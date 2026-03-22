RMC Sportによると、ヘッドコーチはメディアの取材に対し、審判の判定を激しく非難し、妥協のない姿勢を見せた。「ハラルドソンの介入は、制御不能で、攻撃的かつ暴力的だった」とベイェは述べた。 「ヴェルドンクのファウルについては、得点機会を阻害したとは認められないとしても、彼が負傷した以上、そこには暴力的な接触があったことは間違いない。さらに、ハラルドソンは背後から彼に体当たりした。もしレッドカードを出すのにパンチが必要なら、それはそれでいいが……しかし、この暴力行為は罰せられなければならない。審判団はイエローカードと判断したが、我々の選手に重傷を負わせ、それが試合の流れを変えてしまったのだ。」



