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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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分かれ道に立つマルムシュ…欧州の巨人が注目

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マレスカの決断が、ファラオのスターの将来を再定義する。

ユヴェントスは、即戦力と将来性のある選手を同時に求める移籍市場の中で、攻撃陣再構築の段階に入った。

主要ターゲットの獲得が難しい現状を受け、クラブ経営陣は市場の動向に合わせて浮上する代替案を注視している。

  • ユヴェントスの計算に由来する古い名称

    ユヴェントスはアメリカ代表FWリカルド・ピピの獲得をまだ諦めていない。ナポリ時代からスポーツディレクターのクリスティアーノ・ジュントーリが注目し、PSVでの活躍で評価をさらに高めた。

    オランダリーグで16得点、チャンピオンズリーグでも3得点を挙げ、得点力とフィジカルを兼ね備えたストライカーとして成長を証明した。

    23歳と若く、長期的なオプションになると判断されている。ドゥシャン・フラホヴィッチ、ジョナサン・デイヴィッド、ルイス・オペンダの去就が不透明なため、ユヴェントスは前線の再構築が必要だ。

    移籍金は2500～3000万ユーロと推定され、クラブの方針にも合う。

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  • オマル・マルムシュ……新たなチャンス

    イタリア紙トゥットスポルト』によると、ユヴェントスはペペだけでなく、マンチェスター・シティのFWオマル・マルムシュも注目している。

    同紙によると、夏の移籍市場で有力候補となる可能性が高まっているという。

    マルムシュは昨年1月、ペップ・グアルディオラ監督の強い要望で7500万ユーロの移籍金によりアイントラハト・フランクフルトからマンチェスター・シティへ移籍した。 しかし、ハーランドら豪華陣容との競争は厳しく、移籍後61試合16得点は期待をまだ満たしていない。

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    新監督エンツォ・マレスカの評価次第では、レンタル移籍の可能性も。ユヴェントスは、その展開を注視している。

  • ユヴェントスは、実現不可能な移籍ではなく、賢明な解決策を選ぶ。

    同紙によると、ユヴェントスは予算を圧迫せず即戦力となる選手獲得に注力する方針で、トップ選手争奪戦の激化を認識しているという。

    最優先はコロ・ムアニの復帰だが、アトレティコ・マドリードとの交渉は難航しており、アレクサンダー・ソルロスも選択肢の一つだ。

    その代替案として、オランダで成長したペペは将来性が高く、プレミアリーグとチャンピオンズリーグで経験を積んだマルモシュは即戦力となる。

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