この10代の逸材は最近、選手登録の抹消を求める正式な申請を提出し、マンチェスター・ユナイテッドの関係者を驚かせた。11歳の時からクラブに在籍してきたガブリエルは、シーズン終了時の契約満了を待たずに、現在の契約を解除することを望んでいる。しかし、ユナイテッドはこの申し出を断固として拒否。プレシーズンにトップチームで好印象を残した選手を引き留めたい考えだ。

報道によると、最近のトップチームの試合でガブリエルがメンバーから外れたことを受け、緊張は一気に高まったという。この若手は、サバフ相手に4-0で快勝したチャンピオンズリーグの試合、さらにブライトンに3-2で敗れて敗退したカラバオカップの試合でも、いずれも試合当日のメンバーから外れていた。10月6日に16歳の誕生日を迎える中、奨学契約にサインする可能性は現在、ますます低くなっているようだ。



