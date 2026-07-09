分析：ウェヒビがモロッコの夢を打ち砕き、フランスを決勝へ導いた。

モロッコのフランス敗退を個人の実力差だけで説明するのは難しい。誰もが「レ・ブル」がムバッペやディンブリーを軸とした強力な攻撃、フィジカル、細部まで練られた戦術を備えていることを知っている。
それでもモハメド・ウェヒビ監督は勝利より守りを優先し、その姿勢がフランスに序盤から試合を支配される結果となった。
モロッコは大会を通じて称賛されるべき活躍を見せたが、この試合では攻撃の勇気を早くに失った。
モロッコのフランス敗退を個人の実力差だけで説明するのは難しい。誰もが「レ・ブル」がムバッペやディンブリーを軸とした強力な攻撃、フィジカル、細部まで練られた戦術を備えていることを知っている。
それでもモハメド・ウェヒビ監督は勝利より守りを優先し、その姿勢がフランスに序盤から試合を支配される結果となった。
モロッコは大会を通じて称賛されるべき活躍を見せたが、この試合では攻撃の勇気を早くに失った。
ムバッペ、ディンブリ、オリシが広大なスペースでスピードを発揮するフランス代表を相手に慎重になるのは当然だが、その慎重さは度を越していた。
試合開始直後から、モロッコ代表のモハメド・ウェヒビ監督は深く引いた守備を過度に重視し、ボール支配をフランス代表に譲った。
モロッコ代表は中盤でプレスもかけず、フランスにビルドアップのミスを強いることもなく、ただ引いて攻撃を待つだけだった。ここに問題の根源があった。フランスに時間とスペースを与えれば、遅かれ早かれ彼らは解決策を見つけ出すからだ。
結果としてボール支配率、カウンター、試合のペースすべてをフランスに握られ、一方的な展開となった。
最も意外だったのは、エズディン・オナヒを偽9番として起用したことだ。ウェヒビには、より良い選択肢があったはずだ。
オナヒはプレッシャー下でのボール受けやライン間の連携に長けたMFだが、フランスDFの裏を突いたり、DFを後退させたりできるタイプではない。
サビリが欠場していたため、スピードと裏への動きをもたらすスフィアン・ラヒミを先発させるほうが理にかなっていた。
ラヒミが先発から外れたためフランスは中盤で数的優位となり、オナヒはセンターバックの間で孤立。結果として「レ・ブル」はプレッシャーを受けず、ボールをスムーズに展開できた。
時間が経つにつれ、フランス代表の守備は前へ押し上げられ、プレッシングのラインも上がった。その結果、モロッコ代表のボール運びの弱さが露呈した。
後方からのビルドアップも、中盤での解決策も、効果的なロングボールもなかった。前線の選手がフランスDFの背後を突く動きを出せなかったためだ。
モロッコ代表は自陣に閉じ込められ、強豪国相手にここまで押されることは稀だった。
フランス守備陣に圧力をかける選手がおらず、ボールはスムーズに相手陣へ運ばれた。たとえ奪っても、中盤には欧州代表の選手たちが密集し、即座に囲まれた。
フランスは素早くボールを回収し、1対1でも優位に立った。
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モハメド・ワヒビ監督の真価が問われたのは先制後だった。スフィアン・ラヒミを投入し、モロッコは攻勢を強めた。
攻撃は改善されたが、突進は計画性に欠けた。ライン間が広がり、中盤と守備の間にスペースが生まれた。そこをオスマン・デンベレに突かれ、2点目を許して試合が決まった。
皮肉にも、モロッコが最も良い攻撃を見せたのはリードを許した後だった。失点して初めて本来の力を出したかのようだった。
モロッコで最も輝いたのはGKヤシン・ブノだった。彼は決定機を何度も防ぎ、前半にはPKもセーブ。フランスの猛攻に耐え、チームを試合に残した。
フランスは22本、モロッコは5本のシュートを記録。この差はフランスの圧倒的な支配を物語っている。
この差は攻撃の優位性だけでなく、モロッコが同点に追いつくチャンスをほとんど作れなかったことも示している。一方、ボノは次々と押し寄せる攻撃の波に対処し続け、彼がいなければ得点差は2点以上に広がっていただろう。