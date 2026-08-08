ベナセルはソーシャルメディアに投稿した感情的な動画を通じて、ミランファンに向けて心のこもった別れのメッセージを送った。サン・シーロで過ごしたかけがえのない時間を振り返り、ベナセルは次のように明かした。「ミランファンのみなさんへ。昨年、私は別れを告げた。しかし、その言葉が本当の別れになるとは一度も思っていなかった。

「5年以上にわたり、私はこのシャツを誇りと情熱を持ってまとい、素晴らしいチームメートたちとともに戦い、みなさんの無条件の愛に支えられてきた。このシャツでスクデットを勝ち取ったことは、私のキャリアの中でも最も美しい思い出の一つであり、サン・シーロでみなさんの前でプレーできたことは、最大の名誉の一つだった」