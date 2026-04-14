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Adhe Makayasa

翻訳者：

「別次元」――ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督は依然として「最高」だと、ヴァンゲリス・パヴリディスは断言する。

ジョゼ・モウリーニョ
エヴァンゲロス・パブリディス
ベンフィカ
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ベンフィカのFWヴァンゲリス・パヴリディスは、ジョゼ・モウリーニョを「今も世界最高の監督」と絶賛した。リスボンでモウリーニョの指導を受けた今シーズン、得点を量産したギリシャ代表は、彼の並外れた情熱とトップ選手を統率する手腕を称えた。

  • 多作なパヴリディスはモウリーニョの下で活躍している

    パヴリディスはエスタディオ・ダ・ルスで29試合21得点を挙げ、ベンフィカの攻撃を牽引している。 2025年9月にモウリーニョ監督が就任して以降、この27歳フォワードはさらにレベルを上げ、「スペシャル・ワン」の下で全大会通算25得点をマークしている。今シーズンのリーグ戦では未だ無敗ながら、ベンフィカは現在、熾烈な3チームによる優勝争いの最中、順位表で3位にいる。

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    ストライカーが名将を称賛

    ギリシャメディア「Fosonline」のインタビューで、パヴリディスは自身のキャリアと、世界屈指の監督の下で働くことで得た大きな影響を語った。2024年に1億ユーロの移籍金で加入したこのフォワードは、モウリーニョの評判は、選手への日々の献身で裏付けられていると述べた。

    パヴリディスは「スペシャル・ワン！ これ以上の言葉は不要だ。彼はサッカーを愛し、選手に誠実であり、すべてを熟知している。キャリアがすべてを証明している」と語った。

  • ギリシャへの帰還の可能性

    パヴリディスは2029年までベンフィカと契約しており、現在は国内での成功に集中している。それでも彼の活躍は欧州の強豪クラブの注目を集めている。ポルトガルでの生活に満足しながらも、キャリアの後半に母国へ戻る可能性は否定しなかった。

    将来について問われると、彼は「何が起こるかは分からない。将来、もしかしたら。様子を見よう。もちろん、ギリシャリーグや代表の仲間たちの様子もチェックしている」と語った。

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    リスボン・ダービーが優勝争いを左右する

    モウリーニョ率いるベンフィカは、日曜日にエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデで2位スポルティングCPと対戦する。現在、ライバルに2点、首位ポルトに7点差のため、優勝へは勝利が絶対条件だ。スポルティングは1試合消化試合が残っており、敵地でのプレッシャーの中でもパヴリディスは決定力を維持しなければならない。

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