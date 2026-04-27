ウルグアイのサッカー界はペニャロールとナシオナルが二分する二強体制だ。そんな中、小規模クラブのラシン・クラブ・デ・モンテビデオが割って入った。 残り2節でラシンはアペルトゥーラ優勝とクラブ史上初タイトルをほぼ確定。開幕戦敗退後、12試合で9勝し2位に7点差をつけた。
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前代未聞！FCバイエルン・ミュンヘンの特別ネットワークが大成功
アペルトゥーラは、複雑なウルグアイリーグの年2回ある大会の1つ。優勝したレーシングは、秋に行われるチャンピオン決定プレーオフに進出。準決勝でクラウスーラ優勝チームと戦い、勝ち進めば決勝で年間最多勝ち点クラブと2026年王者を争う。前王者はナシオナル。
レッド＆ゴールド・フットボール：FCバイエルンのネットワーク
レーシングはウルグアイの伝統ある名門クラブで、2022年にプリメーラ・ディビシオンに復帰。直後にFCバイエルンとMLSのロサンゼルスFCが共同運営するレッド＆ゴールド・フットボールが筆頭株主となった。
目的はクラブ買収や提携を通じて世界中の才能を発掘・育成することだ。 設立から3年間、ユース部門責任者のヨッヘン・ザウアー率いるミュンヘン勢はLAFCと共に5大陸にまたがるネットワークを構築。レーシングに加え、西アフリカ・ガンビアのアカデミー「ガンビノス・スターズ」、韓国1部済州SK FC、エクアドル1部SDアウカスも参加している。
さらにLAFCは、経営難に陥ったオーストリアの名門ヴァッカー・インスブルックの戦略的パートナーとなり、2024年にはスイス1部グラッソッパーズ・チューリッヒの過半数株式を取得した。バイエルンはドイツ国内で3部SSVウルム、地域リーグSpVggウンターハヒングと提携。これによりネットワークは計10カ所となった。
レーシングの快進撃は高額移籍金によるものではない
FCバイエルンの熱心なファンは、この複数クラブ所有体制に何度も抗議し、原則として拒否している。一方、レーシング・クラブでは賛否が分かれた。 ウルグアイのスポーツジャーナリスト、ダミアン・エレーラ氏はSPOXのインタビューで「ファンには賛成派と反対派がいる。ソーシャルメディアで意見が分かれているが、抗議活動は確認していない」と語った。
提携はすでに3年近く続くが、ヘレラ氏は「ラシンに大きな変化は見えない」と語る。 ユース施設には投資されたが、トップチームに目立った補強はない。成功は高額移籍金によるものではない。サイト「トランスファーマーケット」によると、ラシングの選手層の価値は約800万ユーロで、巨費を投じるペニャロール（4100万ユーロ）のわずか一部だ。
提携後、数選手が欧州へ移籍。25歳のトマス・ベロン・ルピは昨季グラスホッパーズでプレーし、現在は母国王者ナシオナルにレンタル中。今冬には19歳のアンダーソン・ロドリゲスと18歳のマウロ・マリシャルがインスブルックへ移籍した。 きっかけは11月にバイエルンがパートナーや招待クラブを集めて開催した「レッド＆ゴールド・グローバル・トロフィー」での活躍だった。
レーシングからバイエルン1軍へ昇格した選手は 아직 없지만, ガンビノス・スターズのバラ・サポコ・ンディアイはすでに3試合に出場し、先週末のFSVマインツ05戦では先発した。