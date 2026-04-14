前代未聞！ハンス・フリック監督がアトレティコ・マドリード戦でバルサ歴史に新ページ

第1戦0-2敗戦を受け、彼は先発3人を入れ替えた。ラッシュフォード、レヴァンドフスキ、出場停止のクバルシに代わり、ガビ、ロペス、トーレスが先発した。

クレメント・レングレットのミスを突いたトーレスはラミネ・ヤマルへパス、ヤマルは開始4分で1-0とし、2試合合計でも追いついた。 19分後にはダニ・オルモの絶妙なパスを右隅に叩き込み、スコアを2－2とした。