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判明 マンチェスター・シティ、財務違反事件で有罪評決を受けた後にジャンルイジ・ドンナルンマへ伝えた内容とは 代理人が沈黙を破る
財務的な余波が広がる中、マンチェスター・シティが安心材料を示す
マンチェスター・シティは最近、114件の財務規定違反で有罪と判断された。独立パネルによるこの裁定はイングランドサッカー界に衝撃を与え、エティハド・スタジアムに所属する複数の大物選手の将来に疑問を投げかけるものとなった。ただし、クラブは潔白を主張し続けており、この決定に対して正式に異議申し立てを行っている。
この評決のタイミングはインターナショナルブレークの開始と重なり、ひとまずチームは激しいメディアの監視から守られる形となった。ここ2週間は予定されていた記者会見も試合もなく、国内サッカーが再び中心に戻る中、マンチェスターの強豪はピッチ外でこの前例のない状況への対応を迫られている。
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ライオラ、ドンナルンマに関しては何も変わらないと強調
シティのトップリーグでの地位を巡る不透明感があるにもかかわらず、ドンナルンマの代理人エンツォ・ライオラは、このGKがまったく動じていないと強調している。この守護神は昨夏にマンチェスターへ加入し、すでにクラブ上層部から直接説明を受けている。
「マンチェスター・シティの混乱が何かを変えるのか？ いや、我々にとってもジージョにとっても何も変わらない」と、ライオラ氏は『Radio Napoli Centrale』に語った。「ニュースは定期的に出てくる。クラブはジージョと話をしており、誰もが落ち着いている」
さらにライオラ氏は、当面の焦点はピッチ上の問題にあるとし、こう述べた。「今はリヴァプール戦とPSG戦という重要な試合がある。その後はスポーツ司法がしかるべき手続きを進めるだろう。だが、ジージョはマンチェスター・シティから安心材料を与えられている」
シティが潔白を主張するなか、ライバル勢が動向をうかがう
エティハドの内部にはなおも反骨の空気が漂っている。会長ハルドゥーン・アル・ムバラクはチームに対し、今後の試合にだけ集中するよう求めており、CEOのフェラン・ソリアーノもクラブは完全に潔白であり、告発と闘う準備ができていると公の場であらためて強調した。しかし、2012年のプレミアリーグ初優勝までさかのぼるシティの功績には、依然として暗い影が落ちている。
ライバルクラブはすでにそれぞれの対応を進めている。『The Telegraph』によると、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、トッテナムは、リーグの他クラブより先に有罪評決を知らされていた。この4クラブはすでにシティに対し、金銭的補償を求める権利を留保する法的通知を送っている。
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アンフィールドでは敵対的な歓迎が待ち受けている
エンツォ・マレスカ監督率いるチームは現在、プレミアリーグで開幕から100％の勝率を維持して首位に立っている。しかし、その勢いは厳しい試練に直面する。判決後最初の国内戦は、リヴァプールと対戦するアンフィールドへの厳しいアウェー戦であり、信じがたいほど敵対的な雰囲気が予想されている。
また、マレスカ監督はアーリング・ハーランドのコンディションについても不安を抱えながら見守ることになる。ハーランドは先月、ノルウェーメディア対応から外されており、この得点力の高いストライカーはノルウェー代表での最後の国際試合で交代を求め、そのまま直ちにマンチェスターへ戻った。重要な連戦を前に、新たな負傷懸念が加わった形だ。
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