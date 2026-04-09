前十字靭帯断裂で247日間離脱しているマディソンは、脚の筋力トレーニングを行う姿が映像で確認された。

鋭いサポーターは、両足の筋肉量が不均衡だと即座に指摘。右足が左足より細く見えるとして、プレミアリーグで降格危機にあるトッテナムにとって、彼の回復が停滞しているのではないかとの懸念が広がった。



