「到底及ばなかった！」――サウサンプトンに1-5で大敗し、ライアン・レイノルズとロブ・マックのプレミアリーグ昇格への望みが大きく暗雲に包まれる中、レックサムのフィル・パーキンソン監督が激怒

アウェイチームは試合開始早々から決定力を見せ、松木久留、フリン・ダウンズ、カイル・ラリン、ロス・スチュワート、フィン・アザズのゴールでネットを揺らした。この勝利は、サウサンプトンのトンダ・エッカート監督にとって新たな節目となる。同監督率いるチームは先週末、FAカップ準々決勝でプレミアリーグ首位のアーセナルを2-1で下すという番狂わせを演じていた。 サウサンプトンはこれで順位表でレックサムを抜き、勢いに乗ってプレーオフ圏内へと浮上した。

11月にウィル・スティルの後任として就任したエッカートは、セント・メアリーズで目覚ましい立て直しを成し遂げた。全大会通算16試合無敗を続ける選手たちに対し、このドイツ人監督は称賛の言葉を惜しまなかった。「チームは今、非常に集中している。私が言うべきことはほとんどない。 私の仕事は、今後の試合に向けて選手たちを可能な限り最善の状態で準備させることだけです」と、エッカート監督は試合終了のホイッスル後に語った。