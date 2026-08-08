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Goal.com
ライブ
imago-sport-1058501533.jpgNicolo Campo
Adhe Makayasa

翻訳者：

「別れを告げた……」 ACミランのスターが中東移籍を前に契約を破棄へ

移籍情報
イスマエル・ベナセル
ACミラン
セリエ A
カタールスターズリーグ
アル・ガラファ

ACミランは、イスマエル・ベナセルとの契約を双方合意の上で解除することで正式に合意した。これにより、カタールのアル・ガラファへの移籍が実現する見通しとなった。アルジェリア代表のベナセルはフリーエージェントとしてサン・シーロを去り、5年間の在籍に終止符を打つ。この間には178試合に出場し、クラブが2021-22シーズンのセリエA制覇を成し遂げた際にも重要な役割を果たした。

  • ベナセルがサン・シーロを去る

    ミランは、アルジェリア代表MFイスマエル・ベナセルの契約を双方合意のもとで解除したと発表した。ベナセルはこの後、カタール・スターズリーグのアル・ガラファへ移籍を完了させる見込みだ。28歳のベナセルは重度のひざの負傷により、2025年2月以降はミランで公式戦に出場していない。その間の過去18カ月はマルセイユとディナモ・ザグレブへのレンタル移籍で過ごしていた。2019年にエンポリからミランへ加入して以降、ベナセルは178試合に出場。ステファノ・ピオリ監督の下で戦った2021-22シーズンには、クラブにとって19度目のセリエA制覇を成し遂げるうえで重要な柱の1人となった。


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  • AC Milan v US Salernitana - Serie A TIMGetty Images Sport

    MFが別れのメッセージを送る

    ベナセルはソーシャルメディアに投稿した感情的な動画を通じて、ミランファンに向けて心のこもった別れのメッセージを送った。サン・シーロで過ごしたかけがえのない時間を振り返り、ベナセルは次のように明かした。「ミランファンのみなさんへ。昨年、私は別れを告げた。しかし、その言葉が本当の別れになるとは一度も思っていなかった。

    「5年以上にわたり、私はこのシャツを誇りと情熱を持ってまとい、素晴らしいチームメートたちとともに戦い、みなさんの無条件の愛に支えられてきた。このシャツでスクデットを勝ち取ったことは、私のキャリアの中でも最も美しい思い出の一つであり、サン・シーロでみなさんの前でプレーできたことは、最大の名誉の一つだった」

  • カタールのクラブが獲得を決める

    ベナセルのアル・ガラファ移籍は、ペドロ・マルティンス監督の下でキャリアの新たな章を刻むものとなる。カタールの同クラブは昨季4位でシーズンを終えた。2019年の加入以来、ミランでアルジェリア代表MFより多くの試合に出場したのは、291試合出場のラファエル・レオンを筆頭にわずか6選手だけだった。今回の契約解除により、海外での複数のレンタル移籍を経て、サン・シーロの強豪での在籍に完全な幕が下ろされることになった。

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  • imago-sport-1080705028.jpgAAP

    プレシーズンの準備は着々と進んでいる。

    現在ルベン・アモリム監督が率いるミランは、ジャカルタのゲロラ・ブン・カルノ・スタジアムでチェルシーとの親善試合を含むアジアでのプレシーズンツアーの締めくくりに集中している。ロッソネリは次に、ポーランドのタルチンスキ・アリーナでマンチェスター・ユナイテッドと対戦する予定となっており、その後8月23日に行われるトリノとのアウェー戦で2026-27シーズンのセリエAをスタートさせる。

クラブ親善試合
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