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前十字靭帯（ACL）の怪我から復帰を目指すジェームズ・マディソンは、トッテナムのジムでの動画が話題となり、体格に関する質問に答えた。
話題の動画が筋肉量の議論を巻き起こす
前十字靭帯断裂で247日間離脱しているマディソンは、脚の筋力トレーニングを行う姿が映像で確認された。
鋭いサポーターは、両足の筋肉量が不均衡だと即座に指摘。右足が左足より細く見えるとして、プレミアリーグで降格危機にあるトッテナムにとって、彼の回復が停滞しているのではないかとの懸念が広がった。
マディソンがカメラアングルに反論
憶測が広がる前にマディソンは脚の正面写真を投稿し、筋肉が左右対称だと証明。混乱はクラブ広報の撮影角度が原因だと指摘した。
投稿には「運営陣は撮影アングルにもっと気を配るべきだ… @spursofficial」と、カメラマンへのジョークを添えた。
マディソンの調子はいかがですか？
先日退任したトッテナム暫定監督イゴール・トゥドールは、マディソンの回復を前向きに評価した。ホットスパー・ウェイで治療室からピッチへ戻る過程を見守ったクロアチア人監督は、彼が徐々に感覚を取り戻していると感じていた。
先月、football.londonの取材に応じたトゥドルは「マディソンはすでにボールを持った状態で興味深いプレーを見せている。スプリントもこなしている。私は彼を見た。彼は前向きだ」と語った。
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デ・ゼルビ時代の幕開け
ロベルト・デ・ゼルビの監督就任でトッテナムに希望が生まれた。マディソンも新体制でのプレーを楽しみにしている。彼は就任発表の公式動画が公開されて数分後に「いいね！」を押した。
デ・ゼルビ監督はマディソンの今シーズン残りの出場について明言を避けているが、降格圏の1ポイント上にあるチームにとって彼の力は大きい。トッテナムは週末、新体制初戦でサンダーランドのホームを訪れる。