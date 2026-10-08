マンチェスター・シティは最近、114件の財務規定違反で有罪と判断された。独立パネルによるこの裁定はイングランドサッカー界に衝撃を与え、エティハド・スタジアムに所属する複数の大物選手の将来に疑問を投げかけるものとなった。ただし、クラブは潔白を主張し続けており、この決定に対して正式に異議申し立てを行っている。

この評決のタイミングはインターナショナルブレークの開始と重なり、ひとまずチームは激しいメディアの監視から守られる形となった。ここ2週間は予定されていた記者会見も試合もなく、国内サッカーが再び中心に戻る中、マンチェスターの強豪はピッチ外でこの前例のない状況への対応を迫られている。



