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判明 アーセナルのミケル・メリーノがスペインで決勝点を挙げる活躍を見せながらも「フラストレーション」を抱える理由とは ルイス・デ・ラ・フエンテ監督とミケル・アルテタ監督に意味深なメッセージを送る
途中出場で勝利を決定づけるインパクト
スペインはスプリトで序盤に先制を許した。ホームのクロアチアはイバン・ペリシッチのゴールで均衡を破った。3万2000人の熱狂的なサポーターを背にした粘り強いクロアチアを前に、自軍がなかなか攻略の糸口を見いだせない中、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はハーフタイムにベンチへ目を向け、アレックス・バエナに代えてメリーノを投入した。
この交代は見事に的中した。30歳のメリーノが試合をひっくり返し、88分の決勝点を含む2得点を挙げて、勝ち点3をもたらした。
今回の活躍によって、途中出場で決定的な仕事を果たし続ける驚異的な流れはさらに続いている。これに先立つ代表活動でも、ポルトガル、ベルギー、チェコ相手にベンチスタートから重要なゴールを決めており、勝負を変える存在としての地位を確かなものにしている。
- AFP
メリノが先発起用への不満を口にする
求められた場面で結果を出し続けているにもかかわらず、アーセナルのMFは現在のチーム内での立場の難しさを率直に認めた。試合終了後、『TVE』の取材に応じた同選手は、決勝点となった2得点を喜ぶ一方で、自身の状況についても率直に語った。
「チームを助けることができてとてもうれしい。またしても途中出場から自分が点を取る番だった」とメリーノは説明した。「もっとプレーできないことにもどかしさはある。それでも、常にできる限り最高の姿勢でピッチに入るつもりだ……このチームは家族であり、それはいつも表れている」
これに対し、同選手の代表監督もすぐさまこの勝利の立役者を称賛した。デ・ラ・フエンテ監督は、この万能型MFが継続的に見せている活躍は、もっと広く評価されるべきだと強調した。
「彼のような選手を指導できるのは名誉なことだ」とスペイン代表指揮官は語った。「彼を自分の腕に抱えてでもワールドカップに連れて行きたかった理由を、彼は完全に示してくれた。別の国ならもっと評価されているだろう。その状況が変わることを願っている」
敵地と個人的な報酬
この逆転勝利をさらに印象的なものにしたのは、ピッチを取り巻く威圧的な雰囲気だった。 メリーノは、スペイン代表がスプリトでの大観衆と序盤のビハインドの両方を乗り越えるために必要だった精神的な強さを強調した。
「信じられないような雰囲気の、とても難しいスタジアムでの非常にタフな試合だった」と、彼は続けた。「ここに来ることが厳しいものになるのは分かっていたし、当然ながら相手が先制し、ファンも本当に相手を後押ししていたので、難しかった。でも、このチームは決して諦めず、最後まで戦う。そして幸運にも、僕たちは勝利を手にした」
チームとしての勝利に加え、このパフォーマンスはMFの舞台裏での継続的な努力を裏付けるものでもあった。彼は、自身の尽力がついにゴールという形で表れたことに大きな安堵を覚えていると認めた。
「重要なゴールを決めることは、僕にとって大きな意味がある。多くの努力に対する大きな報酬だ」と、そのスペイン代表選手は付け加えた。「懸命に取り組んでも報われない時はある。でも今の僕には、それがゴールという形で返ってきている。ゴールだけでなく、自分がチームにもたらしている助けについても本当にうれしい」
- Every Second Media
レギュラー出場時間を巡る戦いは続く
北ロンドン復帰後も、メリーノにとって最大の課題は先発の定位置確保にある。今季のアーセナルのプレミアリーグ5試合すべてに出場しているものの、国内リーグでの出場はすべて途中出場に限られている。
ミケル・アルテタ監督はカップ戦で先発の機会を与えており、その結果、カラバオカップのイプスウィッチ戦ではゴールを記録し、チャンピオンズリーグのナポリ戦にも出場した。しかし、メリーノの最新の代表戦での活躍は、クラブ指揮官に対して先発11人に恒常的に名を連ねる場を与えるよう、間違いなくさらなるプレッシャーをかけることになる。
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