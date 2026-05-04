スペイン紙『AS』によると、昨年末、53歳のフランス人監督はフロレンティーノ・ペレス会長と会談し、ベルナベウへの復帰を断った。
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別の目標を掲げるジネディーヌ・ジダンは、レアル・マドリードへの復帰を断ったと報じられている。
報道によると、ペレスは立場が危うくなっていたシャビ・アロンソの後任に「ジズー」を候補に挙げた。しかしジダンは、来夏のW杯後にデシャンからフランス代表監督を引き継ぐ約束をしていたため、レアル・マドリードへの復帰は不可能だった。
1月にアロンソが解任され、後任のアルベロア監督の下でも状況は改善していない。リーグではバルセロナに12ポイント差をつけられ、来週末のクラシコで優勝争いから脱落する危機にある。
チャンピオンズリーグでもバイエルンに2戦連続で敗れ、準々決勝で敗退。2年連続無冠の危機が漂い、アルベロアも解任の噂が絶えない。
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レアル・マドリードに「爆発的な雰囲気」？
レアル・マドリードのチーム内雰囲気は最悪で、沈静化の兆しはない。
「レアルのロッカールームは火薬庫だ」と記事は伝えている。 選手間の緊張は以前から噂され、アルベロアの采配にも不満が漏れている。特にキリアン・エムバペ、ヴィニシウス・ジュニア、ジュード・ベリンガムは、ここ数週間、互いに火種になっているとの噂が絶えない。
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アルバロ・アルベロアの後任は誰になるのか？
ジダンは2001～2016年まで選手として、2016～2018年と2019～2021年に監督としてレアル・マドリードと契約した。監督時代、チームはチャンピオンズリーグ3連覇を達成したが、現在は指導者としての仕事についていない。
一方、クラブ首脳は今年初めにシャビ・アロンソから監督を引き継いだアルベロアの後任を探していると報じられている。『The Athletic』によると、ペレス会長はチーム再建のためジョゼ・モウリーニョの招聘を希望しているという。 本人は先日、「レアル・マドリードから連絡は無い」と冷静に否定した。
その他、フランス代表を退任したディディエ・デシャン、ユルゲン・クロップ、マッシミリアーノ・アッレグリも候補に挙げられている。