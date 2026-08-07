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「出場機会は減るのに、より高額な移籍へ！」 高評価GKジェームズ・トラッフォードの4500万ポンド移籍が、リーズとイングランドにとって理にかなう理由
バーンリーでの厳しい船出＆クリーンシート記録
エティハド・スタジアムの名高いアカデミー育ちであるトラッフォードは、2023年にバーンリーへ移籍した際、初めてプレミアリーグの強豪とのつながりを断った。その移籍金は1500万ポンド（2000万ドル）で、イングランド1部での厳しい試練に直面することになった。
一時は先発の座を失ったものの、カンブリア出身の同選手はチャンピオンシップで再び存在感を示し、2024-25シーズンにはリーグ記録に並ぶ29試合のクリーンシートを達成。クラレッツはわずか16失点に抑えた。
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グアルディオラとドンナルンマがマンチェスター・シティでの夢を打ち砕いた
そうした活躍により、トラフォードはマンチェスター復帰を果たした。シティは買い戻し条項を発動し、ニューカッスルの3100万ポンド（4200万ドル）のオファーに 同額で並んだ。当時イングランドU-21代表だった同選手は、2023年にイングランドU-21代表の一員として欧州選手権優勝を経験していた。
ペップ・グアルディオラ監督は高額補強の新戦力に背番号1と先発の座を託したが、2025-26シーズン開幕からわずか3試合でジャンルイジ・ドンナルンマを獲得。その時点以降、トラフォードのプレミアリーグ出場はさらに1試合のみにとどまった。それでもイングランドのワールドカップ構想に名を連ねることには成功した。
そしてリーズは今夏、クラブ史上最高額の補強として彼を獲得。エランド・ロードでは再び継続的な出場機会が見込まれている。この移籍はすべての当事者に利益をもたらすとみられており、トラフォードは イングランド代表の最後尾を守る権利を懸けてジョーダン・ピックフォードに挑む構えだ。
トラフォード、4000万ポンドのクラブ記録となる移籍でリーズ復帰へ
ウェスト・ヨークシャーへの移籍について、リーズへのレンタル経験を持つスタックは、GOALに対し、casino.net提供の独占インタビューでこう語った。「信じられないよ。彼は出場試合数がどんどん減っているのに、より高い移籍金で動き続けている。本当に異常なことだ。こんなの見たことがない。
「彼にはとてつもないポテンシャルがあると思う。いずれイングランド代表のナンバーワンになるはずだ。あの子、［ジェームズ］・ビードルも好きだよ。本当に高く評価している。確定事項だとは思わないけどね。過去には若いGKが台頭して、少し注目を浴びて、多くの報道が出たあと、残念ながらプレッシャーがかかった時に崩れてしまうケースを見てきた。それは明らかに残念なことだ。
「ただ、ジェームズ・トラッフォードはまず何より、バーンリーに行って自分がどんなGKなのかを示したと思う。たしかクリーンシートの記録も打ち立てた。そして、それに見合うだけの高額移籍になった。
「でも、シティに行くには少し早すぎたんじゃないかと感じていた。タイミングがやや早かった。チャンピオンシップで本当に素晴らしいシーズンを送ったからといって、自動的にプレミアリーグで優勝を争うチームの正GKになれるわけではない。あれは大きなプレッシャーだと思う。
「マンチェスター・シティでプレーする時は、GKとしてやること自体はそれほど多くない。でも、いわば追加の1人の選手として機能するという意味では、本当に完璧でなければならない。彼は序盤に何度か弱さを突かれたと思うし、それが自信に影響したとも思う。
「それでも、彼をとてもとても高く評価している。トップ中のトップのGKになるはずだ。必要なものはすべて持っている。あとはそれをすべてまとめ上げられるかどうかだ」
プレミアリーグ出場がわずか32試合で、最高レベルで自分を証明する必要があるという点について、スタックはさらにこう付け加えた。「でも、バーンリーはおそらくプレミアリーグで最弱のチームだった。そしてあの時、普通ならGKとしてそういう状況にいると、リーグ最下位級のチームであっても、GKとしてやることが非常に多かったり、より大きなプレッシャーが肩にのしかかったりすることで、むしろ力を発揮するものなんだ。なぜなら、はるかに多くの場面に関わることになるからね。
「それが経験の問題だったのかは分からない。プレミアリーグで残留争いをしている時、GKには経験豊富な落ち着きが重要だと思う。だから、あの時点ではやはりクラブ選びが間違っていたのかもしれない」
トラッフォードはいつリーズでデビューできるのか
トラフォードはリーズと5年契約を結んだ。スポーツ界の放浪者のような存在となっていた中、ここに根を下ろす構想だ。リーズの指揮官ダニエル・ファルケ監督から全面的な支持も得ている。
デビューはプレシーズンマッチになる可能性があり、8月12日にはマンチェスター・ユナイテッドとの対戦が予定されている。一方、公式戦デビューは、リーズが2026-27シーズン開幕戦で8月22日にアウェーでノッティンガム・フォレストと対戦する試合となる見込みだ。
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