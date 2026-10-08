イングランド・サッカー界の有力関係者の間では、マンチェスター・シティが来季のチャンピオンズリーグ出場権をうまく手にする可能性があるとみられている。これは、プレミアリーグからいかに厳しい処分が科されたとしても起こり得るという。マンチェスターのクラブは、2009年から2018年の間における財務違反をめぐる114件の告発で有罪と判断された。

オーナー陣はその期間中、9億ポンド超にわたって帳簿を操作していた。この驚くべき金額によって、国内大会および欧州大会における制限を回避することが可能になっていた。シティは現在、その判定を不服として争っており、全面的な潔白を主張している。しかし、それでも勝ち点剥奪や降格、さらにはサッカー界からの完全追放を含む重大な処分に直面している。