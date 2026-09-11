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判明：PSGが今季のリーグ・アンでエンブレムに2つ星を付けている理由
PSG、スター2人の獲得を発表
パリ・サンジェルマンは2026-27シーズン、すべての大会でクラブエンブレムの上に2つの星を誇らしげに掲げる。フランスの強豪は、チャンピオンズリーグ連覇をたたえるために意図的な決断を下した。
注意深いファンは、マジョルカおよびマンチェスター・ユナイテッドとのプレシーズンマッチで、この追加されたディテールにすぐ気づいた。新しいユニフォームは、ランス戦のトロフェ・デ・シャンピオン優勝でもひときわ目立っていた。
エンリケ監督のチームは、レンヌ、リール、モナコとのリーグ・アン開幕戦でも引き続きその星を着用している。この動きは、欧州での記念表現に対するそれまでのアプローチからの大きな転換を意味する。
- AFP
歴史的な欧州での節目を祝う
クラブは最近、ユニホームに関する方針を地元メディア『ICI Paris Ile-de-France』に確認した。チームはクープ・ドゥ・フランスを含むすべての国内大会と大陸大会で、2つの星を着用すると明確にした。
クラブ関係者は、この決定が直近の欧州での支配的な強さを際立たせるために下されたものだと説明した。PSGの関係者は地元ラジオに対し、この星は「Back 2 Back」の達成を祝うことを誇りを持って意図したものだと語った。
ただし、パリのクラブ首脳陣は、これが公式ロゴの恒久的な変更を意味するものではないと強調した。この星は、彼らの記念碑的な連覇を今季限りで祝うためのものにすぎない。
単独のスターに依存するアプローチからの転換
現在の方針は、当初のユニフォーム方針とは大きく異なっている。2025年のチャンピオンズリーグ決勝でミュンヘンにてインテルを5-0で一蹴した後、PSGははるかに慎重な戦略を採用した。
当初、星を1つ加える案はクラブの熱狂的なファンの間で意見を二分した。そのアイデアを歓迎するサポーターもいれば、いまだ過去に生きるフランス南部のあるクラブをただまねているだけだと感じる者もいた。
妥協案として、PSGはその単独の星を欧州の試合、クラブワールドカップ、そしてUEFAスーパーカップに限定した。2025-26シーズンを通じ、国内の試合ではそのバッジを着用しないよう意識的に避けていた。
- AFP
欧州史上初の3連覇を見据えて
この変更は恒久的なものではないため、PSGは来季、欧州王者の座を守れなかった場合には星を外すことになる。ただ、歴史的な「3連覇」を達成すれば、論理的にはユニフォームに3つ目の星が加わることになる。
昨年5月にブダペストで行われたアーセナル戦で、PK戦の末にスリリングな勝利を収めた後も、チームは欧州での支配をさらに続けることに集中している。チャンピオンズリーグ3連覇を成し遂げれば、その現代におけるレガシーは揺るぎないものとなる。
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