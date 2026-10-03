このウインガーが国内で苦しんでいる背景には、代表での痛恨の敗戦後も残る精神的な壁が色濃く関係しているようだ。ブラジルが最近、親善試合でオーストラリアに4-2で勝利した一戦では、アーセナルMFブルーノ・ギマランイスが80分にヴィニシウスへPKを譲り、気持ちを上向かせようとした。この行為を、レアル・マドリーのスターは深く感謝している。

試合後、このFWは自身の不安定な精神状態について率直に語り、代表の仲間たちの連帯に感謝を示した。

「ラフィーニャがプレーしていない時はブルーノ・ギマランイスが僕たちのPKキッカーだし、彼が蹴りたがると思っていた。でも、彼は今この瞬間、僕に少し自信が必要だと分かっていた」とヴィニシウスは説明した。「チームメートはみんな、今の僕に少し自信が必要だと分かっている。ワールドカップで負けるのはつらいし、受け入れるのも難しい。そして立ち直るのは決して簡単ではない」



