼすべてヴィニシウスの個人技から生まれた。32分には独走から同点弾を奪った。
イスマエル・サイバリは完璧な走り込みを見せ、ブラヒム・ディアスは絶妙なタイミングでパスを送った。飛び出すブラジル代表GKアリソンに対し、サイバリは最適なコースへ正確なシュートを決めた。世界最多優勝国を相手に、モロッコがグループリーグ初戦で挙げた先制点は、模範的なゴールだった。
この主役サイバリは、FCバイエルン・ミュンヘンへの移籍が目前に迫っている。ヴィンセント・コンパニー監督がPSVアイントホーフェンから彼を獲得するようバイエルン首脳に働きかけていると報じられている。開幕戦でサイバリは、コンパニー監督が彼を高く評価する理由を存分に示した。
彼の良さは得点だけではない。センターフォワードとして起用されたサイバリは、チームが時折見せた連係プレーでも要となった。 常に賢明な判断で正確なパスを繋ぎ、「プレーする9番」の役割を体現。これはハリー・ケインが世界的に示すスタイルであり、バイエルンではそのバックアップが期待される。
さらに、25歳の彼はダイナミズム、スピード、ゲームインテリジェンス、優れたテクニックも示した。攻撃陣の中で柔軟に動き、10番としての主軸やウイングでの役割もこなす。将来的に所属する可能性のあるバイエルンでも同様の役割が期待される。ブラジル戦の活躍で、サイバリへの注目度はさらに高まった。
前半の大半は、ブラジル代表に不安要素が目立った。5度の世界王者ながら動きは鈍く、アイデアも不足。モロッコの勢いもあるが、アンチェロッティ率いるチーム自体が精彩を欠いた。
ハーフタイムまでにモロッコが1〜2点追加してもおかしくない展開だった。ブラジルはロングボールを多用し、中盤の創造性はほとんど見られなかった。伝統の「ボールアーティスト」たちは、モロッコの機敏な動きに対応できず、珍しく不器用なプレーを繰り返した。
後半、ブラジルは別チームのように変わった。アンチェロッティ監督は、場違いだったカゼミーロと不調の右SBロジャー・イバニェスを同時に下げた。 代わりに投入されたファビーニョとダニーロは好印象で、チーム全体の強度も上がった。
ブラジルはポジションを修正し、選手間の距離が改善。プレスがかかり、主導権を握った。攻撃陣の才能が活きる基盤ができ、ヴィニシウスはワンマンショーではなくなり、ラフィーニャも存在感を示した。
試合
ブラジル対モロッコ
大会
2026年ワールドカップ・グループステージ第1節
結果
1-1（1-1）
得点
0-1 サイバリ（21分）、1-1 ヴィニシウス（32分）
開催地
ニューヨーク／ニュージャージー（米国）