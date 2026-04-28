イングランド人選手は17分、PKで先制。直前にミュンヘンのルイス・ディアスがPSGDFウィリアン・パチョに倒された。ハーフタイムまでにPSGが3－2で逆転し、CL準決勝最多得点が生まれた。
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前半だけで：FCバイエルンのハリー・ケインがPSG戦で2つの新記録を樹立
このゴールでケインはキャリア初となる1シーズン60得点関与（54ゴール6アシスト）を達成。
また、フランスでの一撃でCL6試合連続得点をマークし、イングランド人として新記録を樹立。従来の5試合連続はリヴァプールのレジェンド、スティーブン・ジェラードが持っていた。
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ハリー・ケインはレヴァンドフスキの記録を狙っている。
今シーズンのブンデスリーガでは、ケインがロベルト・レヴァンドフスキの得点記録に挑戦するかに見えた。レヴァンドフスキは2020/21シーズン、バイエルンで41得点を挙げ、ゲルト・ミュラーの記録を更新した。
現在ケインは28試合で33得点を挙げているが、残り3試合で8得点を奪うのは容易ではない。
FCバイエルンの今後の試合：
日時
試合
5月2日 15時30分
FCバイエルン対ハイデンハイム
5月6日 21:00
FCバイエルン - PSG
5月9日 18:30
ヴォルフスブルク - PSG
5月16日 15:30
バイエルン - ケルン