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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Jonas Rütten

翻訳者：

前代未聞！アトレティコ・マドリード戦での敗退で、ハンス・フリックがバルサ史に新たなページを刻んだ。

チャンピオンズ リーグ
アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
アトレティコ・マドリー
バルセロナ
ラミン・ヤマル
ハンジ・フリック
フェラン・トーレス
F. Lopez

FCバルセロナはアトレティコ・マドリードとの第2戦で逆転劇の幕を開けた。激しい死闘の末、バルサは勝利したものの、結局は敗退した。

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準々決勝第2戦アトレティコ戦を前に、ハンス・フリック監督は平均年齢24歳347日のバルサ最年少先発をピッチに送り出した。

  • 第1戦0-2敗戦を受け、彼は先発3人を入れ替えた。ラッシュフォード、レヴァンドフスキ、出場停止のクバルシに代わり、ガビ、ロペス、トーレスが先発した。

    クレメント・レングレットのミスをつき、トーレスはラミネ・ヤマルへパス。ヤマルは開始4分で1-0とし、2試合合計でも追いついた。 19分後にはダニ・オルモの絶妙なパスを右隅に叩き込み、スコアを2－2に。第1戦の0－2をわずか24分で追い付いた。

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  • Fermin LopezGetty Images

    衝撃的な負傷が勢いに乗るバルサを止めた――アトレティコが冷徹なカウンターで応酬

    直後、フリック監督が投入したばかりの選手に衝撃が走った。ヤマルのアシストでフリーになったフェルミン・ロペスがヘディングを放ったが、アトレティコのGKフアン・ムッソに阻まれた。その際、ロペスはGKのスパイクが顔と鼻に当たり、出血した。 （25分）血が噴き出し、数分間試合が中断されたが、22歳のロペスは続行可能だった。

    この長い中断の恩恵を最初に受けたのは、ロヒブランコス（アトレティコ）だった。再開直後、グリーズマンのパスをジョレンテが中央のルックマンに繋ぎ、ルックマンが押し込んで1-2（31分）。これが後半も激闘が続いた試合の最終スコアとなった。

    55分にはフェラン・トーレスの3-1となるはずだった得点がオフサイドで取り消された。バルサは3点目を狙い続けたが、アトレティコはスーパーサブのアレクサンダー・ソルロートに活路を託した。 76分、グリーズマンに代わり投入されたソルロスは、わずか1分で裏へ抜け出し、エリック・ガルシアがファウルで止めた。バルサはまたも10人となったが、今回は異議の余地はない。

    数的不利でもバルサは攻勢を続けたが、途中出場のロナルド・アラウホが8分のロスタイム終了間際に3-1の決定機を逃した。 

    バルサはCLを去り、アトレティコは準決勝でアーセナル対スポルティング・リスボンの勝者と対戦する。

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