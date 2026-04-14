直後、フリック監督が投入したばかりの選手に衝撃が走った。ヤマルのアシストでフリーになったフェルミン・ロペスがヘディングを放ったが、アトレティコのGKフアン・ムッソに阻まれた。その際、ロペスはGKのスパイクが顔と鼻に当たり、出血した。 （25分）血が噴き出し、数分間試合が中断されたが、22歳のロペスは続行可能だった。

この長い中断の恩恵を最初に受けたのは、ロヒブランコス（アトレティコ）だった。再開直後、グリーズマンのパスをジョレンテが中央のルックマンに繋ぎ、ルックマンが押し込んで1-2（31分）。これが後半も激闘が続いた試合の最終スコアとなった。

55分にはフェラン・トーレスの3-1となるはずだった得点がオフサイドで取り消された。バルサは3点目を狙い続けたが、アトレティコはスーパーサブのアレクサンダー・ソルロートに活路を託した。 76分、グリーズマンに代わり投入されたソルロスは、わずか1分で裏へ抜け出し、エリック・ガルシアがファウルで止めた。バルサはまたも10人となったが、今回は異議の余地はない。

数的不利でもバルサは攻勢を続けたが、途中出場のロナルド・アラウホが8分のロスタイム終了間際に3-1の決定機を逃した。

バルサはCLを去り、アトレティコは準決勝でアーセナル対スポルティング・リスボンの勝者と対戦する。