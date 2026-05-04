「言い訳をするためにここにいるわけではない。これまでのところ、非常に残念で、到底受け入れがたいシーズンだ。本当に辛い」と、フロリアン・ヴィルツのチームメイトは語った。
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「到底受け入れられないシーズン」：リヴァプールFCが再び敗北し、ヴァージル・ファン・ダイクが容赦ない分析。
「自分たちを哀れむべきではない」とファン・ダイク（34）は語り、こう続けた。「努力して状況を好転させ、来シーズン同じ失敗を繰り返さないようにしなければならない。これはリヴァプールらしくない」
日曜の敗戦で今季18敗目を喫し、CL出場権争いから後退。リヴァプールはプレミアリーグ4位、マンチェスター・ユナイテッドの後ろにつけている。
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アルネ・スロットへの圧力が高まる中、ファン・ダイクが断固たる姿勢を示した。
初年度に優勝したアルネ・スロット監督だが、現在は大きなプレッシャーに立たされている。ファン・ダイクは「どんな仕事でも、一貫性を保つのが最も難しい。だがそれは結果と成功への近道だ。我々はそれを実現しなければならない。 来シーズンも同じ過ちを繰り返してはならない。それは許されない」
一方で、マンチェスター遠征前に旅行していたと報じられた選手たちについては「休暇だったかは不明だ。ただの都市観光だった」と擁護し、「私たちは子供ではない。全員が大人だ」と語った。