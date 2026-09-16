この衝突は9月6日、アーセナルのチェルシー戦2-1勝利のわずか5分後に起きた。ペナルティーエリア内の混戦の中で、ガブリエウのスパイクがマルティネスの頭部に接触し、アルゼンチン人選手は直ちにメディカルケアを必要とした。

主審のクリス・カバナ氏は、このブラジル人センターバックを退場処分にはしなかった。密集したペナルティーエリア内で複数の選手に視界を遮られていたためである。VARチームはこのプレーを確認したが、オンフィールドレビューを勧告しない判断を下し、チェルシーの選手たちが抗議する中でも試合は続行された。

プレミアリーグのキー・マッチ・インシデント・パネル（KMI）は現在、この接触を再検証した。5人のメンバー全員がピッチ上の審判団の判断を支持し、アーセナルDFの暴力行為を認めなかった。



