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「刑務所には行きたくない！」――スペイン代表のストライカーは、ワールドカップ決勝後、しぶしぶトランプ米大統領と握手するだろう。
試合後の手順
スペイン代表はメットライフ・スタジアムでのアルゼンチンとの2026年W杯決勝へ向け、2度目の優勝へ全力を注ぐ。だが大会の華やかな演出がピッチ外の問題を生んだ。ラ・ロハの選手たちは、その対応を迫られている。
主要開催国である米国は大会規模拡大を受け、トランプ大統領がニュージャージー州での試合後、メダルとトロフィー授与式を行う予定だ。強い信念を持つ選手が多いこのチームでは、式典の儀礼が話題に。進歩派として知られる選手からは、鋭くも軽妙なコメントが寄せられている。
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イグレシアス、法的トラブルを避けることについて冗談を言う
パネンカ誌のインタビューで、このフォワードは試合後のメダル授与式で米国大統領と会う可能性について聞かれた。LGBTQ+の権利など政治・社会問題に率直な意見で知られるストライカーは、こう機知に富んだ答えを返した。「ええ、刑務所には行きたくないですからね！」とイグレシアスは冗談めかして言った。
「そんな場面を想像したこともある。みんなが喜んで、式がすぐ終わり、そのことをすぐに忘れられるなら、彼に挨拶してもいい。時には経験した瞬間さえ忘れなければならない」と語り、ワールドカップ決勝は物議を醸す場ではないと述べた。
イグレシアスはさらにこう付け加えた。「人々はすでに私の意見を知っているし、やりたいことはたくさんある。しかし現実には、人々は私が全能だと思っているかもしれないが、特定の事柄に立ち向かうほどの力は私にはない。本当に、複雑な話なんだ。」
2026年ワールドカップへのトランプ氏の影響
決勝戦にドナルド・トランプ氏が登場し、大会を通じて積極的に関与してきたことを思い出させた。同氏はすでにFIFA幹部との関係で話題を呼んでいた。ノックアウトステージの序盤、トランプ大統領はフォラリン・バログン選手へのレッドカードについてFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に影響力を行使したと認めた。
インファンティーノ会長は要請を受け入れ、「国家元首と協議はするが、最終決定は独立司法機関にある」と説明した。結果として、1試合の出場停止は1年間の執行猶予となり、USMNTのスターはピッチに復帰した。この介入により、大統領は大会終盤で賛否を呼んでいる。
- AFP
メットライフ・スタジアムでの決戦に向けた準備
スペインがリオネル・メッシ率いるアルゼンチンと対戦する。話題は試合内容とVIPボックスの要人たちに集まる。スペインは、どの要人が式典に出席しても2度目のW杯優勝を目指す。
イグレシアス監督は、スペインが勝てば喜びで握手も受け入れやすくなると語る。数週間に及んだ北米での熱戦の末、決勝では開催国大統領がスペインまたはアルゼンチンにトロフィーを授与する。
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