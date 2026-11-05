「初めて多くの批判を受けた」 ワールドカップでの失意から立ち直ったクリスチャン・プリシッチのACミランとの契約を巡る決断を、元アメリカ代表のブラッド・フリーデルが評価
アメリカ男子代表、2026年ワールドカップのベスト16で敗退
深刻な疑問が28歳の今後を巡って2025-26シーズンを通じて投げかけられていた。契約延長のオファーを受けていながら、契約書にサインしなかったためだ。プリシッチは選択肢を残していると見られていた。
FIFA最大の大会が北米で開催された際、プリシッチには自身の実力を示すための、これ以上ないほど注目を集める舞台が用意された。マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームは、その大会で実力の片鱗を見せたものの、最終的にはベスト16でベルギーに敗れて大会を去った。
常に米国代表のキャプテンマークを巻いていたわけではないものの、以前から「キャプテン・アメリカ」と呼ばれてきたプリシッチは、地元で米国サッカーの顔となっていた。大きな期待に応えるのは当初から難しく、結果もその通りとなった。
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プリシッチ、3年間続くイタリアでのプレーを延長する決断
米国代表をまたしても国際大会の終盤戦へ導けなかったとして、多くの選手それぞれのプレーで欠点と見なされる点が指摘された。プリシッチにはとりわけ厳しい視線が注がれた。
イタリアでの移籍話はすぐに下火となり、2026-27シーズンは比較的スロースタートとなった。マンチェスター・ユナイテッドの元監督ルベン・アモリムの下でベンチに座ることもあった。しかし、直近3試合では2得点を記録。そのうちの1点は宿敵インテルとのダービーでの勝利に貢献するものだった。
新たな契約に合意し、退団の噂にも終止符が打たれた。2023年にプレミアリーグの強豪チェルシーを離れたことで始まった物語には、今後も多くの続きがあるはずだ。
ミランでは自己最高の成績を残しており、在籍2年目には17得点を記録した。熱狂的なファンもプリシッチを温かく迎え入れている。プリシッチはその信頼に応えるべきだと考え、再び環境を変えるよりも、ミランでの継続を望んでいる。
スターFWは厳しい質問にうまく答えた
それが最終的に関係者全員にとって最善の決断だったかと問われ、元米国代表GKのフリーデルは、グローヴナー・スポーツの協力で取材に応じ、GOALにこう語った。「そう思う」
「信じられないかもしれないが、私はクリスチャンを知らない。U-19代表で指導していたとき、彼の生まれ年の選手たちを担当していた。就任当初は1998年生まれの選手たちを指導したが、彼はすでにユルゲン・クリンスマンの下でA代表に入っていた。タイラー・アダムスやウェストン・マッケニーをはじめ、ほかの選手たちは指導したので、よく知っている。だがクリスチャンのことは知らない。だから、彼がどんな考え方をしていて、人生やサッカーで何を望んでいるのかは、本当に分からない」
「彼にとって昨年は厳しい一年だった。ワールドカップの期間中とその後、彼はキャリアで初めて米国で多くの批判を浴びたと思う。その結果、いわば少し注目の的から外れたのだと思う」
「今はまた練習に集中しているように見える。この1、2カ月で調子を取り戻し始めているようだ。少し距離を置いて、人生とサッカーを再び楽しむ必要があったのかもしれない」
「自分が幸せでいられる場所で契約を結んだのは、賢明で、彼にとって良いことだったと思う。選手として、あれほど批判を受けるのは決して気分の良いことではないが、それがスポーツだ」
「ここ4週間は、メディアの批判が少し和らいだと思う。前回の代表合宿では彼がメンバーから外れ、チームが若手選手たちとともに非常に良いプレーを見せたため、米国では批判が少し再燃した。ただ、ワールドカップ後ほど厳しいものではなかった」
「このまま調子を上げ、ミランで素晴らしいプレーをして、代表に復帰し、何度か良いパフォーマンスを見せてほしい。マウリシオの構想に入っていないなら、それでも構わない。ただ、ミランでサッカーを楽しみ、私たちが知っている彼本来のプレーを見せてほしい」
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大陸大会、国内大会、国際大会の試合が迫る
ACミランは木曜日、フェレンツヴァーロシュをホームに迎えてヨーロッパリーグの戦いを再開する。その後、日曜日にセリエAでジェノアとのアウェー戦に臨み、11月の代表ウィークに入る。
プリシッチはその試合後、アメリカへ向かう。代表通算90試合出場、A代表での33得点という記録をさらに伸ばすことを目指している。アメリカ代表はCONCACAFネーションズリーグ準々決勝のハイチ戦に向けて準備を進めている。
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