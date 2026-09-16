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判明、アーセナルの主力ガブリエウがチェルシー戦でのエミ・マルティネスへの頭部キックで退場を免れた理由 プレミアリーグの委員会は「全会一致」の結論に
審判委員会、ダービー序盤の物議を醸した判定後も主審を支持
この衝突は9月6日、アーセナルのチェルシー戦2-1勝利のわずか5分後に起きた。ペナルティーエリア内の混戦の中で、ガブリエウのスパイクがマルティネスの頭部に接触し、アルゼンチン人選手は直ちにメディカルケアを必要とした。
主審のクリス・カバナ氏は、このブラジル人センターバックを退場処分にはしなかった。密集したペナルティーエリア内で複数の選手に視界を遮られていたためである。VARチームはこのプレーを確認したが、オンフィールドレビューを勧告しない判断を下し、チェルシーの選手たちが抗議する中でも試合は続行された。
プレミアリーグのキー・マッチ・インシデント・パネル（KMI）は現在、この接触を再検証した。5人のメンバー全員がピッチ上の審判団の判断を支持し、アーセナルDFの暴力行為を認めなかった。
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公式判定でルーズボールの奪い合いが焦点に
全会一致の判断理由について、KMIは主な情状酌量要素として、ペナルティーエリア内が混み合っていた状況を挙げた。
「審議会は全会一致で、レッドカードなしとした主審の判定を支持した」と、同審議会はプレミアリーグ公式サイトを通じて確認した。「複数の選手がこぼれ球を争って地面に倒れており、ガブリエウの行為は暴力行為や著しく不正なプレーには当たらないと判断された」
この裁定により、ガブリエウはアーセナルでの公式戦出場265試合を通じて、一発退場を受けたことがないという記録を維持した。2020年にリールから加入して以降、同選手はイエローカード32枚を受け、退場は2度あったが、いずれも警告2回によるものだった。
「幸運」な逃避に解説陣が騒然
公式には問題なしとされたにもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドの元主将ウェイン・ルーニーは、BBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』でそのチャレンジを強く非難した。スローモーションのリプレーによって、見逃された極めて危険なプレーだったことが明らかになったと主張した。
「最初に見た時は本当によく分からない。だが、リプレーを見てスローで流されるとね」と、ルーニーは試合後に語った。「マルティネスはボールを手でつかんでいるのに、ガブリエウが頭を蹴っている。脚を振り上げていて、明らかにやりすぎだ。退場にならずにピッチに残れたのはものすごく幸運だった」
同じく解説を務めたアシュリー・ヤングも、その判断に驚きを示し、VARのレビュー手続きそのものに疑問を投げかけた。ヤングはこう付け加えた。「同感だ。ボールが地面にあって、マルティネスがそれを持っている時に、ガブリエウはあんなに高く蹴っている。なぜVARの確認に回らなかったのか分からないし、きちんと精査されたのかも疑問だ。彼はボールにまったく届いていない。あれは見逃されたということだ」
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アーセナルが開幕連勝を維持、チェルシーは苦戦
この猶予により、ミケル・アルテタ監督率いるチームは重要な逆転劇を演じ、新シーズンの開幕からの100％スタートを維持した。1億1700万ポンドで加入したモーガン・ロジャーズが開始2分以内にエミレーツを驚かせた後、カイ・ハフェルツが古巣相手に同点弾を決め、主将マルティン・ウーデゴールが後半50分に決勝点を流し込んだ。
連覇中の王者は4試合で4勝と完璧な優勝争いを続けている一方、シャビ・アロンソ率いるチェルシーは依然として守備の脆さに苦しんでいる。大型補強を続けるチェルシーは、これでプレミアリーグ20試合連続でクリーンシートなしとなっており、この記録には早急に対処しなければならない。
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