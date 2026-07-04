「別の選択肢を示せたはずだ」――チェルシーのコール・パーマーが、イングランド代表のワールドカップ招集漏れについて語った。

パーマーは、ワールドカップのイングランド代表に選ばれなかったことが辛かったと語った。プレミアリーグ屈指のテクニックを持つ彼だが、元マンチェスター・シティの選手として北米で戦う26人の代表メンバーから外された。

この落選について、彼はサッカー界最大の舞台から締め出された悔しさを明かした。

「サッカー選手なら誰でもワールドカップに出たい。だが選考は変えられない。理由はどうであれ、悔しい。今は初めての夏休みを楽しんでいる」と『ザ・タイムズ』紙に語った。

その後、この攻撃的MFはイビサ島で休暇を過ごし、国内リーグの厳しいシーズンを終えてリセットを図っている。