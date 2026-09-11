パリ・サンジェルマンは2026-27シーズン、すべての大会でクラブエンブレムの上に2つの星を誇らしげに掲げる。フランスの強豪は、チャンピオンズリーグ連覇をたたえるために意図的な決断を下した。

注意深いファンは、マジョルカおよびマンチェスター・ユナイテッドとのプレシーズンマッチで、この追加されたディテールにすぐ気づいた。新しいユニフォームは、ランス戦のトロフェ・デ・シャンピオン優勝でもひときわ目立っていた。

エンリケ監督のチームは、レンヌ、リール、モナコとのリーグ・アン開幕戦でも引き続きその星を着用している。この動きは、欧州での記念表現に対するそれまでのアプローチからの大きな転換を意味する。