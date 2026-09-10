チェルシーはスタンフォード・ブリッジでリーズ相手に0-2とされ、カラバオカップ早期敗退の危機に追い込まれているように見えた。この一戦を救うべく、シャビ・アロンソはハーフタイムに4人の交代を敢行し、ベンチから入ったパーマーとロジャーズが後半の見事な反撃を演出した。

パーマーはPKを含む2得点を3分間で決めて同点に追いついた。一方、ロジャーズはチャンスメークで手が付けられない存在となり、パーマー、ペドロ・ネト、ダニー・ウェルベックの得点を3度アシストした。

さらにバレンティン・バルコとウェルベックにも得点が生まれ、スリリングな6-3の勝利を締めくくった。これにより、アウェーの3点目となったドミニク・カルヴァート＝ルーウィンのゴールは慰めにとどまり、チェルシーは次ラウンド進出を決めた。



