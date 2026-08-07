ウェスト・ヨークシャーへの移籍について、リーズへのレンタル経験を持つスタックは、GOALに対し、casino.net提供の独占インタビューでこう語った。「信じられないよ。彼は出場試合数がどんどん減っているのに、より高い移籍金で動き続けている。本当に異常なことだ。こんなの見たことがない。

「彼にはとてつもないポテンシャルがあると思う。いずれイングランド代表のナンバーワンになるはずだ。あの子、［ジェームズ］・ビードルも好きだよ。本当に高く評価している。確定事項だとは思わないけどね。過去には若いGKが台頭して、少し注目を浴びて、多くの報道が出たあと、残念ながらプレッシャーがかかった時に崩れてしまうケースを見てきた。それは明らかに残念なことだ。

「ただ、ジェームズ・トラッフォードはまず何より、バーンリーに行って自分がどんなGKなのかを示したと思う。たしかクリーンシートの記録も打ち立てた。そして、それに見合うだけの高額移籍になった。

「でも、シティに行くには少し早すぎたんじゃないかと感じていた。タイミングがやや早かった。チャンピオンシップで本当に素晴らしいシーズンを送ったからといって、自動的にプレミアリーグで優勝を争うチームの正GKになれるわけではない。あれは大きなプレッシャーだと思う。

「マンチェスター・シティでプレーする時は、GKとしてやること自体はそれほど多くない。でも、いわば追加の1人の選手として機能するという意味では、本当に完璧でなければならない。彼は序盤に何度か弱さを突かれたと思うし、それが自信に影響したとも思う。

「それでも、彼をとてもとても高く評価している。トップ中のトップのGKになるはずだ。必要なものはすべて持っている。あとはそれをすべてまとめ上げられるかどうかだ」

プレミアリーグ出場がわずか32試合で、最高レベルで自分を証明する必要があるという点について、スタックはさらにこう付け加えた。「でも、バーンリーはおそらくプレミアリーグで最弱のチームだった。そしてあの時、普通ならGKとしてそういう状況にいると、リーグ最下位級のチームであっても、GKとしてやることが非常に多かったり、より大きなプレッシャーが肩にのしかかったりすることで、むしろ力を発揮するものなんだ。なぜなら、はるかに多くの場面に関わることになるからね。

「それが経験の問題だったのかは分からない。プレミアリーグで残留争いをしている時、GKには経験豊富な落ち着きが重要だと思う。だから、あの時点ではやはりクラブ選びが間違っていたのかもしれない」