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判明：マンチェスター・シティはプレミアリーグから降格しても、どうすればチャンピオンズリーグで戦えるのか
マンチェスター・シティ、厳しい制裁に直面か
イングランド・サッカー界の有力関係者の間では、マンチェスター・シティが来季のチャンピオンズリーグ出場権をうまく手にする可能性があるとみられている。これは、プレミアリーグからいかに厳しい処分が科されたとしても起こり得るという。マンチェスターのクラブは、2009年から2018年の間における財務違反をめぐる114件の告発で有罪と判断された。
オーナー陣はその期間中、9億ポンド超にわたって帳簿を操作していた。この驚くべき金額によって、国内大会および欧州大会における制限を回避することが可能になっていた。シティは現在、その判定を不服として争っており、全面的な潔白を主張している。しかし、それでも勝ち点剥奪や降格、さらにはサッカー界からの完全追放を含む重大な処分に直面している。
- AFP
チャンピオンズリーグの抜け穴
国内で破滅的な処分を受ける可能性があるにもかかわらず、サッカー界の有力関係者の間では、マンチェスター・シティが来季もチャンピオンズリーグでプレーできる可能性があるとみられている。『BBC Sport』によれば、シティは今季この大会で優勝すれば出場権を獲得できる。
競技成績によって出場権を得た場合、そのクラブを欧州大会から排除する自動的な仕組みは存在しない。この見通しは、フットボール界の幹部の間で大きな警戒感を招いている。彼らは、シティが重大な処分を受ける場合、欧州最高峰の大会がもたらす巨額の利益を得ることは容認できないと考えている。
当面の問題は、欧州で戦うために必要なUEFAライセンスを巡るものだ。『GiveMeSport』は、シティのライセンスが「主要な懸念事項として提起されていた」と報じた。さらに、「解決には、これまでやや欠けていたような連携の取れた思考が必要になる」と付け加えている。
FAとUEFAのライセンス問題
イングランドサッカー協会（FA）は欧州大会のライセンスを交付しており、その責任をプレミアリーグに委任している。ただし、クラブが最低基準をすべて満たしている場合、統括団体はライセンスを拒否することはできない。
ライセンスは現在の財務状況に基づいて付与される。この具体的な点により、当局がシティの欧州大会参加を正当に拒否できるのかは、まったく不明なままだ。
この想定されるシナリオは、サッカー統治に大きな空白を残している。マンチェスター・シティは事実上、下位リーグへの降格処分を受けながらも、週半ばの試合では欧州の強豪クラブを本拠地に迎える可能性がある。
- Getty
最終判断を待っている
シティは評決を不服として控訴しているため、現段階ではいかなる制裁も科されていない。進行中の法的手続きにより、クラブは当面、通常通り運営を続けることになる。
もしシティが今季のチャンピオンズリーグを制した場合、圧力は直接UEFAとFAに向かうことになる。サッカー界の幹部たちは、国内で処分を受けたクラブが欧州の舞台にとどまることができるのかについて、明確な説明を求めるはずだ。控訴審が終結するまで、シティは国内と欧州の将来を確保するため、あらゆる面で戦い続けることになる。
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