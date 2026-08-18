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判明、ペップ・グアルディオラがロドリにレアル・マドリーを拒否してバルセロナ移籍を選ばせるため秘密裏に果たした役割
グアルディオラがロドリをバルセロナ加入へ説得
ロドリが今夏のバルセロナ移籍を正式決定するため、カタルーニャに到着した。レアル・マドリーからの関心を退けての決断である。このMFは2026年ワールドカップの最優秀選手に選ばれており、今年のバロンドール候補の有力選手の一人でもある。直近はフィジカル面の問題を抱えていたものの、スペイン代表のスターは国際舞台での傑出したパフォーマンスを受け、欧州の複数トップクラブから関心を集めていた。
サンティアゴ・ベルナベウ行きは目前に迫っているように見えたが、このMFは最終的にカタルーニャの強豪を選択した。グアルディオラとの重要な会話が、ロドリの考えを変える決定打になった。シティ前指揮官は、彼のプレースタイルがバルセロナの方にはるかに適していると説得した。
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流れを変えた話し合いの内幕
グアルディオラの介入の詳細は、スペインのテレビ番組『El Chiringuito』で明らかにされた。記者フアンフェ・サンスによれば、ロドリは次のクラブを最終決定する前、サッカー以外でも親しい関係にあることから、グアルディオラ個人の意見を求めたという。
グアルディオラはこのMFに対し、バルセロナを選ぶよう助言した。バルセロナの戦術的アプローチであれば、スムーズに適応できると強調したためだ。この助言は、ロドリに進路変更を決断させるうえで決定的なものとなった。バルセロナであれば、マンチェスターでグアルディオラの下で経験したものに近い戦術的環境があると感じたスペイン代表は、カンプ・ノウを本拠地とするクラブに自身の将来を託すことを決めた。
レアル・マドリーのスタイルが大きな懸念を呼んだ
グアルディオラの助言は、ロドリがレアル・マドリー移籍について以前から抱いていた疑念をさらに強めるものとなった。スペイン代表MFは、首都のジョゼ・モウリーニョの戦術システムに自分が適応できるかどうかに不安を抱いていた。さらに、バロンドールを巡る緊張感や、過去に両者の間で起きた出来事を受けたビニシウス・ジュニオールとの関係の可能性も、彼の懸念材料となっていた。最終的に、バルセロナはマンチェスター・シティ時代のグアルディオラの哲学にはるかに合致するサッカースタイルを提示しており、このMFにとって決断はより明確なものとなった。
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カンプ・ノウで輝かしい未来が待っている
宿敵を上回ってバルセロナ行きを選んだロドリは、移籍の詳細を詰める前にメディカルチェックを受ける予定となっている。その後、バルセロナの新戦力として正式にお披露目され、母国でキャリアの新章をスタートさせる。
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