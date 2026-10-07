この逆転勝利をさらに印象的なものにしたのは、ピッチを取り巻く威圧的な雰囲気だった。 メリーノは、スペイン代表がスプリトでの大観衆と序盤のビハインドの両方を乗り越えるために必要だった精神的な強さを強調した。

「信じられないような雰囲気の、とても難しいスタジアムでの非常にタフな試合だった」と、彼は続けた。「ここに来ることが厳しいものになるのは分かっていたし、当然ながら相手が先制し、ファンも本当に相手を後押ししていたので、難しかった。でも、このチームは決して諦めず、最後まで戦う。そして幸運にも、僕たちは勝利を手にした」

チームとしての勝利に加え、このパフォーマンスはMFの舞台裏での継続的な努力を裏付けるものでもあった。彼は、自身の尽力がついにゴールという形で表れたことに大きな安堵を覚えていると認めた。

「重要なゴールを決めることは、僕にとって大きな意味がある。多くの努力に対する大きな報酬だ」と、そのスペイン代表選手は付け加えた。「懸命に取り組んでも報われない時はある。でも今の僕には、それがゴールという形で返ってきている。ゴールだけでなく、自分がチームにもたらしている助けについても本当にうれしい」



