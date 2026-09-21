Getty
翻訳者：
判明：15歳の逸材JJ・ガブリエルがマンチェスター・ユナイテッド退団を望む理由 家族はクラブの衰退に痛烈な評価
オールド・トラッフォードからの脱出を模索
この10代の逸材は最近、選手登録の抹消を求める正式な申請を提出し、マンチェスター・ユナイテッドの関係者を驚かせた。11歳の時からクラブに在籍してきたガブリエルは、シーズン終了時の契約満了を待たずに、現在の契約を解除することを望んでいる。しかし、ユナイテッドはこの申し出を断固として拒否。プレシーズンにトップチームで好印象を残した選手を引き留めたい考えだ。
報道によると、最近のトップチームの試合でガブリエルがメンバーから外れたことを受け、緊張は一気に高まったという。この若手は、サバフ相手に4-0で快勝したチャンピオンズリーグの試合、さらにブライトンに3-2で敗れて敗退したカラバオカップの試合でも、いずれも試合当日のメンバーから外れていた。10月6日に16歳の誕生日を迎える中、奨学契約にサインする可能性は現在、ますます低くなっているようだ。
- Getty Images Sport
なぜJJ・ガブリエルはマンチェスター・ユナイテッドを去りたがっているのか？
ガブリエルがマンチェスター・ユナイテッドを離れたいと望んでいる背景には、同選手陣営によるユナイテッドの現在の立ち位置に対する評価が深く根付いている。『デイリー・メール』によると、家族はマンチェスターのクラブがアーセナル、マンチェスター・シティ、バイエルン・ミュンヘン、バルセロナ、レアル・マドリーといったクラブに大きく後れを取ったと感じているという。彼らはこのFWが、この競技における絶対的なトップレベルの選手たちとともに教育をさらに深めることを強く望んでいる。
その野心は、すでに欧州大陸のビッグクラブの一部を素早く警戒させている。報道によると、すでにバルセロナとレアル・マドリーとは予備的な話し合いが行われており、ガブリエルが持つアイルランドのEUパスポートがスペイン移籍の可能性を後押ししているという。代理人たちがこの注目株のティーンエイジャーの代理権確保に奔走する中、バイエルン・ミュンヘンも状況を注意深く見守っている。
この若手がイングランド残留を望む場合、国内では現在チェルシーが争奪戦をリードしている。スタンフォード・ブリッジへの移籍は、チェルシーに現在科されているアカデミー選手登録に関する9カ月間の禁止処分によって複雑化しており、その場合ガブリエルは1月まで正式に契約を結べないことになる。
移行期にあるクラブ
一家によるユナイテッド低迷への容赦ない評価は、ピッチ上でトップチームが直面している厳しい現実を映し出している。マンチェスター・ユナイテッドは、アレックス・ファーガソン退任後の2013年以降、プレミアリーグ優勝を果たせていない。今季の国内戦線も惨憺たる滑り出しとなっており、安定した環境を求める若手有望株のいら立ちに拍車をかけている。
ユナイテッドは直近のフラム戦を1-1で引き分け、リーグ開幕から5試合でわずか1勝にとどまり、12位に低迷している。さらにカラバオカップでも早期敗退を喫しており、オールド・トラッフォードを取り巻く全体的な雰囲気は、ガブリエル陣営が期待するようなエリート基準とは程遠い。
- Getty Images Sport
キャリック、忍耐の重要性を説く
マンチェスター・ユナイテッドは今後、自チーム屈指の有望株の一人との微妙なにらみ合いを乗り切らなければならない。険悪な対立関係に発展する可能性が来月にも十分あることを理解しているからだ。ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック監督は公の場で、そのアカデミーのスターに対して辛抱強く時を待つよう求めるとともに、その10代の選手を計り知れない外部からのプレッシャーから守る必要性を強調した。
「JJはまだ若い子だ。だから、ここで何かを表に出さないことが重要だと思っている」とキャリック監督は最近説明した。「注目や詮索、そういったあらゆることについては慎重でなければならないし、分別を持って、何よりも彼のことを考えなければならないと思う」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。