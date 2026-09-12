フェルナンデスは新シーズンの過酷な立ち上がりを強いられており、マンチェスター・ユナイテッドの開幕4試合すべてでフル出場している。32歳のフェルナンデスはキャリック率いるチームにとって依然として極めて重要な存在で、この期間に4ゴールを記録。直近ではオールド・トラッフォードで行われたサバフFK戦のチャンピオンズリーグ4-0勝利でも貴重な1点を挙げた。しかし、その長時間の稼働はすぐに影響を及ぼしたようで、試合後に拡散した映像では、主将が足を引きずりながらメディカルスタッフとともにスタジアムを後にする様子が映っていた。

キャリックは、チームをローテーションさせる意向はあったものの、サバフ戦の試合展開によってフェルナンデスを最後のホイッスルまでピッチに残さなければならなかったと認めた。指揮官は、象徴的な主将にかかっているフィジカル面の負担を強く認識している一方で、試合中に彼を残した判断は必要性によるものだったと強調した。



