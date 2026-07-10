ニューカッスル・ユナイテッドがサンドロ・トナリを獲得した移籍金は1億800万ユーロ。21歳で所属クラブを2年連続でプレミアリーグから降格させたマテウス・フェルナンデスの移籍金は約1億ユーロ。 さらにブライトンのセンターバック、ヤン・ポール・ファン・ヘッケには約6000万ユーロが支払われ、移籍金無料ながら高年俸のベテラン、リヴァプールFCのアンドルー・ロバートソンも加わった。
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制御不能な移籍市場：トッテナム・ホットスパーが「買い物狂騒」を極限まで推し進めている
今夏の移籍市場で、トッテナム・ホットスパーは移籍金に最も多く投資したクラブだ。transfermarkt.deによると、総額は2億6700万ユーロで、2位のマンチェスター・シティを1億6700万ユーロ上回る。
一方、シティは1億3500万ユーロを、イングランド代表でW杯5試合に先発したエリオット・アンダーソンに投資した。
一方、昨季降格圏目前まで落ちたスパーズは、将来性は高いものの実績が少ない若手に多額を投資している。これは過熱する英移籍市場でも異例だ。
プレミアリーグクラブが高額移籍金を払うのは日常だが、どのカテゴリーの選手にも移籍元が3桁の移籍金を要求するのが新しい傾向だ。
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トッテナム・ホットスパー：W杯に出場しない2選手に2億ユーロ以上を投じる
イタリア代表MFサンドロ・トナリは、低迷するニューカッスルで唯一の光明だ。昨季53試合に出場し3得点7アシストを記録した。
好シーズンではあったが、市場価値1億ユーロ超えを説明できる内容かは疑問だ。プレミアリーグ移籍金ランキングでは現在9位。
その3つ下には、ウェストハムから加入した新チームメイト、マテウス・フェルナンデスがいる。 このポルトガル人MFは2025年、サウサンプトンで降格を経験。その後、約4400万ユーロでウェストハムへ移籍したが、1年後に再降格。それでもトッテナムは21歳の彼に9900万ユーロを支払い、2031年まで契約した。
W杯には出場せず、「平均以上だがトップクラスではない」とされる2人の獲得費用は合計2億ユーロ超に達する。
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「スパーズのやり方は気に入っている」：イングランドでは、トッテナムの積極的な補強が好評だ
ポール・ファン・ヘッケの北ロンドン移籍もその流れに合う。リヴァプールからフリーで加入したロバートソンと合わせ、トッテナムはわずか数週間でほぼ新しい中軸を形成した。
前シーズンは降格危機に直面したが、ロベルト・デ・ゼルビ監督の下で再出発を図る。デ・ゼルビはプレシーズン中にチームを融合させるため、早期補強を推進している。
英メディアはこうした動きを批判せず、スカイ解説者のジェイミー・キャラガーも歓迎。「スパーズのやり方も、デ・ゼルビのやり方も気に入っている」と語った。
これまでトッテナムは移籍市場の最終盤まで交渉を先延ばしにすることが多かったが、今は監督に早期のプランニングを可能にする方針に転換したと指摘する。
戦術面では理にかなっているが、財政面では大きな影響を与える可能性がある。どの移籍も市場に変化をもたらすからだ。
このため、元イングランド代表のゲイリー・ネヴィルは、トッテナムの支出だけでなく他クラブの売却益にも言及した。 「これはトッテナムが野心的であることを示している。しかし、私が特に注目したのはどこだと思う？ニューカッスルだ。イサクに1億3000万ポンド。ゴードンに6900万ポンド。トナリに1億ポンド。」彼が言及したのは、過去2つの夏にニューカッスルが選手の放出によって得た収入のことだった。
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移転価格の再急騰は、FCバイエルンや他クラブに何を意味するのか？
プレミアリーグは巨額移籍金を支払うだけでなく、選手売却でも莫大な収入を得ている。その額はかつては超一流スターにしか付けられなかった水準だ。この資金流入が市場を膨張させ、他のリーグのクラブは置いてきぼりになっている。
その影響の速さは、昨夏ニック・ウォルテマデの争奪戦ですでに明らかだった。
FCバイエルン・ミュンヘンはVfBシュトゥットガルトに6000万～6500万ユーロを支払う予定だった。しかし土壇場で、リヴァプールからアレクサンダー・イサクを1億4500万ユーロで獲得したばかりのニューカッスルが7500万ユーロを提示し、ウォルテマデはイングランドへ移籍した。
トッテナムはさらに上乗せを狙っており、この高値がミッドフィルダー2人で2億ユーロを超えれば、他クラブも自チームの売却価格を自動的につり上げる。
今後、クラブはこうした事例を交渉で頻繁に引用し、エージェントの立場も強まる。二線級の選手でも数年前は想像できない移籍金を得るだろう。一方、トッテナムの投資が競技面で成果を上げるかは早くても来シーズンにならないと分からない。
プレミアリーグで最も高額な移籍選手は誰か？
順位
選手
移籍金（百万ユーロ）
移籍元 - 移籍先
1
アレクサンダー・イサク
145
ニューカッスル→リヴァプール
2
エリオット・アンダーソン
135
ノッティンガム - マンチェスター・シティ
3
フロリアン・ヴィルツ
125
レバークーゼン - リヴァプール
4
エンツォ・フェルナンデス
121
ベンフィカ - チェルシー
5
ジャック・グリーリッシュ
117.5
アストン・ヴィラ - マンチェスター・シティ
6
デクラン・ライス
116.6
ウェストハム・ユナイテッド - アーセナルFC
7
モイセス・カイセド
116
ブライトン - チェルシーFC
8
ロメル・ルカク
113
インテル - チェルシーFC
9
サンドロ・トナリ
108
ニューカッスル - トッテナム・ホットスパー
10
ポール・ポグバ
105
ユヴェントス - マンチェスター・ユナイテッド
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