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Daniel Buse

翻訳者：

前半だけで：FCバイエルンのハリー・ケインがPSG戦で2つの新記録を樹立

チャンピオンズ リーグ
バイエルン
パリ・サンジェルマン 対 バイエルン
ハリー・ケイン

バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインは、パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準決勝第1戦で得点を挙げ、2つの記録を達成した。

イングランド人選手は17分、PKで先制。直前にミュンヘンのルイス・ディアスがPSGDFウィリアン・パチョに倒された。ハーフタイムまでにPSGが3－2で逆転し、CL準決勝最多得点が生まれた。

  • このゴールでケインはキャリア初となる1シーズン60得点関与（54ゴール6アシスト）を達成。

    また、フランスでの一撃でCL6試合連続得点をマークし、イングランド人として新記録を樹立。従来の5試合連続はリヴァプールのレジェンド、スティーブン・ジェラードが持っていた。

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    ハリー・ケインはレヴァンドフスキの記録を狙っている。

    今シーズンのブンデスリーガでは、ケインがロベルト・レヴァンドフスキの得点記録に挑戦するかに見えた。レヴァンドフスキは2020/21シーズン、バイエルンで41得点を挙げ、ゲルト・ミュラーの記録を更新した。

    現在ケインは28試合で33得点を挙げているが、残り3試合で8得点を奪うのは容易ではない。

  • FCバイエルンの今後の試合：

    日時

    試合

    5月2日 15時30分

    FCバイエルン対ハイデンハイム

    5月6日 21:00

    FCバイエルン - PSG

    5月9日 18:30

    ヴォルフスブルク - PSG

    5月16日 15:30

    バイエルン - ケルン


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