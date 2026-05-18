前任者たちとは決定的な違いがある。だからこそ、シャビ・アロンソはチェルシーで新たなドラマに飛び込む。

マレスカは退任し、チェルシーはわずか4カ月前に長期プロジェクトの準備を開始した。ブルーコが所有するレーシング・ストラスブールから、フランスで成功を収めたリアム・ロゼニオールを1月初めに後任として招へいした。ロゼニオールは「このクラブには独特の精神とタイトル獲得の歴史があります。 私の仕事は、このアイデンティティを守り、毎試合その価値観を体現し、今後もトロフィーを獲得し続けるチームを築き上げることだ」と就任時に語った。

しかし彼は、アロンソが今まさに着手しようとしているようなチーム作りは成し遂げられなかった。41歳の彼はわずか3ヶ月半でチームを去った。序盤はまずまずだったが、一度不調に陥ると連鎖し、早期の解任につながった。 公式戦8試合で7敗した4月末、クラブは2032年までの契約を残しながらも解任を決断。原因の一つは、一部のスター選手に支持されず、ロッカールームで権威が失われたことだ。

これは、レアル・マドリードでの失敗も同様の理由によるものだったアロンソにとっての警告となるだろう。バイエル・レバークーゼンで成功を収めた後、44歳の彼は昨夏、古巣レアルへ復帰したが、在任は半年強に終わった。 解任の数ヶ月前から、ヴィニシウス・ジュニアやジュード・ベリンガムらスター選手が彼の指導法に反発していると報じられていた。 人間関係の亀裂はスポーツ面の成功を阻み、アロンソはチームを「幼稚園」と表現したとも伝えられる。

チェルシーでも同じ運命を辿るのか。ロゼニオールはそう警告するが、ブルーズ首脳陣はアロンソのオーラに期待する。選手としての名声とレバークーゼンでの優勝実績が、そのオーラを前任者より際立たせる。彼らはアロンソがコール・パーマーらを導く最適任者と確信している。 4年にわたる追跡調査が示すとおり、クラブは彼の能力を強く信頼している。レバークーゼンでの実績が評価され、アロンソはスタンフォード・ブリッジの「理想の監督」となった。