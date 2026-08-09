AFP
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判明：シャビ・アロンソがACミラン戦勝利中に「疲労困憊」のチェルシー選手の交代を拒否した理由
アロンソがラビアの交代拒否を説明
アロンソ監督は土曜日、インドネシアのジャカルタで行われたチェルシーのACミラン戦でのプレシーズンマッチ3-0勝利で、ロメオ・ラヴィアを試合終了までピッチに残した判断の計算された理由を明かした。
試合終了のホイッスル後、チェルシーの公式チャンネルに対して、チェルシー指揮官はサウサンプトンの元所属選手のコンディションに対する厳しい愛情を伴うアプローチを説明した。「ロメオ・ラヴィアは90分プレーすることに関して、このメンタルブロックを抱えている。疲れていたが、私は『プレーさせろ、プレーさせろ……』と言った。90分やらせると、最後は疲れ切って終える。彼自身も本当にうれしく思っているはずだ」とアロンソ監督は語った。
- Getty Images Sport
度重なる負傷歴を乗り越えて
ラヴィアにとって、ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアムでの出場は、3年以上で2度目のフル出場となった。2023年8月に5300万ポンドの移籍金でチェルシーに加入して以降、22歳の同選手は出場機会をわずか43試合に制限されており、太もも裏、ハムストリング、そして大腿四頭筋の負傷が絶え間なく続いたことで、西ロンドンのクラブで80試合以上を欠場している。
自身の進歩を振り返ったラヴィアは、プレシーズンの試合をフル出場できる状態にまで導いてくれたメディカルスタッフに感謝を示した。
ラヴィアはクラブ公式サイトに対し、「90分プレーできてとてもうれしかったし、状態もいい。自信は、クラブにいるすべての人たちと積み重ねてきた仕事から生まれている。彼らのおかげで、良いプレシーズンを過ごし、ここで力強く始動できるような良い状態に自分を持っていくことができた」と語った。
さらに「ここまでの流れ、自分がシャビの下でプレーしてきた時間にはとても満足しているし、新シーズンが楽しみだ。僕たちは新監督の下での仕事を本当に楽しんでいる。彼は来てすぐに自分のアイデアを落とし込み、みんな彼にとても満足している。いいシーズンになることを願っている」と続けた。
この節目の重要性はチームメートたちにとっても明らかだったようで、DFウェズレイ・フォファナはこのMFの粘り強さを祝福するためにSNSを更新した。フォファナはインスタグラムに投稿した写真のキャプションで、ラヴィア、レヴィ・コルウィルとの写真とともに「@romeolavia first 90 min」と記し、ハートの絵文字を添えた。
ジャカルタで圧倒的なパフォーマンス
ラヴィアの個人としての攻防が最大の焦点となる一方で、チェルシーはチームとして完成度の高いパフォーマンスを見せ、ルベン・アモリム率いるミランを粉砕した。チェルシーは快勝を収め、ジョアン・ペドロの2得点とモイセス・カイセドの衝撃的なゴールによってプレミアリーグの強豪がミランを圧倒した。ユヴェントス、トッテナムとの最近の親善試合での敗戦後、この結果はアロンソのチームにとって待望の後押しとなった。
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チェルシーの過密日程は続く
ラヴィアとチームメートに休む時間はほとんどない。チェルシーは、わずか24時間後にマレーシアのジョホール・ダルル・タクジムとのツアー第2戦を戦う予定となっているからだ。アロンソはすでに、オーストラリアとアジアを回るツアーの最終戦では、主力選手の燃え尽きを防ぐために大幅なターンオーバーを行うと認めている。
「そういうことだ。明日に向けた考えは、すでに昨日の時点でできていた」とアロンソは付け加えた。「多くの若い選手が、明日はプレーするチャンスを得ることになる。2日間で2試合を戦うのはかなり過酷だから、彼らが明日は必要になる。
「この2週間で、私たちは成長し、多くを学んだ。フットボールの面だけでなく、選手たちを知るという個人的な面でもそうだ。海外で一緒に時間を過ごしてきたからだ。だから有意義だった。明日が最後の試合で、その後はロンドンへ戻る」
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