Getty Images Sport
翻訳者：
「出来レースだ！」。チェルシーがリーズとのカラバオカップで混戦の末に勝利した後、モーガン・ロジャーズがコール・パーマーのマン・オブ・ザ・マッチ受賞を「犯罪的」と評した
途中出場組がスタンフォード・ブリッジでの逆転劇を呼び込む
チェルシーはスタンフォード・ブリッジでリーズ相手に0-2とされ、カラバオカップ早期敗退の危機に追い込まれているように見えた。この一戦を救うべく、シャビ・アロンソはハーフタイムに4人の交代を敢行し、ベンチから入ったパーマーとロジャーズが後半の見事な反撃を演出した。
パーマーはPKを含む2得点を3分間で決めて同点に追いついた。一方、ロジャーズはチャンスメークで手が付けられない存在となり、パーマー、ペドロ・ネト、ダニー・ウェルベックの得点を3度アシストした。
さらにバレンティン・バルコとウェルベックにも得点が生まれ、スリリングな6-3の勝利を締めくくった。これにより、アウェーの3点目となったドミニク・カルヴァート＝ルーウィンのゴールは慰めにとどまり、チェルシーは次ラウンド進出を決めた。
- Mark Pain
ロジャーズ、表彰の決定を「犯罪的」と断じる
見事なチャンスメークを見せたにもかかわらず、ロジャーズは親友パーマーがプレーヤー・オブ・ザ・マッチを受賞したことに信じられない様子だった。元アストン・ヴィラのスターは、自身が4アシストを記録したと勘違いしており、『Sky Sports』との試合後の合同インタビューで遠慮なく思いを口にした。
「なあ、俺は4アシストだぞ」と、ロジャーズは冗談交じりに憤った。「信じられないよ、めちゃくちゃだ。あいつはPKを決めただけだろ。とんでもないよ。俺のことには触れないでくれ、ただの傍観者だからな。これは犯罪的だ」
パーマーはすぐに笑いながら反論した。「逆転のきっかけを作ったのは僕だよ。ちゃんと君のことも言うよ。君が受賞すべきだったって言うさ」。そのトロフィーをチームメートに譲るのかと問われると、ロジャーズは皮肉を込めてこう答えた。「残念ながら、そうするよ。仕組まれているからね」
このやり取りはすぐにソーシャルメディアにも広がった。パーマーはインスタグラムに写真を投稿し、「楽しかったよ……追伸、君が喜ぶならMotMは分け合ってもいいよ @mrogers」というキャプションを添えた。引き下がらなかったロジャーズは、自身のインスタグラムのストーリーで放送局をタグ付けし、「@skysports 真剣に話をしないといけない」と要求した。
スタンフォード・ブリッジで特別なものを築いているところだ
ピッチ脇での冗談はさておき、この勝利はチェルシーのロッカールーム内で高まりつつある連係も浮き彫りにした。今夏に1億1700万ポンドという高額移籍金で加入したロジャーズは、新天地の環境とチームメートたちの疑いようのないクオリティをすぐに称賛した。
このアタッカーは「環境も、選手たちも、コーチングスタッフも、僕を受け入れて、自分がどういう選手かを示させてくれた」と説明。「これだけのレベルの選手たちとプレーできれば、自分にとってはずっとやりやすくなる。可能な限りベストな形で自分の能力を示せるし、本当にプレーしていて楽しいチームだ」と続けた。
また、このプレーメーカーはウェストロンドンでの明るい未来も示唆した。「特別なものを築きつつあるのが分かる」と付け加え、「改善すべき点は多いし、まだ始まったばかりだが、これほど早い段階でこうした兆しが見えるのは普通はあまりない。ワクワクするが、まだ道のりは長いし、達成しなければならないこともたくさんある」と語った。
- Every Second Media
攻撃の勢いを維持する
チェルシーはこの攻撃面の勢いをカラバオカップのさらに先、そして進行中の国内での戦い全体へとつなげたいところだ。チェルシーの破壊力抜群の後半のパフォーマンスは、大きなビハインドを覆すのに必要なクオリティーを備えていることを証明した。
ロジャーズとパーマーがマンチェスター・シティのアカデミー時代の強力な連係をよみがえらせる中、チェルシーはいま、堅い守備をこじ開けられる創造性の核を手にしている。ロジャーズが指摘したように、シーズンはまだ序盤だが、その急速な成長ぶりは、チェルシーが今後数カ月でタイトル獲得を争うだけの備えを整えていることを示している。
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