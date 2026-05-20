『ビルト』紙と『スカイ』によると、VfBシュトゥットガルトのアレクサンダー・ニュベルは第3ゴールキーパーとして北米遠征に帯同する。また、移籍噂のあるヨナス・ウルビックも「練習用ゴールキーパー」として参加する見込みで、試合出場資格はない。
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出場資格がないにもかかわらず、ユリアン・ナーゲルスマン監督はヨナス・ウルビックのW杯帯同を決めたようだ。
複数の報道によると、マヌエル・ノイアーはDFBに電撃復帰し、体調が整えば正GKとして大会に出場する。 ブンデスリーガ最終節の1.FCケルン戦では左ふくらはぎを痛めて途中交代し、土曜のVfBシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝への出場は不透明だ。
これまで正GKだったオリバー・バウマンは控えに回った。ナゲルスマン監督はすでに本人と個別に話し合い、その旨を伝えている。
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ワールドカップ後のアレクサンダー・ニュベルの去就は不透明だ
3番手GKは、ノイアーと複雑な関係にあるニュベルが務める見込みだ。ニュベルは2020年、移籍金なしでバイエルンに加入したが、ノイアーの控えで出場機会を得られなかった。人間関係も円滑ではなかったとされる。
2021～2023年はASモナコへレンタル移籍し、その後シュトゥットガルトでプレー。好パフォーマンスで代表入りを果たした。今夏、VfBとの契約は終了の見込み。だが、2030年まで契約が残るミュンヘンへの復帰は、バイエルン首脳陣が最近否定した。 W杯後の去就は不透明だ。
ウルビグは2025年1月にバイエルンへ加入。ノイアーと信頼関係を築き、今季はノイアーの負傷もあって19試合に出場した。 復帰したノイアーは、ウルビクのワールドカップ招集を支持した。ウルビクはバイエルンでノイアーの後継者とされ、将来ドイツ代表の正GK候補にも挙げられている。