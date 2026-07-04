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「別の選択肢を示せたはずだ」――チェルシーのコール・パーマーが、イングランド代表のワールドカップ招集漏れについて語った。
パーマー、ワールドカップでの悔しさを語る
パーマーは、ワールドカップのイングランド代表に選ばれなかったことが辛かったと語った。プレミアリーグ屈指のテクニックを持つ彼だが、元マンチェスター・シティの選手として北米で戦う26人の代表メンバーから外された。
この落選について、彼はサッカー界最大の舞台から締め出された悔しさを明かした。
「サッカー選手なら誰でもワールドカップに出たい。だが選考は変えられない。理由はどうであれ、悔しい。今は初めての夏休みを楽しんでいる」と『ザ・タイムズ』紙に語った。
その後、この攻撃的MFはイビサ島で休暇を過ごし、国内リーグの厳しいシーズンを終えてリセットを図っている。
- AFP
トゥヘル監督が選手を起用しなかった理由
イングランド代表のトゥヘル監督は、チェルシーのエースが代表から外れた理由を率直に語った。監督は、パーマーが今シーズン示した安定感の欠如とコンディションの問題を指摘した。
「彼はクラブで調子が上がっていない」とトゥヘル監督は説明した。「今シーズンは過去ほど決定力や影響力がなかった。代表でも存在感を示せなかった。
「代表で過ごした期間の成績も突出しておらず、『何があっても起用する』と確信できるレベルではなかった。それが現実だ。彼は怪我で離脱が多く、合宿に参加しても期待されるインパクトを残せなかった」
懐疑論者を覆す
監督の判断はあったが、パーマーは自分のピッチでのスキルに自信を持っている。彼は、先に選ばれたアンソニー・ゴードンやブカヨ・サカのようなスピード型アタッカーとは異なる強みがあると信じている。
「自分が何を提供できたかは分かっている。監督が選んだ選手たちとは異なる何かだ。だが、以前も言ったように、その決定を変えることはできないし、みんなの成功を願っている」とパーマーは述べた。
さらに、今回の落選が今シーズンに向けた強力なモチベーションになると付け加えた。「何事にも言えることだが、もし『基本的に君は力不足だ』と言われたら、人々の見方を覆してやりたいと思うものだ」
- Getty Images Sport
イングランド、アステカ決戦へ準備万端
パーマーが遠くから見守る中、「スリー・ライオンズ」はメキシコとの準々決勝に備えている。ハリー・ケインが率いるチームは、コンゴ民主共和国戦での逆転勝利など苦難を乗り越えベスト8に進出した。
ただ、メキシコシティは雷雨予報でスケジュール変更の可能性があり、アステカ・スタジアムでの決戦準備に影響が出ている。
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