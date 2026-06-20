2026年W杯でパラグアイのミゲル・アルミロンがトルコのメルト・ミュルデュルの口を塞ぎ、レッドカードを受けた。 国際サッカー評議会（IFAB）が4月に決定した新ルールが、金曜夜にサンタクララで初めて適用された。今後、同様の反則はすべて退場となる。
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前代未聞の快挙！パラグアイのミゲル・アルミロンがワールドカップで歴史を作った。
この処分は、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が今春、自ら強く推進した。導入のきっかけは、ベンフィカ・リスボンのジャンルーカ・プレスティアンニがチャンピオンズリーグプレーオフでレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニアに人種差別的な侮辱をし、その際ユニフォームを口元に当てていた騒動だ。
VARの指摘で審判が反則を判定し、アルミロンが退場した。
インファンティーノ氏は「その選手が言ってはいけないことを口にしたと推測する。そうでなければ口を覆う必要はない」と述べた。退場は「人種差別と闘う上で必要な措置だ」とも語った。
パラグアイ対トルコの試合では、ビデオアシスタントがエルサルバドル出身の主審イヴァン・バートンにアルミロンのスポーツマンシップに反する行為を指摘。その結果、前半アディショナルタイムに自チームが1-0でリードしていたにもかかわらず、このMFは退場した。