ポータルサイト「Footy Headlines」によると、ドイツの最多優勝クラブのユニフォームには、これまでは「FCバイエルン・ミュンヘン」や「バイエルン・ミュンヘン」と表記されていたが、今後は「FCバイエルン」のみになるという。
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前代未聞！バイエルン・ミュンヘン、新ユニフォームを大幅変更
この変更は、ドイツ語圏での通称「FC Bayern」を反映したものです。一方で、本拠地「ミュンヘン」の記載がなくなるのは初めてです。これまでFCBのユニフォームには必ず「ミュンヘン」が入っていました。
今回の変更が今シーズン限定か、今後も継続するかは現時点では不明だ。
バイエルン26/27ホームユニフォーム、深紅にストライプ。
2026/27シーズンのホームユニフォームは、クラシックなデザインに回帰する見込みだ。近年、ファンから批判が多かったことを受け、原点に戻る形となるだろう。
数か月前から、深みのある赤地に同系色の細いストライプが入った新ホームユニフォームの画像がリークされていた。ストライプの幅など詳細は不明だが、この控えめなデザインはファンに安心感を与えるはずだ。
近年は赤と白の伝統的配色が採用されず、奇抜なデザインが続いてファンから不満の声が出ていた。