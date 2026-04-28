前半だけで：FCバイエルンのハリー・ケインがPSG戦で2つの新記録を樹立

このゴールでケインはキャリア初となる1シーズン60得点関与（54ゴール6アシスト）を達成。

また、フランスでの一撃でCL6試合連続得点をマークし、イングランド人として新記録を樹立。従来の5試合連続はリヴァプールのレジェンド、スティーブン・ジェラードが持っていた。