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判明、ブルーノ・フェルナンデスがサバフ戦で90分間のプレーを強いられた理由 マンチェスター・ダービーを前にマンチェスター・ユナイテッド主将は足を引きずる姿も目撃された
ユナイテッド主将における疲労の要因
フェルナンデスは新シーズンの過酷な立ち上がりを強いられており、マンチェスター・ユナイテッドの開幕4試合すべてでフル出場している。32歳のフェルナンデスはキャリック率いるチームにとって依然として極めて重要な存在で、この期間に4ゴールを記録。直近ではオールド・トラッフォードで行われたサバフFK戦のチャンピオンズリーグ4-0勝利でも貴重な1点を挙げた。しかし、その長時間の稼働はすぐに影響を及ぼしたようで、試合後に拡散した映像では、主将が足を引きずりながらメディカルスタッフとともにスタジアムを後にする様子が映っていた。
キャリックは、チームをローテーションさせる意向はあったものの、サバフ戦の試合展開によってフェルナンデスを最後のホイッスルまでピッチに残さなければならなかったと認めた。指揮官は、象徴的な主将にかかっているフィジカル面の負担を強く認識している一方で、試合中に彼を残した判断は必要性によるものだったと強調した。
- Getty Images Sport
キャリックが交代を巡るジレンマを説明
フェルナンデスを残し、他の選手を下げた判断について問われたキャリックは、現行の交代ルールの制約と、後半のチームにおける戦術的な必要性を理由に挙げた。「交代は5人しかできなかった！ その形がどうなるかについて、いくつかの決断を下さなければならなかった」とキャリックは語った。「ただ、もちろん彼も他の誰かと同じだ。彼は本当に多くの試合に出ているが、さまざまな形でそれに対応できるよう、グループとスカッドを発展させているところだと思う」
ユナイテッド指揮官は、この選手に対してすぐに約束も口にし、多忙なシーズンを通して長く戦うためには休養が必要だと認めた。キャリックはサバー戦の具体的な状況についてさらに説明し、こう付け加えた。「今夜はそういうことの一つにすぎなかった。下すべき決断があり、彼は結果的にピッチに残ることになった」
守備面の懸念とショーの状況
日曜に行われるマンチェスター・シティとの重要な一戦を前に、キャリックが抱える選考上の悩みはフェルナンデスだけではない。サバフ戦のメンバーからルーク・ショーが外れたことも目立ち、ダービーに向けた準備状況に疑問が生じている。キャリックはイングランド代表の状態について最新情報を伝える際、慎重な姿勢を見せ、こう語った。「様子を見なければならない。今夜の試合に向けては、少し慎重に対応しただけだ。100パーセントの状態ではなかったので、リスクは負わなかった。ここから2日ほどでどういう状態になるか見ていく」
ショーが欠場する可能性があるとすれば、ゴール前で決定力を発揮してきたシティと対戦するマンチェスター・ユナイテッドにとって大きな痛手となる。キャリックは、守備の安定を必要とする一方で、選手たちのコンディションという現実とも向き合っている。
- Getty Images Sport
ラシュフォードとセスコの負荷管理
負傷者は懸念材料ではあるものの、キャリック監督は週半ばの試合も欠場したマーカス・ラッシュフォードについて、より前向きな最新情報を伝えた。指揮官は、ラッシュフォードの欠場はあくまで戦術的なものであり、週末に向けて最高のコンディションを維持させるためだったと明かした。予防的な判断だったのかと問われたキャリック監督は、「少しはそうだ。あとは、ある程度負担を分散させようという狙いもあった」と説明した。
またキャリック監督は、サバフ戦のローテーションで恩恵を受けたベンヤミン・シェシュコのような新戦力を組み込んでいく重要性も強調した。「良い選択肢がそろっているので、全員をフレッシュな状態に保とうとしている。ただ同時に、ベンが今夜しっかり出場時間を得て、試合勘を高められるようにもしたい」と締めくくった。
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