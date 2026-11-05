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ライブ
Christian Pulisic AC Milan 2026-27Getty
Chris Burton
翻訳者：

「初めて多くの批判を受けた」　ワールドカップでの失意から立ち直ったクリスチャン・プリシッチのACミランとの契約を巡る決断を、元アメリカ代表のブラッド・フリーデルが評価

クリスティアン・プリシッチ
アメリカ
ACミラン
ワールドカップ
ハイチ 対 アメリカ
CONCACAFネーションズリーグ
セリエ A

クリスチャン・プリシッチはアメリカ代表として臨んだ2026年ワールドカップで厳しい経験をし、「キャリアで初めて」「多くの批判」を浴びた。しかし、ブラッド・フリーデルはGOALに対し、プリシッチがACミランと新契約を結び、クラブでのキャリアの安定を維持したのは正しい決断だったと語った。この才能豊かなFWは、2031年までサン・シーロにとどまる契約を結んでいる。

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  • アメリカ男子代表、2026年ワールドカップのベスト16で敗退

    深刻な疑問が28歳の今後を巡って2025-26シーズンを通じて投げかけられていた。契約延長のオファーを受けていながら、契約書にサインしなかったためだ。プリシッチは選択肢を残していると見られていた。

    FIFA最大の大会が北米で開催された際、プリシッチには自身の実力を示すための、これ以上ないほど注目を集める舞台が用意された。マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームは、その大会で実力の片鱗を見せたものの、最終的にはベスト16でベルギーに敗れて大会を去った。

    常に米国代表のキャプテンマークを巻いていたわけではないものの、以前から「キャプテン・アメリカ」と呼ばれてきたプリシッチは、地元で米国サッカーの顔となっていた。大きな期待に応えるのは当初から難しく、結果もその通りとなった。

  • Christian Pulisic AC Milan 2026-27 goal InterGetty

    プリシッチ、3年間続くイタリアでのプレーを延長する決断

    米国代表をまたしても国際大会の終盤戦へ導けなかったとして、多くの選手それぞれのプレーで欠点と見なされる点が指摘された。プリシッチにはとりわけ厳しい視線が注がれた。

    イタリアでの移籍話はすぐに下火となり、2026-27シーズンは比較的スロースタートとなった。マンチェスター・ユナイテッドの元監督ルベン・アモリムの下でベンチに座ることもあった。しかし、直近3試合では2得点を記録。そのうちの1点は宿敵インテルとのダービーでの勝利に貢献するものだった。

    新たな契約に合意し、退団の噂にも終止符が打たれた。2023年にプレミアリーグの強豪チェルシーを離れたことで始まった物語には、今後も多くの続きがあるはずだ。

    ミランでは自己最高の成績を残しており、在籍2年目には17得点を記録した。熱狂的なファンもプリシッチを温かく迎え入れている。プリシッチはその信頼に応えるべきだと考え、再び環境を変えるよりも、ミランでの継続を望んでいる。

  • スターFWは厳しい質問にうまく答えた

    それが最終的に関係者全員にとって最善の決断だったかと問われ、元米国代表GKのフリーデルは、グローヴナー・スポーツの協力で取材に応じ、GOALにこう語った。「そう思う」

    「信じられないかもしれないが、私はクリスチャンを知らない。U-19代表で指導していたとき、彼の生まれ年の選手たちを担当していた。就任当初は1998年生まれの選手たちを指導したが、彼はすでにユルゲン・クリンスマンの下でA代表に入っていた。タイラー・アダムスやウェストン・マッケニーをはじめ、ほかの選手たちは指導したので、よく知っている。だがクリスチャンのことは知らない。だから、彼がどんな考え方をしていて、人生やサッカーで何を望んでいるのかは、本当に分からない」

    「彼にとって昨年は厳しい一年だった。ワールドカップの期間中とその後、彼はキャリアで初めて米国で多くの批判を浴びたと思う。その結果、いわば少し注目の的から外れたのだと思う」

    「今はまた練習に集中しているように見える。この1、2カ月で調子を取り戻し始めているようだ。少し距離を置いて、人生とサッカーを再び楽しむ必要があったのかもしれない」

    「自分が幸せでいられる場所で契約を結んだのは、賢明で、彼にとって良いことだったと思う。選手として、あれほど批判を受けるのは決して気分の良いことではないが、それがスポーツだ」

    「ここ4週間は、メディアの批判が少し和らいだと思う。前回の代表合宿では彼がメンバーから外れ、チームが若手選手たちとともに非常に良いプレーを見せたため、米国では批判が少し再燃した。ただ、ワールドカップ後ほど厳しいものではなかった」

    「このまま調子を上げ、ミランで素晴らしいプレーをして、代表に復帰し、何度か良いパフォーマンスを見せてほしい。マウリシオの構想に入っていないなら、それでも構わない。ただ、ミランでサッカーを楽しみ、私たちが知っている彼本来のプレーを見せてほしい」

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World CupGetty

    大陸大会、国内大会、国際大会の試合が迫る

    ACミランは木曜日、フェレンツヴァーロシュをホームに迎えてヨーロッパリーグの戦いを再開する。その後、日曜日にセリエAでジェノアとのアウェー戦に臨み、11月の代表ウィークに入る。

    プリシッチはその試合後、アメリカへ向かう。代表通算90試合出場、A代表での33得点という記録をさらに伸ばすことを目指している。アメリカ代表はCONCACAFネーションズリーグ準々決勝のハイチ戦に向けて準備を進めている。

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