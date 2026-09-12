リシャルリソンは自身のインスタグラム動画を通じてヴァスコのファンに向けて語り、リオデジャネイロへの移籍を優先するために他のオファーを断ったと説明した。しかし、移籍が実現しなかったのは現在所属するクラブのせいだと主張した。

「他にもオファーはあったが、12月までヴァスコでプレーしたいという意思をはっきり伝えていた」とリシャルリソンは述べた。「残念ながら、トッテナムがレンタル移籍に制限を設けたため、実現しなかった。自分は近いうちにサン・ジャヌアーリオ（ヴァスコのスタジアム）やバレイラに行くことになると思うし、みんなのことをどれだけ大切に思っているかは知っているはずだ。

「いつかこの夢を実現させるつもりだ。これは自分の夢であり、祖父の夢であり、家族の夢でもある。心から話している。本当にヴァスコでプレーしたかったからだ」



