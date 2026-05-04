「到底受け入れられないシーズン」：リヴァプールFCが再び敗北し、ヴァージル・ファン・ダイクが容赦ない分析。

初年度に優勝したアルネ・スロット監督だが、現在は大きなプレッシャーに立たされている。ファン・ダイクは「どんな仕事でも、一貫性を保つのが最も難しい。だがそれは結果と成功への近道だ。我々はそれを実現しなければならない。 来シーズンも同じ過ちを繰り返してはならない。それは許されない」

一方で、マンチェスター遠征前に旅行していたと報じられた選手たちについては「休暇だったかは不明だ。ただの都市観光だった」と擁護し、「私たちは子供ではない。全員が大人だ」と語った。