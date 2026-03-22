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「制御不能で、攻撃的で、暴力的だ」――メイソン・グリーンウッドがタックルで「重傷」を負ったことに、マルセイユ監督が激怒
ヴェロドロームで騒動が巻き起こる
日曜日の2-1の敗戦後、ベイェは試合後のコメントで遠慮なく本音を語った。物議を醸したのは13分、グリーンウッドが素早いカウンター攻撃を仕掛けた際、リールのDFカルヴィン・ヴェルドンクによる遅れて飛び込んだタックルで倒された場面だった。 激しい衝突でウインガーは空中に放り出され、ホームチームのベンチは即座に激怒した。フォワードはファウル後もプレーを続けようとしたが、そのタックルの激しさは耐え難いものだった。彼はその後わずか5分間プレーしただけで、18分に交代を余儀なくされ、この重要なリーグ・アンの一戦の展開は一変してしまった。
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グリーンウッドの負傷を受け、ベイが批判
RMC Sportによると、ヘッドコーチはメディアの取材に対し、審判の判定を激しく非難し、妥協のない姿勢を見せた。「ハラルドソンの介入は、制御不能で、攻撃的かつ暴力的だった」とベイェは述べた。 「ヴェルドンクのファウルについては、得点機会を阻害したとは認められないとしても、彼が負傷した以上、そこには暴力的な接触があったことは間違いない。さらに、ハラルドソンは背後から彼に体当たりした。もしレッドカードを出すのにパンチが必要なら、それはそれでいいが……しかし、この暴力行為は罰せられなければならない。審判団はイエローカードと判断したが、我々の選手に重傷を負わせ、それが試合の流れを変えてしまったのだ。」
ハラルドソン、レッドカードを免れる
攻撃選手に対する最初のファウルをきっかけに、両チームの選手間でピッチ上で大規模な乱闘が勃発した。激しさを増す乱闘の最中、ハラルドソンは負傷したフォワードの背中を力強く押した。主審のブノワ・バスティアンが介入し、最終的にヴェルドンク、ハラルドソン、そしてそのイングランド人選手自身にイエローカードを提示した。アイスランド代表選手に警告処分にとどめたこの判定に、マルセイユの監督は困惑し、激怒した。 監督は、これほど露骨な攻撃行為に対して厳しい処分が下されなかったことは、選手たちを守り切れていないと主張した。特に、混沌とした試合序盤にエースFWが身体的な危険にさらされていたことを考慮すればなおさらである。
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リールの終盤の逆転劇がホームチームを驚かせた
攻撃の要を失ったことが、ホームチームにとって決定的な打撃となった。前半終了間際にイーサン・ヌワネリのゴールで先制したものの、後半に崩れてしまった。トーマス・ムニエがすぐに同点ゴールを決め、ベテランFWオリヴィエ・ジルーが86分に劇的な決勝点を奪い、3位のマルセイユと5位のリールの勝ち点差をわずか2ポイントに縮めた。 乱闘における選手の役割を擁護し、ベイェは次のように締めくくった。「映像を見れば、グリーンウッドの反応は恐怖によるものだと理解できる。3人の選手にイエローカードを出すという判定は、実際に起きた事態に見合ったものではないと私は思う。」
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