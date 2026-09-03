この移籍により、ガルシアとベティスの14年にわたる関係は感情的な終わりを迎えることになった。FWは5歳でクラブに加入したが、昨季はマヌエル・ペジェグリーニ監督の下で安定して出場機会を得るのに苦しんだ。

ガルシアは前季、リーガで先発2試合、ヨーロッパリーグで先発1試合にとどまった。火曜日に涙を流しながらトレーニング施設を後にした後、ベティスのサポーターに向けて心のこもった公開書簡をつづった。

「私がベティスに来たのは5歳のときだった。この13本のストライプとともに成長し、ほぼ14年を経てクラブを離れる」とガルシアは記した。「ここで私はプレーすること、競うこと、敗れること、勝つこと、そして夢見ることを学んだ。ベティスの下部組織のあらゆるカテゴリーを経験し、ついにはトップチームでデビューするという夢をかなえた。

「特別なゴールや瞬間も経験したし、それらはいつまでも私の中に残り続ける。ベティスは子どもの頃から私の家だった。そして今、前に進む時が来たとはいえ、変わらないものがある。私はベティスファンとしてここに来て、サッカー選手としてここを去る」