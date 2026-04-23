前代未聞！バイエルン・ミュンヘン、新ユニフォームを大幅変更

2026/27シーズンのホームユニフォームは、クラシックなデザインに回帰する見込みだ。近年、ファンから批判が多かったことを受け、原点に戻る形となるだろう。

数か月前から、深みのある赤地に同系色の細いストライプが入った新ホームユニフォームの画像がリークされていた。ストライプの幅など詳細は不明だが、この控えめなデザインはファンに安心感を与えるはずだ。

近年は赤と白の伝統的配色が採用されず、奇抜なデザインが続いてファンから不満の声が出ていた。