前代未聞！FCバイエルン・ミュンヘンの特別ネットワークが大成功

FCバイエルンの熱心なファンは、この複数クラブ所有体制に何度も抗議し、原則として拒否している。一方、レーシング・クラブでは賛否が分かれた。 ウルグアイのスポーツジャーナリスト、ダミアン・エレーラ氏はSPOXのインタビューで「ファンには賛成派と反対派がいる。ソーシャルメディアで意見が分かれているが、抗議活動は確認していない」と語った。

提携はすでに3年近く続くが、ヘレラ氏は「ラシンに大きな変化は見えない」と語る。 ユース施設には投資されたが、トップチームに目立った補強はない。成功は高額移籍金によるものではない。サイト「トランスファーマーケット」によると、ラシングの選手層の価値は約800万ユーロで、巨費を投じるペニャロール（4100万ユーロ）のわずか一部だ。

提携後、数選手が欧州へ移籍。25歳のトマス・ベロン・ルピは昨季グラスホッパーズでプレーし、現在は母国王者ナシオナルにレンタル中。今冬には19歳のアンダーソン・ロドリゲスと18歳のマウロ・マリシャルがインスブルックへ移籍した。 きっかけは11月にバイエルンがパートナーや招待クラブを集めて開催した「レッド＆ゴールド・グローバル・トロフィー」での活躍だった。

レーシングからバイエルン1軍へ昇格した選手は 아직 없지만, ガンビノス・スターズのバラ・サポコ・ンディアイはすでに3試合に出場し、先週末のFSVマインツ05戦では先発した。