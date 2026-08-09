ラヴィアにとって、ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアムでの出場は、3年以上で2度目のフル出場となった。2023年8月に5300万ポンドの移籍金でチェルシーに加入して以降、22歳の同選手は出場機会をわずか43試合に制限されており、太もも裏、ハムストリング、そして大腿四頭筋の負傷が絶え間なく続いたことで、西ロンドンのクラブで80試合以上を欠場している。

自身の進歩を振り返ったラヴィアは、プレシーズンの試合をフル出場できる状態にまで導いてくれたメディカルスタッフに感謝を示した。

ラヴィアはクラブ公式サイトに対し、「90分プレーできてとてもうれしかったし、状態もいい。自信は、クラブにいるすべての人たちと積み重ねてきた仕事から生まれている。彼らのおかげで、良いプレシーズンを過ごし、ここで力強く始動できるような良い状態に自分を持っていくことができた」と語った。

さらに「ここまでの流れ、自分がシャビの下でプレーしてきた時間にはとても満足しているし、新シーズンが楽しみだ。僕たちは新監督の下での仕事を本当に楽しんでいる。彼は来てすぐに自分のアイデアを落とし込み、みんな彼にとても満足している。いいシーズンになることを願っている」と続けた。

この節目の重要性はチームメートたちにとっても明らかだったようで、DFウェズレイ・フォファナはこのMFの粘り強さを祝福するためにSNSを更新した。フォファナはインスタグラムに投稿した写真のキャプションで、ラヴィア、レヴィ・コルウィルとの写真とともに「@romeolavia first 90 min」と記し、ハートの絵文字を添えた。



