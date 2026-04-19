VfBシュトゥットガルトがFCバルセロナのルーニー・バルジに獲得の関心を示しているという噂は、すでにかなり前から流れている。しかし、この20歳の選手を巡る争奪戦は熾烈だ。スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、現在、ユヴェントスが最有力候補だという。
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出場機会の少なさに不満を漏らした彼。VfBシュトゥットガルトは、FCバルセロナのスター選手獲得競争で強豪と争うようだ。
ユヴェントスはバルジのレンタル移籍を目指している。このスウェーデン人右ウイングには、レアル・ベティス、ポルト、モナコも興味を示している。しかしバルセロナは、レンタルでも完全移籍でも放出するつもりはない。
スカイ報道によると、VfBシュトゥットガルトは昨夏獲得を画策したが、本人はFCコペンハーゲンからバルセロナへの移籍を選んだ。
- AFP
フリック監督はバルジについて「彼には非常に満足している」と語った。
しかし現時点では思うようにいっていない。ラミネ・ヤマルら豪華攻撃陣の中でほとんど起用されず、出場時間も少ない。そのため3月末、ハンス・フリック監督の下での役割に公に不満を漏らした。 「忍耐強いが、正直、もっとプレーする価値があると思う」とスウェーデン・テレビジョンで語った。「100％満足していないが、サッカーとはそういうものだ。ベテランを尊重しているし、自分の能力も自信もある。」
冬にはレンタル移籍の噂もあったが、フリック監督がチーム安定を理由に残留を指示。監督は「私は彼を信頼しており、起用すれば常に良いパフォーマンスを示す」と高く評価している。
今季は公式戦23試合に出場し616分プレー、2得点4アシストを記録している。しかし直近3試合のリーグ戦ではベンチ外だった。契約は2029年まで残っている。
ルーニー・バルジ：2025/26シーズンの成績
ゲーム 23 ゴール 2 アシスト 4 出場時間 616