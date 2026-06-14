土壇場でブラジル代表W杯メンバーに入ったネイマールは、モロッコ戦に出場しなかった。ふくらはぎの調子が万全でないためだ。だが、セレソンはFCサントス所属の34歳がグループリーグ第2戦のハイチ戦で復帰できると楽観視している。

アンチェロッティ監督はネイマールを先発から外した。それでも、ベンチにいてもチームに大きな影響を与える。特に、ヴィニシウス・ジュニアにとってはそうだ。

ヴィニシウスは、サッカー大国ブラジルの重圧を一人で背負う必要がない。その事実だけで、彼の負担は大きく軽減される。

モロッコ戦でベンチにいたネイマールは、ピッチに立っていなくても何度も映し出され、常に注目の的だった。ヴィニシウスもそれを理解しているため、試合展開により集中できる。騒ぎを呼ぶのは、むしろネイマールの方だ。

前半、モロッコの激しいプレスに苦戦する中、ヴィニシウスは求められる通りの“ワンマンショー”を演じた。 ブラジルのチャンスはほぼすべてヴィニシウスの個人技から生まれた。32分には独走から同点弾を奪った。