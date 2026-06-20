インファンティーノ氏は「その選手が言ってはいけないことを口にしたと推測する。そうでなければ口を覆う必要はない」と述べた。退場は「人種差別と闘う上で必要な措置だ」とも語った。

パラグアイ対トルコの試合では、ビデオアシスタントがエルサルバドル出身の主審イヴァン・バートンにアルミロンのスポーツマンシップに反する行為を指摘。その結果、前半アディショナルタイムに自チームが1-0でリードしていたにもかかわらず、このMFは退場した。