ポール・ファン・ヘッケの北ロンドン移籍もその流れに合う。リヴァプールからフリーで加入したロバートソンと合わせ、トッテナムはわずか数週間でほぼ新しい中軸を形成した。

前シーズンは降格危機に直面したが、ロベルト・デ・ゼルビ監督の下で再出発を図る。デ・ゼルビはプレシーズン中にチームを融合させるため、早期補強を推進している。

英メディアはこうした動きを批判せず、スカイ解説者のジェイミー・キャラガーも歓迎。「スパーズのやり方も、デ・ゼルビのやり方も気に入っている」と語った。

これまでトッテナムは移籍市場の最終盤まで交渉を先延ばしにすることが多かったが、今は監督に早期のプランニングを可能にする方針に転換したと指摘する。

戦術面では理にかなっているが、財政面では大きな影響を与える可能性がある。どの移籍も市場に変化をもたらすからだ。

このため、元イングランド代表のゲイリー・ネヴィルは、トッテナムの支出だけでなく他クラブの売却益にも言及した。 「これはトッテナムが野心的であることを示している。しかし、私が特に注目したのはどこだと思う？ニューカッスルだ。イサクに1億3000万ポンド。ゴードンに6900万ポンド。トナリに1億ポンド。」彼が言及したのは、過去2つの夏にニューカッスルが選手の放出によって得た収入のことだった。







