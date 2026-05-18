日曜、チェルシーFCは、数日噂されていた通り、シャビ・アロンソが来季新監督に就任すると発表した。多くの人の反応は「なぜ彼なのか？」だろう。レアル・マドリードで複雑な混乱を経験したばかりなのに、なぜ今チェルシーへ？なぜまた混乱の火種があるクラブへ移るのか？
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前任者たちとは決定的な違いがある。だからこそ、シャビ・アロンソはチェルシーで新たなドラマに飛び込む。
2030年までの4年契約には破格の年俸が約束されているが、チェルシーの公式発表の細部から、アロンソの「メリットリスト」に何が書かれていたかを推測できる。 直前の前任者エンツォ・マレスカやリアム・ロゼニオールは「ヘッドコーチ」と紹介されたが、アロンソは「マネージャー」と表記された。この小さな違いは、日々の業務で大きな意味を持つ可能性がある。
「マネージャー」として、アロンソは選手編成や移籍にも大きな権限を持つ。この肩書きは彼が要求したわけではなく、2022年にクラブを買収した「ブルーコ（BlueCo）」の戦略変更によるものだという。 監督だけでなくスポーツディレクターの役割も担うことで、アロンソはクラブの未来に持続的に影響できる。この体制なら、チェルシーが彼に忍耐力を持ち、強力なチームを徐々に構築できる根拠になる。
2024年夏に就任したマレスカにはその忍耐力が示されず、オーナーは早期に方針転換した。 イタリア人監督は着実にチームを構築し、前季4位でCL復帰、昨夏クラブW杯制覇を果たした。25～26年年明けの解任時、チームは5位。だがその順位は、いまでは遠い過去だ。
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シャビ・アロンソはレアル・マドリードで、チェルシー時代の前任者と同じような経験をしました。
マレスカは退任し、チェルシーはわずか4カ月前に長期プロジェクトの準備を開始した。ブルーコが所有するレーシング・ストラスブールから、フランスで成功を収めたリアム・ロゼニオールを1月初めに後任として招へいした。ロゼニオールは「このクラブには独特の精神とタイトル獲得の歴史があります。 私の仕事は、このアイデンティティを守り、毎試合その価値観を体現し、今後もトロフィーを獲得し続けるチームを築き上げることだ」と就任時に語った。
しかし彼は、アロンソが今まさに着手しようとしているようなチーム作りは成し遂げられなかった。41歳の彼はわずか3ヶ月半でチームを去った。序盤はまずまずだったが、一度不調に陥ると連鎖し、早期の解任につながった。 公式戦8試合で7敗した4月末、クラブは2032年までの契約を残しながらも解任を決断。原因の一つは、一部のスター選手に支持されず、ロッカールームで権威が失われたことだ。
これは、レアル・マドリードでの失敗も同様の理由によるものだったアロンソにとっての警告となるだろう。バイエル・レバークーゼンで成功を収めた後、44歳の彼は昨夏、古巣レアルへ復帰したが、在任は半年強に終わった。 解任の数ヶ月前から、ヴィニシウス・ジュニアやジュード・ベリンガムらスター選手が彼の指導法に反発していると報じられていた。 人間関係の亀裂はスポーツ面の成功を阻み、アロンソはチームを「幼稚園」と表現したとも伝えられる。
チェルシーでも同じ運命を辿るのか。ロゼニオールはそう警告するが、ブルーズ首脳陣はアロンソのオーラに期待する。選手としての名声とレバークーゼンでの優勝実績が、そのオーラを前任者より際立たせる。彼らはアロンソがコール・パーマーらを導く最適任者と確信している。 4年にわたる追跡調査が示すとおり、クラブは彼の能力を強く信頼している。レバークーゼンでの実績が評価され、アロンソはスタンフォード・ブリッジの「理想の監督」となった。
ハビ・アロンソはチェルシーで自分の可能性を最大限に引き出しているか？
アロンソがチェルシーに可能性を感じるもう一つの理由は、チームの高いクオリティだ。エンツォ・フェルナンデスとモイセス・カイセドという世界屈指のセントラルMF、そして創造性豊かなコール・パーマーが在籍している。 前線にはエステバオやジェイミー・ギッテンズ、守備にはジョレル・ハトがおり、負傷前のレヴィ・コルウィルも世界クラスへ成長していた。
アロンソ監督がこれらの選手をさらに成長させ、戦術でチームをまとめれば、イングランドやヨーロッパで再びトップレベルに返り咲くことも十分に考えられる。 その実現には、世界最高峰のGK補強や、ジョアン・ペドロへの得点支援など、いくつかの補強と調整が必要だ。
アロンソは就任前にチェルシーの状況を綿密に分析したはずだ。アルネ・スロットを巡る動きを見れば、近い将来リヴァプールの監督職が舞い込んでいた可能性もある。 アンフィールド・ロードは、彼が選手としてアイコンとなり、レバークーゼンを退団後に「夢の移籍先」として挙げていた3つのクラブ（レアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘン、リヴァプールFC）の1つがある場所だ。 だが、レアルでの失敗が彼に考え直しをさせ、過去の縁がなく、個人的なリスクが低いクラブを選んだ可能性もある。
とはいえ、チェルシーでの失敗は彼の監督キャリアに大きな打撃を与える。それでも彼は挑戦を選んだ。
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チェルシーFCのシャビ・アロンソ：一線上の戦い
高額契約が多いイングランド代表はメンバーが肥大化し、組織性が欠けている。選手たちはまるで無作為に集められたようだ。アロンソはまず陣容を整理し、起用する選手としない選手を明確にしなければならない。序列を確立しつつ、若手中心ながら経験豊富な選手も補強する必要がある。 すでに今夏の移籍市場で「メンタリティの怪物」補強が噂されているのも当然だ。
再構築に必要な資金は潤沢だ。 チェルシーも移籍市場で「アロンソの下でプレーすればキャリアが伸びる」とアピールし、選手獲得を狙う。現在10位のチームは来季CL出場が絶望的で、欧州カップ戦への出場権も危ういため、この点は特に重要だ。
ただし、計画がすぐには機能せず、想定される挫折が生じた場合、首脳陣がどこまで忍耐強くいられるかは不透明だ。マレスカやロゼニオールとは異なり、アロンソに十分な時間が与えられるのか。 トーマス・トゥヘルが3年半前に退任して以来、チェルシーはグラハム・ポッター、マウリシオ・ポチェッティーノ、ローゼニオールなど5人の監督を消費し、全員が1年半以内に交代した。最後に1年半以上在任したのは2016～2018年のアントニオ・コンテだけだ。
「オーナーやスポーツ部門の幹部との話し合いから、我々が同じ野心を共有していることは明らかだった」とアロンソは強調した。7月1日から、彼はロンドンで背負うリスクが報われるよう全力を尽くすことになる。大胆な決断と誤った選択の境界線は、実に紙一重だ。
シャビ・アロンソの前任者たち：チェルシーFCの過去5人の監督
監督
就任
退任
試合数
勝率
グラハム・ポッター
2022年9月8日
2023年4月2日
31
1.42
フランク・ランパード
2023年4月6日
2023年6月30日
11
0.45
マウリシオ・ポチェッティーノ
2023年7月1日
2024年6月30日
51
1.78
エンツォ・マレスカ
2024年7月1日
2026年1月1日
92
1.97
リアム・ロゼニオール
2026年1月8日
2026年4月22日
23
1.52