分析…スペインは世界が注目する中、どうドニスのカードを崩したのか？

サウジアラビア代表のスペイン戦敗北は、2026年ワールドカップ優勝候補を相手にした自然なつまずき以上のものだった。90分間を通じて、チーム「アル・アハル」が抱える技術的・戦術的な課題が露呈した。
キックオフ直後から、スペイン代表は猛攻で早期決着を狙った。対する「グリーン」は、守備、ボール保持、攻撃転のいずれも第1節ウルグアイ戦とは別チームのように機能せず、課題が浮き彫りになった。
サウジアラビア代表のスペイン戦敗北は、2026年ワールドカップ優勝候補を相手にした自然なつまずき以上のものだった。90分間を通じて、チーム「アル・アハル」が抱える技術的・戦術的な課題が露呈した。
キックオフ直後から、スペイン代表は猛攻で早期決着を狙った。対する「グリーン」は、守備、ボール保持、攻撃転のいずれも第1節ウルグアイ戦とは別チームのように機能せず、課題が浮き彫りになった。
ギリシャのゲオルギオス・ドニス監督は、スペインのサイド攻撃を封じるため、5バックを採用した。
しかしピッチで起こったのは正反対だった。DF間に大きなスペースが生まれ、MFのカバーも遅れ、スペイン代表は容易にゴールへ迫った。
さらに、サウジアラビアは攻撃のアイデンティティを失い、前線への運搬やウルグアイ戦で威力を発揮したカウンターも機能せず、試合はスペインの連続攻撃とそれに耐えるサウジアラビアという展開に終始した。
試合前、ラミン・ヤマルを封じ、前方のスペースを狭めることが強調された。しかし実際には、
スペインの若きスターは序盤からスペースを巧みに使い、ペナルティエリアでマークをはずしてクロスを上げ、無抵抗のDFをかわして先制点を奪った。
この得点はヤマルの個人技というより、DFラインの混乱とSBとCBの役割分担の曖昧さを突いたものだった。
その後も中央へ切れ込み、サイドで動き、スペイン攻撃の起点となった。
最初の失点が守備のミスだったとしても、ミケル・オイアルサバルが2得点を挙げた数分間だけで、サウジアラビア代表の問題は明らかだった。
わずか3分間でスペインは、各ライン間の大きな間隔とペナルティエリア内の悪いポジショニングを突いて背後に何度も侵入した。
DFは後退し続け、MFはサポートできず、ゴール前は「ラ・ロハ」のフリースペースとなった。
結果、2点を連続で失い、開始30分足らずで試合は決した。
数字はスペインの圧倒的支配を示していた。ボール支配率は65％対35％で、シュート数、チャンス数、地上・空中の競り合いでもスペインが上回った。
ボールを失っても数秒で取り戻したスペインは、サウジに陣形を整える時間さえ与えず、終始ハーフコートに押し込んだ。
この圧力でサウジアラビアは自陣に閉じこもり、選手たちは肉体的にも精神的にも消耗した。
スペインはシュート20本、サウジアラビアは3本のみと、圧倒的な差がついた。
後半早々、サウジアラビア代表はハッサン・テンブクティのオウンゴールで追加点を許した。
このオウンゴールは、コーナーキックでマーク・コクリアがフリーになり、アル・オワイスとテンブクティが処理しようとしたボールがネットに吸い込まれたもので、守備の課題を露呈した。
この失点は、ポジショニングの悪さ、マークの甘さ、クロスやセットプレーへの対応ミスという試合を通じて見られた問題を象徴していた。
スペインのような強豪に負けたこと自体は大きな問題ではない。しかし、その敗戦の仕方には疑問が残る。
敗因は個人技の差ではなく、戦術・組織・フィジカルのすべてでスペインが上回っていたからだ。
ドニス監督率いるスタッフには、次戦ラ・サルカール戦までに、ラインの組織、スペースの縮小、プレッシャー下でのボール運び改善など、多くの課題が残されている。
ウルグアイ戦の引き分けが予選突破の夢を膨らませた一方で、スペイン戦は世界と渡り合う難しさを痛感させる現実となった。組織力と戦術規律の重要性を再認識させる一戦だった。