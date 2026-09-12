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判明：トッテナムFWリシャルリソンが語る、ヴァスコ・ダ・ガマへの夢の移籍が破談に終わった理由
リシャルリソン、ヴァスコ・ダ・ガマ移籍失敗を認める
リシャルリソンは、ブラジルの移籍市場が金曜日に閉まる前、ヴァスコ・ダ・ガマ加入寸前だったことを認めた。29歳の同選手は、12月までの短期ローンで母国復帰を強く望んでいた。だが、移籍期限が過ぎたことで、ブラジル復帰は今や完全になくなった。ブラジル代表の同選手はSNSでサポーターに直接向けて現状を説明した。
トッテナムの要求が、夢見たヴァスコ復帰を阻止
リシャルリソンは自身のインスタグラム動画を通じてヴァスコのファンに向けて語り、リオデジャネイロへの移籍を優先するために他のオファーを断ったと説明した。しかし、移籍が実現しなかったのは現在所属するクラブのせいだと主張した。
「他にもオファーはあったが、12月までヴァスコでプレーしたいという意思をはっきり伝えていた」とリシャルリソンは述べた。「残念ながら、トッテナムがレンタル移籍に制限を設けたため、実現しなかった。自分は近いうちにサン・ジャヌアーリオ（ヴァスコのスタジアム）やバレイラに行くことになると思うし、みんなのことをどれだけ大切に思っているかは知っているはずだ。
「いつかこの夢を実現させるつもりだ。これは自分の夢であり、祖父の夢であり、家族の夢でもある。心から話している。本当にヴァスコでプレーしたかったからだ」
トッテナムのスカッドから外されたFW
この移籍破談により、リシャルリソンはロンドン北部で難しい立場に置かれている。FWは昨季のプレミアリーグでトッテナムのチーム最多得点者となり、11ゴールを挙げてクラブのまさかの降格回避に貢献した。前季の重要な働きにもかかわらず、今季のプレミアリーグ登録メンバーからは完全に外れている。
さらに、マンチェスター・シティからのオマル・マーモウシュ加入によって、このブラジル人FWは序列をさらに下げることになった。その結果、リシャルリソンの今季プレミアリーグ出場は、開幕週のブレントフォードに0-3で大敗した一戦の1試合のみにとどまっている。現在は、2022年にエバートンからスパーズへ加入した際に結んだ5年契約の最後の12カ月に入っている。
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ブラジルへの今後の移籍は依然として有力だ
現時点ではまだトッテナムの選手であるものの、リシャルリソンは来夏の契約満了時に退団すると広く見込まれている。メンバーから外れていることを踏まえれば、1月の移籍市場で完全移籍による退団が実現する可能性もある。
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