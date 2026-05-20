出場資格がないにもかかわらず、ユリアン・ナーゲルスマン監督はヨナス・ウルビックのW杯帯同を決めたようだ。

3番手GKは、ノイアーと複雑な関係にあるニュベルが務める見込みだ。ニュベルは2020年、移籍金なしでバイエルンに加入したが、ノイアーの控えで出場機会を得られなかった。人間関係も円滑ではなかったとされる。

2021～2023年はASモナコへレンタル移籍し、その後シュトゥットガルトでプレー。好パフォーマンスで代表入りを果たした。今夏、VfBとの契約は終了の見込み。だが、2030年まで契約が残るミュンヘンへの復帰は、バイエルン首脳陣が最近否定した。 W杯後の去就は不透明だ。

ウルビグは2025年1月にバイエルンへ加入。ノイアーと信頼関係を築き、今季はノイアーの負傷もあって19試合に出場した。 復帰したノイアーは、ウルビクのワールドカップ招集を支持した。ウルビクはバイエルンでノイアーの後継者とされ、将来ドイツ代表の正GK候補にも挙げられている。