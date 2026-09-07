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ライブ
Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

判明、リッカルド・カラフィオーリのアーセナルにとって重要なチェルシー戦の同点弾がVARで取り消された理由

リッカルド・カラフィオーリ
アーセナル
チェルシー
アーセナル 対 チェルシー
プレミアリーグ

アーセナルは、エミレーツ・スタジアムで行われたプレミアリーグのロンドン・ダービーで、チェルシーに2-1の劇的な逆転勝利を収めた。モーガン・ロジャーズに先制点を許して来場チームに衝撃的な序盤のリードを与え、さらにVARの物議を醸す判定でリッカルド・カラフィオーリの得点が認められなかったものの、カイ・ハヴァーツとマルティン・ウーデゴールのゴールで勝利を決めた。

  • アーセナル、チェルシーの衝撃的な先制点から立て直す

    アーセナルは散々な立ち上がりから立て直し、プレミアリーグのロンドン・ダービーでチェルシーに2-1で劇的な勝利を収めた。エミレーツ・スタジアムでは開始2分もたたないうちに、アーセナルが先制を許した。

    チェルシーのロジャーズが見事なボレーで先制点を挙げ、ホームの観衆を驚かせた。アーセナルがチェルシー主将リース・ジェームズの放り込んだFKを十分にクリアできず、アウェーのチェルシーがその隙を突いた。こぼれ球は最終的にペナルティーエリア手前でロジャーズの足元に絶好の形で転がった。完璧にミートしたわけではなかったものの、1億1700万ポンドの男が放ったボレーはダビド・ラヤの横を抜け、ゴール右下に突き刺さった。

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    引用、または追加の文脈はここに入る

    アーセナルはすぐさま圧力を強め、激しい打ち合いとなった一戦の開始12分で同点に追いついたかと思われた。カラフィオーリが至近距離からボールを押し込み、スタジアムは熱狂に包まれた。

    混戦の発端は、デクラン・ライスの最初のFKをジョアン・ペドロがクリアし切れなかったことだった。これでアーセナルの選手たちがゴール前の6ヤードボックスになだれ込み、エズリ・コンサのシュートはポストを直撃。そのこぼれ球にはチェルシーのGKエミ・マルティネスが飛び出して対応した。

    最終的にカラフィオーリがボールをゴールラインの向こうへ押し込んだが、VARがすぐに介入した。当局は、イタリア人DFがシュートを放った際にコンサがオフサイドだったと判断。リプレーでその判定が正しかったことが確認されると、スタジアムは一時騒然となった。

  • ハフェルツが古巣相手に得点

    VARを巡る苦いフラストレーションはあったが、アーセナルのサポーターは正当な歓喜の瞬間を長く待つ必要はなかった。ハフェルツが25分、かつて所属したクラブ相手に見事な一撃を決め、試合を振り出しに戻した。

    ドイツ代表FWは絶妙なタイミングで抜け出し、右のチャンネルでボールを受けた際もオフサイドラインにわずかに残っていた。ハフェルツはその後、ペナルティーエリア際を意図的に運びながら突破口を作り出した。

    そして左足から強烈なシュートを放ち、マルティネスの指先を突き抜けてゴール。アーセナルを再び試合に引き戻し、前半終了前に勢いを取り戻させた。

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    ウーデゴールがアーセナルのダービー勝利を決定づける

    粘り強く同点に追いついた勢いそのままに、アーセナルは後半立ち上がりから強さを見せ、ダービーの流れを完全にひっくり返した。ウーデゴールは50分に決定的な一撃を放ち、逆転を完結させた。大きな影響力を持つプレーメーカーはゴールネットを揺らし、大混戦かつ消耗戦となった一戦で、ホームのアーセナルが貴重な勝ち点3を手にする2-1の大きな勝利を決定づけた。

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