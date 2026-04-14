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「別次元」――ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督は依然として「最高」だと、ヴァンゲリス・パヴリディスは断言する。
多作なパヴリディスはモウリーニョの下で活躍している
パヴリディスはエスタディオ・ダ・ルスで29試合21得点を挙げ、ベンフィカの攻撃を牽引している。 2025年9月にモウリーニョ監督が就任して以降、この27歳フォワードはさらにレベルを上げ、「スペシャル・ワン」の下で全大会通算25得点をマークしている。今シーズンのリーグ戦では未だ無敗ながら、ベンフィカは現在、熾烈な3チームによる優勝争いの最中、順位表で3位にいる。
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ストライカーが名将を称賛
ギリシャメディア「Fosonline」のインタビューで、パヴリディスは自身のキャリアと、世界屈指の監督の下で働くことで得た大きな影響を語った。2024年に1億ユーロの移籍金で加入したこのフォワードは、モウリーニョの評判は、選手への日々の献身で裏付けられていると述べた。
パヴリディスは「スペシャル・ワン！ これ以上の言葉は不要だ。彼はサッカーを愛し、選手に誠実であり、すべてを熟知している。キャリアがすべてを証明している」と語った。
ギリシャへの帰還の可能性
パヴリディスは2029年までベンフィカと契約しており、現在は国内での成功に集中している。それでも彼の活躍は欧州の強豪クラブの注目を集めている。ポルトガルでの生活に満足しながらも、キャリアの後半に母国へ戻る可能性は否定しなかった。
将来について問われると、彼は「何が起こるかは分からない。将来、もしかしたら。様子を見よう。もちろん、ギリシャリーグや代表の仲間たちの様子もチェックしている」と語った。
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リスボン・ダービーが優勝争いを左右する
モウリーニョ率いるベンフィカは、日曜日にエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデで2位スポルティングCPと対戦する。現在、ライバルに2点、首位ポルトに7点差のため、優勝へは勝利が絶対条件だ。スポルティングは1試合消化試合が残っており、敵地でのプレッシャーの中でもパヴリディスは決定力を維持しなければならない。