「別次元」――ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督は依然として「最高」だと、ヴァンゲリス・パヴリディスは断言する。

パヴリディスは2029年までベンフィカと契約しており、現在は国内での成功に集中している。それでも彼の活躍は欧州の強豪クラブの注目を集めている。ポルトガルでの生活に満足しながらも、キャリアの後半に母国へ戻る可能性は否定しなかった。

将来について問われると、彼は「何が起こるかは分からない。将来、もしかしたら。様子を見よう。もちろん、ギリシャリーグや代表の仲間たちの様子もチェックしている」と語った。