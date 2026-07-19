パネンカ誌のインタビューで、このフォワードは試合後のメダル授与式で米国大統領と会う可能性について聞かれた。LGBTQ+の権利など政治・社会問題に率直な意見で知られるストライカーは、こう機知に富んだ答えを返した。「ええ、刑務所には行きたくないですからね！」とイグレシアスは冗談めかして言った。

「そんな場面を想像したこともある。みんなが喜んで、式がすぐ終わり、そのことをすぐに忘れられるなら、彼に挨拶してもいい。時には経験した瞬間さえ忘れなければならない」と語り、ワールドカップ決勝は物議を醸す場ではないと述べた。

イグレシアスはさらにこう付け加えた。「人々はすでに私の意見を知っているし、やりたいことはたくさんある。しかし現実には、人々は私が全能だと思っているかもしれないが、特定の事柄に立ち向かうほどの力は私にはない。本当に、複雑な話なんだ。」







