別の目標を掲げるジネディーヌ・ジダンは、レアル・マドリードへの復帰を断ったと報じられている。

報道によると、ペレスは立場が危うくなっていたシャビ・アロンソの後任に「ジズー」を候補に挙げた。しかしジダンは、来夏のW杯後にデシャンからフランス代表監督を引き継ぐ約束をしていたため、レアル・マドリードへの復帰は不可能だった。

1月にアロンソが解任され、後任のアルベロア監督の下でも状況は改善していない。リーグではバルセロナに12ポイント差をつけられ、来週末のクラシコで優勝争いから脱落する危機にある。

チャンピオンズリーグでもバイエルンに2戦連続で敗れ、準々決勝で敗退。2年連続無冠の危機が漂い、アルベロアも解任の噂が絶えない。