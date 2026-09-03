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判明：パブロ・ガルシアの夢だったアーセナル移籍が移籍期限最終日に破談となった理由、ラシン・サンタンデールが獲得に動く中で
アーセナル、移籍期限日に獲得を逃す
アーセナルは移籍市場の終盤、ベティスからガルシアの獲得をあと一歩のところで逃した。20歳の同選手は、レーシング・サンタンデールが430万ポンドで獲得を決める前、ノースロンドン移籍が目前に迫っていたと報じられている。
アーセナルは、有望な右サイドのアタッカーを獲得した上で、トップチームでの経験を積ませるために即座に期限付き移籍へ出す計画だった。しかし最終的には、レーシング・サンタンデールが共同保有を伴う完全移籍の契約をまとめた。
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「状況は変わった」
ラシン・サンタンデールのスポーツディレクター、チェマ・アラゴン氏は、アーセナルがいかにガルシアの獲得に迫っていたかを明かした。プレミアリーグの同クラブが、移籍市場の最終盤まで争奪戦をリードしていたという。
「アーセナルで決まりのように見えていたが、その後、われわれもレンタルで獲得に動いた」と、アラゴン氏は報道陣に説明した。「昨日になって状況が変わり、レンタルになると思われていたものが共同保有の契約になった。
「パブロ・ガルシアは、私に言わせればラウル・ゴンサレス・ブランコのような選手だ。何よりもゴールの嗅覚、あの決定的な本能を持っていて、普段からしっかり決め切る。私が最も懸念していたのは、アンドレス・マルティンの負傷後、その得点力をしばらく失うことだった。その選手（ガルシア）を獲得する本当のチャンスが訪れた時、われわれは一瞬たりともためらわなかった」
涙ながらに少年時代のクラブを去る
この移籍により、ガルシアとベティスの14年にわたる関係は感情的な終わりを迎えることになった。FWは5歳でクラブに加入したが、昨季はマヌエル・ペジェグリーニ監督の下で安定して出場機会を得るのに苦しんだ。
ガルシアは前季、リーガで先発2試合、ヨーロッパリーグで先発1試合にとどまった。火曜日に涙を流しながらトレーニング施設を後にした後、ベティスのサポーターに向けて心のこもった公開書簡をつづった。
「私がベティスに来たのは5歳のときだった。この13本のストライプとともに成長し、ほぼ14年を経てクラブを離れる」とガルシアは記した。「ここで私はプレーすること、競うこと、敗れること、勝つこと、そして夢見ることを学んだ。ベティスの下部組織のあらゆるカテゴリーを経験し、ついにはトップチームでデビューするという夢をかなえた。
「特別なゴールや瞬間も経験したし、それらはいつまでも私の中に残り続ける。ベティスは子どもの頃から私の家だった。そして今、前に進む時が来たとはいえ、変わらないものがある。私はベティスファンとしてここに来て、サッカー選手としてここを去る」
- Getty Images Sport
サンタンデールの空白を埋める
ガルシアにとって、この移籍はスペインでトップチームの出場機会を定期的に確保するための重要なチャンスとなる。新天地では、すぐに結果を残すことが期待される。20歳の同選手は、まず新たな環境にいち早く順応したいところだ。今週末のリーガでサンタンデールがラージョ・バジェカーノと対戦する一戦で、デビューを飾る可能性がある。
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