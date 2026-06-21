サウジアラビア代表がスペインに敗れた一戦は、2026年ワールドカップ優勝候補を相手にした単なるつまずきではなかった。90分間を通じて、サウジアラビア代表「アル・アハル」が抱える技術的・戦術的な課題が露呈した。
キックオフ直後から、スペイン代表は猛攻で早期決着を狙った。対する「グリーン」は、守備組織、ボール保持、攻撃への切り替えすべてが第1節のウルグアイ戦とは別物だった。
サウジアラビア代表がスペインに敗れた一戦は、2026年ワールドカップ優勝候補を相手にした単なるつまずきではなかった。90分間を通じて、サウジアラビア代表「アル・アハル」が抱える技術的・戦術的な課題が露呈した。
キックオフ直後から、スペイン代表は猛攻で早期決着を狙った。対する「グリーン」は、守備組織、ボール保持、攻撃への切り替えすべてが第1節のウルグアイ戦とは別物だった。
ギリシャのゲオルギオス・ドニス監督は、スペインのサイド攻撃を封じるため、5バックを採用した。
しかしピッチで起こったのは正反対だった。DF間の距離が広がり、背後にも大きなスペースが生まれた。中盤のカバーも甘く、スペイン代表はモハメド・アル・オワイス守備するゴールへ容易に迫った。
さらに、サウジアラビアは攻撃のアイデンティティを失い、前線へのボール運搬やウルグアイ戦で威力を発揮したカウンターも機能せず、試合はスペインの連続攻撃とそれに耐えるサウジアラビアという展開になった。
試合前、ラミン・ヤマルを封じ、前方のスペースを狭めるべきだとされた。しかし実際には、
スペインの若きスターは序盤からスペースを巧みに使い、ペナルティエリアでマークが甘くなった瞬間、サウジアラビアDFの圧力なくクロスを受け、先制点を挙げた。
この得点はヤマルの個人技というより、DFラインの混乱とサイドとセンターバックの役割分担の曖昧さを突いたものだった。
その後も中央へ切り込んだりサイドで動き直したりと、スペイン攻撃の起点となった。
最初の失点が守備のミスだったとしても、ミケル・オイアルサバルが2得点を挙げた数分間だけで、サウジアラビア代表の問題は明らかだった。
わずか3分間、スペインはライン間隔の広さとペナルティエリア内の悪いポジショニングを突いた。DF背後に何度も侵入した。
DFは後退し続け、MFはサポートできず、ゴール前はスペインのフリースペースとなった。
結果、2点を奪われ、開始30分足らずで試合は決した。
数字はスペインの圧倒的支配を示していた。ボール支配率は65％対35％で、シュート数、チャンス数、地上・空中競り合いでもスペインが上回った。
ボールを失っても数秒で取り戻したスペインは、サウジに陣形を整える時間すら与えず、前半から後半にかけても圧力を維持した。
この絶え間ない圧力でサウジアラビアは自陣に閉じこもり、選手たちは肉体的にも精神的にも消耗した。
スペインはシュート20本、サウジアラビアは3本のみで、苦戦が数字に表れた。
後半早々、サウジアラビア代表はハッサン・テンブクティのオウンゴールで追加点を許した。
この場面は、マーク・コクリアをフリーにし、アル・オワイスとテンブクティの連携も乱れた。結果としてボールはネットに吸い込まれ、守備の問題が再び露呈した。
この失点は、ポジショニングの悪さ、マークの甘さ、クロスやセットプレーへの対応ミスという試合を通じて見られた問題を象徴していた。
スペインのような強豪に負けたこと自体は大きな問題ではない。しかし、その敗戦の仕方には疑問が残る。
敗因は個人技の差ではなく、戦術・組織・フィジカルのすべてでスペインが上回っていたからだ。
ドニス監督率いるスタッフには、次戦ラ・サルアキール戦までに、ラインの組織、スペースの縮小、プレッシャー下でのボール運び改善など、多くの課題が残されている。
ウルグアイ戦の引き分けが予選突破の夢を膨らませた一方で、スペイン戦は世界と渡り合う難しさを痛感させる現実となった。組織力と戦術規律の重要性を再認識させる一戦だった。