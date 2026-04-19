しかし現時点では思うようにいっていない。ラミネ・ヤマルら豪華攻撃陣の中でほとんど起用されず、出場時間も少ない。そのため3月末、ハンス・フリック監督の下での役割に公に不満を漏らした。 「忍耐強いが、正直、もっとプレーする価値があると思う」とスウェーデン・テレビジョンで語った。「100％満足していないが、サッカーとはそういうものだ。ベテランを尊重しているし、自分の能力も自信もある。」

冬にはレンタル移籍の噂もあったが、フリック監督がチーム安定を理由に残留を指示。監督は「私は彼を信頼しており、起用すれば常に良いパフォーマンスを示す」と高く評価している。

今季は公式戦23試合に出場し616分プレー、2得点4アシストを記録している。しかし直近3試合のリーグ戦ではベンチ外だった。契約は2029年まで残っている。