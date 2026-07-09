分析：ウェヒビがモロッコの夢を打ち砕き、フランスを決勝へ導いた。

モロッコのフランス敗退を個人の実力差だけで説明するのは難しい。誰もが「レ・ブル」がムバッペやディンブリーを軸とした強力な攻撃、フィジカル、細部まで練られた戦術を備えていることを知っている。

それでもモハメド・ウェヒビ監督は勝利より守りを優先し、その姿勢がフランスに序盤から試合を支配される結果となった。

モロッコは大会を通じて称賛されるべき活躍を見せたが、この試合では攻撃の勇気を早くに失った。