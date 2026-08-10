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「別れを告げる時が来た」 コモの新戦力トレヴォ・チャロバー、18年を過ごしたチェルシーに感動的な別れのメッセージ##
スタンフォード・ブリッジでの18年間の歩みに終止符
チャロバーは、注目を集めたイタリアのクラブへの移籍が日曜日に正式承認されたことを受け、チェルシーに涙ながらの最後の別れを告げた。27歳のイングランド代表は西ロンドンを離れ、小学生のときに初めて加入したクラブでの約20年に及ぶ時間に幕を下ろす。
支えてくれたファンやスタッフに向けて、SNSでメッセージを発信。全公式戦でクラブ通算151試合に出場したこのDFは、自身に与えられた機会への感謝を率直に表現した。感情のこもった投稿で「18年を経て、チェルシーに別れを告げる時が来た」とつづっている。
- AFP
夢を生き、使命を果たした
チャロバーは最初のメッセージに続き、チェルシーのユニフォーム姿での最も重要な瞬間を収めた写真のカルーセルを投稿した。その写真は、人生の3分の2をチェルシーで過ごした選手の、肉体面とキャリア面での変化を映し出していた。振り返りの中で焦点となったのは、クラブの中で彼が遂げた人間的成長だった。夢見る少年から、世界で最も厳しいリーグで戦い、イングランド代表として国際舞台にも立てる経験豊富なプロ選手へと成長した過程を語っている。
「9歳で夢を抱いてここに来て、今は想像もしなかった形でその夢を生きた男として去る。この旅は僕を試し、高め、そして強くしてくれた。すべてのチームメート、コーチ、スタッフ、そしてサポーターに感謝したい。僕は持てるすべてを捧げたし、このクラブが今の自分にしてくれたことを誇りに思う」とチャロバーは語った。
コブハム・アカデミーへの金言
単にクラブへ感謝を伝えるだけでなく、チャロバーは自身の発信の場を使い、現在チェルシーのコブハム練習場で腕を磨く次世代の才能たちへ助言と激励の言葉も送った。このDFは、イプスウィッチ・タウン、ハダースフィールド・タウン、ロリアンへのさまざまなレンタル移籍を経験してきたことから、しばしば忍耐の模範として取り上げられてきた。
「若い選手たちへ。道のりが常に順調だとは限らない。でも、いつでも準備を整え、前向きでいて、信念を持ち続けてほしい。神のタイミングは常に正しい。みんな、本当にありがとう。愛と感謝を込めて」とチャロバーは付け加えた。
- Getty Images
コモとともに、セリエAの新たな章へ
チャロバーは今、新たな挑戦の場としてイタリアに目を向け、元チェルシーMFセスク・ファブレガスが率いることで大きな注目を集めているコモのプロジェクトに加わった。新指揮官の影響について語ったチャロバーは、補強に至るプロセスが直接のコミュニケーションを通じて進んだことを明かしている。
「セスクとの電話は本当に良かった。どれだけ僕を欲してくれているかを示してくれた」とチャロバーは語った。「セスクのことはもちろん知っているし、彼はチェルシーにいたし、僕も若い頃に一緒にトレーニングした。今、その彼の下でプレーできるのは素晴らしいことだ。間違いなく全力を尽くす。この新しい旅路に興奮している」
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