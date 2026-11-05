それが最終的に関係者全員にとって最善の決断だったかと問われ、元米国代表GKのフリーデルは、グローヴナー・スポーツの協力で取材に応じ、GOALにこう語った。「そう思う」

「信じられないかもしれないが、私はクリスチャンを知らない。U-19代表で指導していたとき、彼の生まれ年の選手たちを担当していた。就任当初は1998年生まれの選手たちを指導したが、彼はすでにユルゲン・クリンスマンの下でA代表に入っていた。タイラー・アダムスやウェストン・マッケニーをはじめ、ほかの選手たちは指導したので、よく知っている。だがクリスチャンのことは知らない。だから、彼がどんな考え方をしていて、人生やサッカーで何を望んでいるのかは、本当に分からない」

「彼にとって昨年は厳しい一年だった。ワールドカップの期間中とその後、彼はキャリアで初めて米国で多くの批判を浴びたと思う。その結果、いわば少し注目の的から外れたのだと思う」

「今はまた練習に集中しているように見える。この1、2カ月で調子を取り戻し始めているようだ。少し距離を置いて、人生とサッカーを再び楽しむ必要があったのかもしれない」

「自分が幸せでいられる場所で契約を結んだのは、賢明で、彼にとって良いことだったと思う。選手として、あれほど批判を受けるのは決して気分の良いことではないが、それがスポーツだ」

「ここ4週間は、メディアの批判が少し和らいだと思う。前回の代表合宿では彼がメンバーから外れ、チームが若手選手たちとともに非常に良いプレーを見せたため、米国では批判が少し再燃した。ただ、ワールドカップ後ほど厳しいものではなかった」

「このまま調子を上げ、ミランで素晴らしいプレーをして、代表に復帰し、何度か良いパフォーマンスを見せてほしい。マウリシオの構想に入っていないなら、それでも構わない。ただ、ミランでサッカーを楽しみ、私たちが知っている彼本来のプレーを見せてほしい」