ロドリが今夏のバルセロナ移籍を正式決定するため、カタルーニャに到着した。レアル・マドリーからの関心を退けての決断である。このMFは2026年ワールドカップの最優秀選手に選ばれており、今年のバロンドール候補の有力選手の一人でもある。直近はフィジカル面の問題を抱えていたものの、スペイン代表のスターは国際舞台での傑出したパフォーマンスを受け、欧州の複数トップクラブから関心を集めていた。

サンティアゴ・ベルナベウ行きは目前に迫っているように見えたが、このMFは最終的にカタルーニャの強豪を選択した。グアルディオラとの重要な会話が、ロドリの考えを変える決定打になった。シティ前指揮官は、彼のプレースタイルがバルセロナの方にはるかに適していると説得した。