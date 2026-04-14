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Jonas Rütten

翻訳者：

前代未聞！ハンス・フリック監督がアトレティコ・マドリード戦でバルサ歴史に新ページ

チャンピオンズ リーグ
アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
アトレティコ・マドリー
バルセロナ
ラミン・ヤマル
ハンジ・フリック
フェラン・トーレス
F. Lopez

FCバルセロナはアトレティコ・マドリードとの第2戦で逆転劇を演じ、歴史に名を残した。その後、激しい戦いが続いた。

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準々決勝第2戦を前に、ハンス・フリック監督は平均年齢24歳347日のバルサ最年少先発をピッチに送り出した。

  • 第1戦0-2敗戦を受け、彼は先発3人を入れ替えた。ラッシュフォード、レヴァンドフスキ、出場停止のクバルシに代わり、ガビ、ロペス、トーレスが先発した。

    クレメント・レングレットのミスを突いたトーレスはラミネ・ヤマルへパス、ヤマルは開始4分で1-0とし、2試合合計でも追いついた。 19分後にはダニ・オルモの絶妙なパスを右隅に叩き込み、スコアを2－2とした。

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  • Fermin LopezGetty Images

    衝撃的な負傷が勢いに乗るバルサを止めた――アトレティコが冷徹なカウンターを見せる

    しかし直後、フリック監督が投入したばかりの選手に衝撃が走った。ヤマルのパスを受けたフェルミン・ロペスがフリーでヘディングを放ったが、アトレティコのGKフアン・ムッソに阻まれた。その際、ロペスはGKのスパイクが顔と鼻に当たり、出血した。 血が噴き出し数分間中断したが、ロペスは続行可能だった。

    この長い中断の恩恵を最初に受けたのは、ロヒブランコス（アトレティコ）だった。再開直後、グリーズマンからジョレンテ、ルックマンと繋ぎ、ルックマンが押し込んで1-2とした（31分）。

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