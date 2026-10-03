AFP
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判明 ジョゼ・モウリーニョがバルセロナとの重要なエル・クラシコを前に、レアル・マドリーのスーパースター、ビニシウス・ジュニオールをベンチスタートさせる用意がある理由
モウリーニョ、短期休養を計画か
モウリーニョは、10月10日に行われるビジャレアル戦に向けて、レアル・マドリーのメンバー選考で大きな決断を下そうとしている。『Defensa Central』によると、このポルトガル人指揮官は、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールに本来の破壊力ある輝きを取り戻させるため、意図的に先発メンバーから外す考えだという。
このアタッカーは新シーズンのスタートで予想外に苦しんでおり、持ち味である攻撃の鋭さで試合を支配しきれていない。代名詞でもある1対1のドリブルや、マドリーの敵陣3分の1での攻撃の流れにおける関与も、目に見えて薄れている。その結果、モウリーニョは状況がこのFWのリズムを完全に崩してしまう前に介入する構えだ。
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ワールドカップ後の反動が影響を及ぼす
このウインガーが国内で苦しんでいる背景には、代表での痛恨の敗戦後も残る精神的な壁が色濃く関係しているようだ。ブラジルが最近、親善試合でオーストラリアに4-2で勝利した一戦では、アーセナルMFブルーノ・ギマランイスが80分にヴィニシウスへPKを譲り、気持ちを上向かせようとした。この行為を、レアル・マドリーのスターは深く感謝している。
試合後、このFWは自身の不安定な精神状態について率直に語り、代表の仲間たちの連帯に感謝を示した。
「ラフィーニャがプレーしていない時はブルーノ・ギマランイスが僕たちのPKキッカーだし、彼が蹴りたがると思っていた。でも、彼は今この瞬間、僕に少し自信が必要だと分かっていた」とヴィニシウスは説明した。「チームメートはみんな、今の僕に少し自信が必要だと分かっている。ワールドカップで負けるのはつらいし、受け入れるのも難しい。そして立ち直るのは決して簡単ではない」
レアル・マドリーに焦りなし
ビジャレアル戦での降格が迫っていることや、自身が自信の危機を認めたことがあるにもかかわらず、このウインガーのベルナベウでの立場をめぐってクラブ内部に一切のパニックはない。モウリーニョは引き続き、このアタッカーを自身のスポーツプロジェクトに不可欠な柱と見なしており、長期的に構想外とする考えは全くない。
マドリーのコーチングスタッフは、長期間ピッチから遠ざけることが選手の自信をさらに損なうだけだと確信している。むしろ今回の欠場は、極めて限定的で短期間のリセットとして扱われている。クラブが誇る圧倒的な攻撃陣の層の厚さによって、攻撃力を大きく落とすことなく、このぜいたくなローテーションを実行できる状況にある。
- AFP
エル・クラシコに向けて積み上げる
今回の一時的な休養の最大の目的は、10月25日に行われる今季最初のバルセロナとのエル・クラシコに向けて、このFWを万全の状態に仕上げることにある。
ビジャレアル戦後には、このブラジル人が直ちに先発メンバーに復帰するプランだ。ローマ、セビージャ、RBライプツィヒ戦での先発が見込まれており、国内で激しいライバル関係にあるバルセロナとの対戦を前に、試合勘、試合中の反復的なプレー、そして攻撃面での自信をしっかり取り戻すための重要なステップになるとみられている。
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