分かれ道に立つマルムシュ…欧州の巨人が注目

ユヴェントスはアメリカ代表FWリカルド・ピピの獲得をまだ諦めていない。ナポリ時代からスポーツディレクターのクリスティアーノ・ジュントーリが注目し、PSVでの活躍で評価をさらに高めた。

オランダリーグで16得点、チャンピオンズリーグでも3得点を挙げ、得点力とフィジカルを兼ね備えたストライカーとして成長を証明した。

23歳と若く、長期的なオプションになると判断されている。ドゥシャン・フラホヴィッチ、ジョナサン・デイヴィッド、ルイス・オペンダの去就が不透明なため、ユヴェントスは前線の再構築が必要だ。

移籍金は2500～3000万ユーロと推定され、クラブの方針にも合う。

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