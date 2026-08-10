チャロバーは最初のメッセージに続き、チェルシーのユニフォーム姿での最も重要な瞬間を収めた写真のカルーセルを投稿した。その写真は、人生の3分の2をチェルシーで過ごした選手の、肉体面とキャリア面での変化を映し出していた。振り返りの中で焦点となったのは、クラブの中で彼が遂げた人間的成長だった。夢見る少年から、世界で最も厳しいリーグで戦い、イングランド代表として国際舞台にも立てる経験豊富なプロ選手へと成長した過程を語っている。

「9歳で夢を抱いてここに来て、今は想像もしなかった形でその夢を生きた男として去る。この旅は僕を試し、高め、そして強くしてくれた。すべてのチームメート、コーチ、スタッフ、そしてサポーターに感謝したい。僕は持てるすべてを捧げたし、このクラブが今の自分にしてくれたことを誇りに思う」とチャロバーは語った。