分析…スペインは世界が注目する中、どうドニスのカードを崩したのか？

ギリシャのゲオルギオス・ドニス監督は、スペインのサイド攻撃を封じるため、5バックを採用した。

しかしピッチで起こったのは正反対だった。DF間に大きなスペースが生まれ、MFのカバーも遅れ、スペイン代表は容易にゴールへ迫った。

さらに、サウジアラビアは攻撃のアイデンティティを失い、前線への運搬やウルグアイ戦で威力を発揮したカウンターも機能せず、試合はスペインの連続攻撃とそれに耐えるサウジアラビアという展開に終始した。