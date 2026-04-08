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「到底及ばなかった！」――サウサンプトンに1-5で大敗し、ライアン・レイノルズとロブ・マックのプレミアリーグ昇格への望みが大きく暗雲に包まれる中、レックサムのフィル・パーキンソン監督が激怒
ハリウッドの夢に対する現実的な見方
レッド・ドラゴンズは、レースコース・スタジアムで、直近13試合のリーグ戦で10勝を挙げている勢いの止まらないサウサンプトンに完敗した。試合前まで6位につけていたハリウッド資本によるこのクラブは、ウェスト・ブロム戦で0-2の劣勢から劇的な逆転で2-2の引き分けに持ち込んだ際の闘志を、全く再現することができなかった。 この大敗により、レックサムはチャンピオンシップの順位表で7位に転落し、プレーオフ圏外へと後退した。これにより、史上初となる4年連続の昇格を果たすというチームの望みは大きく暗雲が立ち込めた。パーキンソン監督は、この重要な一戦で選手たちが示した競争力の著しい欠如に、明らかに苛立ちを隠せなかった。
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パーキンソン監督、レックサムのプレーを「到底及ばない」と酷評
大敗後の会見で、パーキンソン監督はチームの精彩を欠いた立ち上がりや全体的なパフォーマンスについて、遠慮のない言葉で評価した。彼は次のように述べた。「シーズン終盤とはいえ、これを教訓にしなければならない。 「この試合の重要性は承知していただけに、競争力のあるプレーができなかったことは非常に悔しい。レベルが落ちれば、すぐに報いを受けることになるという好例だ。最初の20分間で我々は痛烈な代償を払わされた。試合の多くの面で、我々は全く及ばなかった。しかし、まだ勝負は終わっていない。この試合を詳細に分析し、週末の試合に向けて万全の準備を整えるつもりだ。」
セインツがプレーオフ圏内へ進出
アウェイチームは試合開始早々から決定力を見せ、松木久留、フリン・ダウンズ、カイル・ラリン、ロス・スチュワート、フィン・アザズのゴールでネットを揺らした。この勝利は、サウサンプトンのトンダ・エッカート監督にとって新たな節目となる。同監督率いるチームは先週末、FAカップ準々決勝でプレミアリーグ首位のアーセナルを2-1で下すという番狂わせを演じていた。 サウサンプトンはこれで順位表でレックサムを抜き、勢いに乗ってプレーオフ圏内へと浮上した。
11月にウィル・スティルの後任として就任したエッカートは、セント・メアリーズで目覚ましい立て直しを成し遂げた。全大会通算16試合無敗を続ける選手たちに対し、このドイツ人監督は称賛の言葉を惜しまなかった。「チームは今、非常に集中している。私が言うべきことはほとんどない。 私の仕事は、今後の試合に向けて選手たちを可能な限り最善の状態で準備させることだけです」と、エッカート監督は試合終了のホイッスル後に語った。
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レックサムを待ち受ける過酷な道のり
パーキンソン監督にとっては、今や早期の回復に焦点を移さなければならない。レイノルズとマック率いるチームにとって、プレミアリーグ昇格の夢は理論上はまだ消えていないものの、今回の敗戦の様相を見る限り、経験豊富なチャンピオンシップのライバルたちとの最終戦を乗り切るには、まだ多くの課題が残されている。シーズン残り5試合となった現在、レックサムはプレーオフ圏から2ポイント差の位置につけている。 さらに悪いことに、試合日程も厳しい。レッド・ドラゴンズは、おとぎ話のような昇格の連勝記録を生き残らせるための必死の戦いで、リーグ上位3チームのうち2つ、コヴェントリーとミドルズブラと対戦しなければならない。