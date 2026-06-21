ギリシャのゲオルギオス・ドニス監督は、スペインのサイド攻撃を封じるため、5バックを採用した。

しかしピッチで起こったのは正反対だった。DF間の距離が広がり、背後にも大きなスペースが生まれた。中盤のカバーも甘く、スペイン代表はモハメド・アル・オワイス守備するゴールへ容易に迫った。

さらに、サウジアラビアは攻撃のアイデンティティを失い、前線へのボール運搬やウルグアイ戦で威力を発揮したカウンターも機能せず、試合はスペインの連続攻撃とそれに耐えるサウジアラビアという展開になった。